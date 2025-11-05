Sport

Universitatea Craiova a plecat la Viena! Pe aeroport, Mirel Rădoi a discutat minute în șir cu legenda oltenilor. Video

Pentru Universitatea Craiova urmează partida cu Rapid Viena din Conference League. Ce s-a întâmplat pe aeroport înainte ca oltenii să decoleze spre capitala Austriei.
Tibi Cocora
05.11.2025 | 11:00
Universitatea Craiova a plecat la Viena Pe aeroport Mirel Radoi a discutat minute in sir cu legenda oltenilor Video
7 poze
Universitatea Craiova a plecat spre Viena pentru meciul din Conference League. Sursă foto: Fanatik
Întâlnirea Rapid Viena – Universitatea Craiova, din etapa a 3-a a grupei de Conference League, se va disputa joi, 6 noiembrie, de la ora 22:00. Miercuri dimineață, delegația oltenilor a plecat spre Austria.

Universitatea Craiova a plecat în Austria pentru meciul cu Rapid Viena

După jocul foarte bun prestat în ultima etapă de campionat, ”alb-albaștrii” se pregătesc de duelul cu Rapid Viena. Îmbrăcați în echipamentul oficial al clubului, jucătorii au venit la aeroport cu zâmbetul pe buze și încrezători că pot face un meci mare în Austria.

Până la îmbarcare, antrenorul Mirel Rădoi a stat de vorbă cu Silvian Cristescu, unul dintre jucătorii de legendă ai Universității Craiova. Discuția dintre cei doi a fost una destul de lungă și a depășit un sfert de oră.

Fanii Universității Craiova, prezență masivă la Viena

Partida pe care Universitatea Craiova o va disputa pe Allianz Stadion din Viena este una extrem de importantă pentru accederea în fazele eliminatorii ale Conference League, deoarece oltenii nu au reușit să acumuleze decât un singur punct din primele două jocuri.

Formația lui Mirel Rădoi va avea parte de o susținere masivă din partea suporterilor. Din informațiile FANATIK, sunt peste 800 de fani care și-au achiziționat deja bilete, dar numărul acestora ar putea și mai mare, deoarece Rapid Viena le-a oferit oltenilor 1.800 de tichete.

Cât costă biletele la duelul cu Rapid Viena

Pentru a putea vedea de la fața locului întâlnirea dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova, fanii ”juveților” vor trebui să scoată din buzunar o sumă importantă de bani. Conducerea clubului austriac a hotărât ca un bilet să coste 105 lei.

”Bilete pentru suporterii Științei în deplasarea de la Viena. Toți leii sunt așteptați în sectoarele 6 și 7 (zonă safe-standing) din Allianz Stadion pentru duelul din UEFA Conference League cu Rapid Viena.

Prețul unui tichet este de 105 RON și poate fi achiziționat fizic de la magazinul nostru din Mall sau online (link în comentarii). Biletele digitale vor fi trimise ulterior pe e-mail, după efectuarea plății, începând de marți. Forza Știința”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a clubului craiovean.

Ce urmează pentru Universitatea Craiova în Conference League

După meciul din deplasare cu Rapid Viena, formația pregătită de Mirel Rădoi va mai susține încă trei jocuri în grupa de Conference League, toate în acest an. Două dintre ele vor avea loc pe stadionul ”Ion Oblemenco”, iar unul în deplasare.

  • Joi, 27 noiembrie 2025, ora 19:45: Universitatea Craiova – Mainz
  • Joi, 11 decembrie 2025, ora 19:45: Universitatea Craiova – Sparta Praga
  • Joi, 18 decembrie 2025, ora 22:00: AEK Atena – Universitatea Craiova

Clasament Conference League

După disputarea a două etape, Universitatea Craiova se află pe locul 29 în clasamentul grupei din Conference League, cu un singur punct. Oltenii păstrează în continuare șanse de a termina între primele 8 și să meargă direct în optimile de finală, dar mult mai la îndemână este o clasare pe locurile 9-24, care duce la baraj.

Universitatea Craiova a plecat spre Viena

