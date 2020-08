Universitatea Craiova a plecat în Austria fără antrenorul Cristiano Bergodi. Paul Papp: „Vreau din nou la naţională“. Video

Universitatea Craiova, vicecampioana României, a plecat în cantonamentul austriac. Cristiano Bergodi, antrenorul echipei, nu va face deplasarea din cauza infectării cu noul coronavirus.

Lotul oltenilor include 3 nume noi: fundaşii Paul Papp, Marius Constantin şi atacantul Alexandru Tudorie, care au semnat cu Universitatea în cursul zilei de miercuri.

De asemenea, Alexandru Măţel, Uros Cosic şi Kamer Qaka nu fac parte din lotul deplasat în Austria. Celor trei li s-a pus în vedere că îşi pot căuta echipe noi, întrucât Bergodi nu se va mai baza pe ei.

Paul Papp: „Am venit în România pentru a ajunge din nou la naţională“

Paul Papp a oferit un scurt interviu înainte de plecarea spre Austria. „Sunt foarte fericit, foarte motivat, pentru că am găsit aici nişte oameni extraordinari, o echipă extraordinară, de la patroni până la jucători. Am semnat pentru a ajuta echipa să ia campionatul.

Dacă nu suntem dispuşi să facem sacrificii, vom fi iar pe locul 2, pe locul 3, care nu se premiază. Sunt convins că toţi jucătorii gândesc la fel ca mine. Sper să avem suporterii alături cât mai curând. La ce echipă avem, putem lua campionatul şi să intrăm în grupele Europa League.

M-a sunat domnul Rotaru duminică şi a fost destul de uşor să mă convingă. Ne ştiam deja. Tot ce s-a promis s-a pus la dispoziţie. Eu şi familia suntem fericiţi c-am ales Craiova.

Nu mă interesează celelalte echipe din Liga 1. Eu vreau să joc prima finală, că eu aşa cred, toate meciurile trebuie tratate ca nişte finale.

Avem o deplasare dificilă în Georgia. Dar trebuie să jucăm fotbal. Fotbalul e un privilegiu în România. Fotbalul îţi dă tot, case, maşini, tot ce vrei. Dacă eşti corect cu el, te va răsplăti mai devreme sau mai târziu.

Nu e un pas înapoi că am revenit în România. La Sivasspor nu prea am jucat. Am venit România pentru a juca, pentru un loc de titular şi pentru a reveni la echipa naţională“, a declarat Paul Papp.

Craiova a plecat spre cantonamentul din Austria

Oltenii au plecat spre Austria, unde vor efectua pregătirile pentru noul sezon de Liga 1. Antrenorul Cristiano Bergodi, testat pozitiv pentru COVID-19, nu va face deplasarea alături de jucători.

În lotul deplasat au fost incluşi şi cei trei fotbalişti transferaţi: Alexandru Tudorie, Paul Papp şi Marius Constantin, dar Kamer Qaka, Uros Cosic şi Alexandru Măţel au fost lăsaţi acasă, pentru că nu mai intră în planurile echipei.

Lotul complet deplasat în Austria îi include pe: Mirko Pigliacelli, Andrei Marinescu, Laurențiu Popescu, Stephane Acka, Marius Constantin, Mihai Bălașa, Paul Papp, Vladimir Screciu, Nicușor Bancu, Ionuț Mitran, Ștefan Vlădoiu, Bogdan Vătăjelu, Alexandru Mateiu, Alexandru Cicâldău, Marian Danciu, Dan Nistor, Vasile Constantin, Antoni Ivanov, Cristi Bărbuț, Valentin Mihăilă, Ștefan Baiaram, Andrei Ivan, Elvir Koljic și Alexandru Tudorie.