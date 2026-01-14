Sport

Lovitură pentru Universitatea Craiova! Brazilianul dorit de Mihai Rotaru a semnat în Polonia

Universitatea Craiova a pierdut lupta pentru semnătura lui Luquinhas, extrema stângă braziliană în vârstă de 29 de ani alegând, în cele din urmă, să semneze în Polonia, cu Radomiak.
Tibi Cocora
14.01.2026 | 09:52
Universitatea Craiova a pierdut lupta pentru semnătura lui Luquinhas, extrema stângă braziliană în vârstă de 29 de ani.
Universitatea Craiova a ratat un transfer urmărit atent în această perioadă de mercato. Deși s-a aflat pe lista oltenilor, Luquinhas, extrema stângă braziliană în vârstă de 29 de ani, a ales în cele din urmă Polonia și a spus pas ofertei venite din partea clubului din Bănie.

Universitatea Craiova l-a pierdut pe brazilianul Luquinhas

Universitatea Craiova a fost interesată de transferul brazilianului Luquinhas, însă extrema stângă în vârstă de 29 de ani nu va ajunge în Bănie. Informația a fost dezvăluită de curând de jurnalistul Gustavo Guimaraes, care a anunțat pe Twitter că oltenii s-au aflat printre cluburile care au pus ochii pe jucătorul aflat sub contract cu Santa Clara.

Totuși, Luquinhas a avut pe masă mai multe oferte, una dintre ele venind din Polonia, de la Radomiak. În cele din urmă, brazilianul a ales să-și continue cariera în Ekstraklasa, iar mutarea a fost oficializată.

Radomiak l-a prezentat oficial pe Luquinhas, anunțând că acesta a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2027. Pe pagina oficială a clubului polonez a fost publicată o fotografie cu jucătorul ținând tricoul noii sale echipe, însoțită de mesajul: „Luquinhas este noul jucător al lui Radomiak. Brazilianul de 29 de ani a semnat cu clubul nostru un contract valabil până în data de 30 iunie 2027. Luqui, suntem bucuroși să te avem!”.

Brazilianul Luquinhas are un CV impresionant

Atacantul brazilian are un CV solid, cu experiențe în mai multe campionate. În trecut, a evoluat și în MLS, la New York Red Bulls, unde a bifat inclusiv meciuri împotriva lui Lionel Messi, după sosirea starului argentinian în Statele Unite.

De asemenea, Luquinhas a contribuit la cucerirea unei cupe și a două titluri de campion al Poloniei cu Legia Varșovia și a fost desemnat „Mijlocașul Sezonului“ în Ekstraklasa în 2020–2021.

Tot la Legia, în grupele Conference League, Europa League, precum și în preliminariile celor două competiții plus calificările Champions League, Luquinhas a strâns un total de 36 de meciuri, cu șapte goluri.

Universitatea Craiova l-a semnat, deja, pe Alexandru Iamandache

Universitatea Craiova l-a semnat în această pauză competițională pe Alexandru Iamandache, jucător aflat în ultimele şase luni de contract cu CS Afumaţi. Dar, lucrurile se complică în ceea ce priveşte mutarea.

Oltenii ar vrea să îl ia pe Iamandache încă din această iarnă, iar FANATIK a aflat că Mihai Rotaru a făcut o ofertă de 20.000 de euro ca jucătorul să vină încă de acum la Universitatea Craiova.

Într-un interviu acordat pentru publicaţia noastră, Mario Felgueiras a dezvăluit că Iamandache este un jucător pe care oltenii l-ar dori încă din această iarnă:

„Am semnat un contract cu Alexandru Iamandache, de la Afumați, începând cu 1 iulie 2026, aşa cum am anunţat oficial. Dar vrem să îl transferăm încă de acum. Le-am făcut o ofertă celor de la Afumați cu un pachet deloc mic pentru un club de Liga 2, iar oferta include bonusuri de performanță”, a spus Felguairas pentru publicaţia noastră.

Toate sumele: 20.000 de euro pentru transfer plus încă 30.000 dacă oltenii câştigă titlul!

Din informaţiile noastre, jucătorul vrea să ajungă la Universitatea Craiova, doar că CS Afumaţi consideră că oferta de 20.000 de euro este insuficientă, chiar şi pentru un jucător care peste şase luni pleacă liber de contract.

Mai mult, Mihai Rotaru a oferit şi bonusuri pentru cei de la CS Afumaţi, iar suma poate să ajungă la 50.000 de euro, dacă Universitatea Craiova câştigă titlul în vară.

Dar, oficialii celor de la CS Afumaţi sunt de neînduplecat şi în acest moment există riscul ca fotbalistul să fie tras pe linie moartă pentru a doua parte a sezonului având în vedere că a semnat din vară cu Universitatea Craiova.

  • 26 de ani are Alexandru Iamandache
  • 200.000 de euro este cota de piaţă a fotbalistului

 

