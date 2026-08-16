Universitatea Craiova a rămas în „10” la Galați! Alexandru Crețu, eliminat de Marcel Bîrsan după ce a luat două galbene în 5 minute

Filipe Coelho (45 de ani) l-a folosit pe postul de fundaș pe Alexandru Crețu (34 de ani), în deplasarea de la Galați, cu Oțelul. Decizia lusitanului s-a dovedit a fi neinspirată. Mijlocaș de meserie, Crețu a primit cartonașul roșu de la Marcel Bîrsan (44 de ani), după ce a fost avertizat de două ori într-un interval de numai 5 minute.
Alexandru Crețu a lăsat-o pe Universitatea Craiova în inferioritate numerică la Galați. Folosit în linia de trei fundași centrali a campioanei, fotbalistul născut la Iași nu s-a descurcat deloc bine. Crețu a fost eliminat de „centralul” Marcel Bîrsan pentru două faulturi de galben, pe care le-a comis într-un interval de numai 5 minute.
Mai întâi, Alexandru Crețu a văzut cartonașul galben în minutul 23. Mijlocașul în vârstă de 34 de ani l-a falutat în margine pe Andrezinho și a protestat vehement la hotărârea lui Marcel Bîrsan. Portughezul din atacul Oțelului a contribuit și la al doilea galben primit de crețu.
Andrezinho a scăpat spre poarta lui Răzvan Sava, Alexandru Crețu l-a prins din urmă și l-a faultat la marginea careului de 16 metri. Marcel Bîrsan nu a avut încotro și a scos din nou cartonașul galben și implicit pe cel roșu. – vezi VIDEO
Alexandru Crețu nu este singurul fotbalist de la Universitatea Craiova care vede cartonașul roșu în acest început de sezon. Juraj Badelj a fost și el eliminat în înfrângerea usturătoare cu Dinamo, scor 1-5. Atunci, fundașul central croat a fost eliminat direct pentru un fault în postură de ultim apărător. Eroarea i-a fost fatală lui Badelj, care a fost dat afară imediat de Craiova. Dinamo – U Craiova 5-1 a fost ultimul meci al lui Badelj la gruparea din Bănie, care l-a pus pe lista de transferuri. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani și-a găsit rapid echipă. Aris Limassol l-a transferat în schimbul sumei de 600.000 de euro, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK.