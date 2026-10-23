Sport

Universitatea Craiova a pulverizat FCSB cu 8-0! Golaveraj incredibil: 59-0 la U17

Flaviu Popa
23.10.2026 | 22:55
Universitatea Craiova a pulverizat FCSB cu 80 Golaveraj incredibil 590 la U17
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FCSB a fost umilită cu 0-8 în ultima rundă
Universitatea Craiova a spulberat rivala FCSB cu 8-0 într-un meci contând pentru etapa a 6-a din campionatul de junioare U17, fotbal feminin.
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Universitatea Craiova s-a distrat cu rivala FCSB în derby-ul rundei din etapa a 6-a a campionatului U17 de fotbal feminin. „Leoaicele” au învins cu 8-0, iar Teodora Ungureanu, autoare a 6 goluri a ieșit în evidență. Și-au mai trecut numele pe tabelă Daria Fica și Miruna Boghici.

Universitatea Craiova a învins cu 8-0 pe FCSB într-un derby din campionatul U17 fotbal feminin

„Final: Universitatea Craiova vs FCSB 8-0. U17 Feminin. Leoaicele s-au impus categoric în etapa a 6-a a Campionatului Național Junioare U17! Marcatoare: Teodora Ungureanu (6), Daria Fica, Miruna Boghici”, au transmis reprezentanții clubului, evident entuziasmați de victorie.

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În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova este lider în Seria 3 după ce a acumulat 15 puncte în 5 meciuri și golaveraj 59-0, FC Argeș fiind pe locul secund cu 12 puncte. FCSB rămâne pe 3 cu doar 9 puncte. Celelalte echipe prezente în serie sunt CS Vâlcea 1924 (9 puncte), Prahova Ploiești (6 puncte), Academia Germană de Fotbal (1 punct) și LPS Viitorul Pitești (1 punct).

Universitatea Craiova face spectacol la fotbal feminin în Seria 3 a campionatului U17

Nicio altă echipă de fotbal feminin la acest nivel nu pare să aibă forța Craiovei, indiferent de serie. Astfel, în Seria 1 o avem pe Corvinul Hunedoara lider cu 12 puncte și golaveraj 18-9, în Seria 2 pe Sepsi cu 15 puncte și golaveraj 26-1, iar seria 4 lider e Rapid București cu 15 puncte și golaveraj 49-1. Astfel, doar tinerele din Giulești par să se apropie ca forță ofensivă de oltence.

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De altfel, viitorul sună bine pentru fotbalul feminin din țara noastră și are legătură directă cu Rapidul. Reamintim că naționala feminină U15 a învins cu 2-1 în urmă cu o zi naționala similară a Irlandei de Nord cu 12-2, iar Sonia Barbu a înscris cinci goluri.

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Performanța este cu atât mai impresionantă în condițiile în care jucătoarea în vârstă de 13 ani a fost introdusă pe teren în minutul 65. România U15 participă în aceste zile în perioada 19-25 octombrie la Turneul de Dezvoltare UEFA WU15, în Albania.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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