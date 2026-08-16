Universitatea Craiova a rămas în „10” la Galați! Alexandru Crețu, eliminat de Marcel Bîrsan după ce a luat două galbene în 5 minute

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(34 de ani), în deplasarea de la Galați, cu Oțelul. Decizia lusitanului s-a dovedit a fi neinspirată. Mijlocaș de meserie, Crețu a primit cartonașul roșu de la Marcel Bîrsan (44 de ani), după ce a fost avertizat de două ori într-un interval de numai 5 minute.

Alexandru Crețu a fost eliminat de Bîrsan în Oțelul – U Craiova

Folosit în linia de trei fundași centrali a campioanei, fotbalistul născut la Iași nu s-a descurcat deloc bine. Crețu a fost eliminat de „centralul” Marcel Bîrsan pentru două faulturi de galben, pe care le-a comis într-un interval de numai 5 minute.

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Mai întâi, Alexandru Crețu a văzut cartonașul galben în minutul 23. Mijlocașul în vârstă de 34 de ani l-a falutat în margine pe Andrezinho și a protestat vehement la hotărârea lui Marcel Bîrsan. Portughezul din atacul Oțelului a contribuit și la al doilea galben primit de crețu.

Andrezinho a scăpat spre poarta lui Răzvan Sava, Alexandru Crețu l-a prins din urmă și l-a faultat la marginea careului de 16 metri. Marcel Bîrsan nu a avut încotro și a scos din nou cartonașul galben și implicit pe cel roșu. – vezi

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Al doilea cartonaș roșu primit de Universitatea Craiova în acest sezon

Alexandru Crețu nu este singurul fotbalist de la Universitatea Craiova care vede cartonașul roșu în acest început de sezon. Juraj Badelj a fost și el eliminat în înfrângerea usturătoare cu Dinamo, scor 1-5. Atunci, fundașul central croat a fost eliminat direct pentru un fault în postură de ultim apărător. Eroarea i-a fost fatală lui Badelj, care a fost dat afară imediat de Craiova. Dinamo – U Craiova 5-1 a fost ultimul meci al lui Badelj la gruparea din Bănie, care l-a pus pe lista de transferuri. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani și-a găsit rapid echipă. mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK.