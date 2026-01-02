Sport

Universitatea Craiova a plecat în Turcia fără Filipe Coelho și alți nouă jucători! Decizia luată de olteni

Oltenii au plecat spre Antalya fără antrenori și zece fotbaliști. Filipe Coelho, Baiaram, Screciu, Nsimba și mulți alții nu au fost prezenți la reunirea de la Craiova. Care este planul formației din Bănie
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
02.01.2026 | 14:15
Universitatea Craiova s-a reunit pentru cantonamentul de iarnă și deja a plecat spre Antalya. Nouă fotbaliști, Filipe Coelho, precum și secunzii săi, nu au fost prezenți la aeroport, deoarece ei vor zbura în Turcia direct din locul în care și-au petrecut vacanța.

Universitatea Craiova, reunire doar pe jumătate. Filipe Coelho și restul jucătorilor vor veni direct în Antalya

Vineri, 2 ianuarie, vacanța Universității Craiova a luat sfârșit, iar oltenii s-au reunit pentru a pleca în Antalya, acolo unde își vor desfășura cantonamentul de iarnă. La aeroport, înainte de plecare, echipa a avut foarte mulți absenți, însă doar din cauza faptului că ei încă nu s-au întors în România din vacanță și vor zbura direct în „Țara Semilunii”.

Anzor, Screciu, Assad, Baiaram, Etim, Houri, Teles, Rus și Nsimba sunt jucătorii care lipsesc din lotul „leilor”. De asemenea, lusitanul Filipe Coelho se va întâlni cu elevii săi direct în Antalya, la fel ca secunzii săi.

Avionul Universității Craiova a plecat spre Antalya în jurul orei 13:30, iar oltenii vor zbura aproximativ două ore până vor ajunge în locul unde vor efectua pregătirea pentru a doua parte a sezonului.

Luis Paradela și-a luat adio de la foștii săi colegi

Luis Paradela părea un jucător bun pentru Universitatea Craiova, însă accidentarea sa gravă l-a scos complet din calcule. După un sezon și jumătate petrecut în România, cubanezul se întoarce la echipa de unde oltenii l-au împrumutat: Saprissa, din campionatul Costa Ricăi. Informația despre plecarea sa a fost oferită în exclusivitate de FANATIK.

Sud-americanul a fost zărit printre jucătorii Craiovei care s-au reunit pentru cantonament, însă nu a stat foarte mult. Cel mai probabil, lateralul în vârstă de 28 de ani a venit să-și ia rămas bun de la colegii săi din ultimele 18 luni.

Universitatea Craiova pregătește meciuri amicale de top

În cadrul pregătirii, oltenii vor disputa și două meciuri amicale împotriva unor echipe puternice. Partidele sunt deja programate, iar adversarele sunt Konyaspor, din Turcia, și echipa secundă a celor de la VfB Stuttgart, din Germania. Meciul cu Konyaspor va avea loc pe 7 ianuarie, în timp ce duelul contra nemților se va disputa trei zile mai târziu, pe 10 ianuarie.

  • 28,60 milioane de euro este cota lotului Universității Craiova înainte de mutările din iarnă

