Universitatea Craiova a prins aripi după „cadoul” de la Dinamo! Fanii olteni au făcut show total la sosirea echipei la stadion înainte de derby-ul cu Rapid

Atmosferă incendiară la Craiova înainte de derby-ul cu Rapid. Fanii au întâmpinat echipa la stadion cu un show total după „cadoul” primit de la Dinamo.
Tibi Cocora
19.04.2026 | 20:17
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Primire incendiară pentru olteni înainte de meciul cu Rapid. Foto: Fanatik
Universitatea Craiova trăiește ore de maximă tensiune și entuziasm înaintea duelului cu Rapid, un meci care poate schimba din nou ierarhia din SuperLiga. După eșecul surprinzător al liderului „U” Cluj pe terenul lui Dinamo, scor 2-1, oltenii au simțit că au șansa de a urca din nou în fruntea clasamentului, dacă vor obține toate cele trei puncte în această seară. Atmosfera din jurul echipei a explodat cu ore bune înainte de fluierul de start.

Spectacol total la sosirea Craiovei: fumigene, cântece și o primire ca pe vremuri

Înainte de meciul cu Rapid, suporterii Universității Craiova au transformat zona stadionului într-un adevărat spectacol de gală. Cu mai bine de o oră și jumătate înainte de sosirea autocarului, Peluza Nord și ceilalți fani au început să se adune și să creeze un coridor uman impresionant, întins din zona Ciupercă până la stadion.

Momentul sosirii echipei a fost întâmpinat cu fumigene, aplauze și cântece, iar jucătorii au fost încurajați intens de suporteri, într-o atmosferă electrizantă. Oltenii au scandat minute în șir, încercând să transmită un impuls suplimentar echipei înaintea unui meci cu miză uriașă.

Oltenii s-au „îndrăgostit“ de Dinamo! Reacția virală a lui Ciri Mayer după victoria „câinilor” cu U Cluj

Paradoxal, după victoria lui Dinamo în fața liderului „U” Cluj, adversara directă a Universității Craiova în lupta la titlu de anul acesta, în rândul suporterilor olteni a apărut o reacție neobișnuită: simpatie temporară față de marea rivală din București.

Deși rivalitatea dintre Craiova și Dinamo este una istorică, contextul din clasament a făcut ca mulți suporteri să privească altfel victoria „câinilor” de sâmbătă seară. În mod evident, este vorba despre o „simpatie” de moment, alimentată strict de calculele din lupta pentru titlu.

Un moment deosebit a venit din partea lui Ciri Mayer, unul dintre cei mai cunoscuți și vocali suporteri ai Universității Craiova, autor al mai multor imnuri dedicate clubului, inclusiv celebrul „Cântec pentru Oltenia”. Acesta a surprins pe toată lumea cu un mesaj postat în dimineața zilei de duminică, în care a recunoscut, cu evidentă ironie, că a trăit un moment rar în viața sa de suporter.

„Aseară s-a întâmplat un miracol! Pentru prima dată-n viața mea i-am simpatizat pe dinamoviști!!!!!”, a scris Ciri Mayer pe pagina sa de Facebook.

