Universitatea Craiova a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Farul. Cât costă să vezi liderul din SuperLiga

Meciul Universitatea Craiova – Farul este programat să se joace duminică, 14 septembrie, de la ora 18:00, iar conducătorii clubului din Bănie au decis să pună deja în vânzare biletele.

Se vând bilete la partida Universitatea Craiova – Farul

Cu 10 zile înainte de duelul cu formația de la malul Mării Negre, oltenii îi cheamă pe suporteri la stadion. Oficialii ”alb-albaștrilor” speră ca pe ”Ion Oblemenco” să fie peste 20.000 de spectatori, ținând cont că este prima partidă pe teren propriu după .

”Leii strigă adunarea în casa alb-albastră pentru duelul cu trupa de la malul Mării Negre. Universitatea Craiova – Farul, duminică, 14 septembrie, ora 18:00. Cine iubește Știința, aruncă telecomanda, îmbracă tricoul alb-albastru și, cu eșarfa la gât, vine pe stadion!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a liderului din SuperLiga.

Cel mai ieftin tichet este la peluză și costă 30 de lei, în timp ce la Tribuna 2 prețul este de 60 de lei. Cele mai scumpe bilete la jocul cu Farul sunt cele de la VIP, prețul acestora fiind de 150 de lei.

Oltenii sunt cu gândul la titlu

Înaintea întâlnirii din etapa a 9-a din SuperLiga, Universitatea Craiova este neînvinsă și se află pe prima poziție în clasament, cu 20 de puncte, în timp ce Farul ocupă locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off, cu 13 puncte.

Startul excelent de sezon al formației lui Mirel Rădoi i-au făcut pe suporteri să viseze cu ochii deschiși la câștigarea titlului. Fostul atacant Sabin Ilie a povestit la FANATIK SUPERLIGA .

”Este o problemă, cu publicul. În general, oltenii nu prea au răbdare. Dacă te duci acum pe centrul Craiovei, prietenii mei de acolo când trec pe lângă mine zic ‘Lăsați-ne să ne pregătim pentru Champions League’”, a declarat Sabin Ilie.