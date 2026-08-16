Sport

Universitatea Craiova a rămas în „10” la Galați! Alexandru Crețu, eliminat de Marcel Bîrsan după ce a luat două galbene în 5 minute

Alexandru Crețu i-a făcut viața grea Universității Craiova. Folosit pe postul de fundaș central în partida cu Oțelul, mijlocașul a fost eliminat după jumătatea primei reprize
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
16.08.2026 | 19:11
Universitatea Craiova a ramas in 10 la Galati Alexandru Cretu eliminat de Marcel Birsan dupa ce a luat doua galbene in 5 minute
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Universitatea Craiova a rămas în „10” la Galați! Alexandru Crețu, eliminat de Marcel Bîrsan după ce a luat două galbene în 5 minute. FOTO: sportpictures.eu
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Filipe Coelho (45 de ani) l-a folosit pe postul de fundaș pe Alexandru Crețu (34 de ani), în deplasarea de la Galați, cu Oțelul. Decizia lusitanului s-a dovedit a fi neinspirată. Mijlocaș de meserie, Crețu a primit cartonașul roșu de la Marcel Bîrsan (44 de ani), după ce a fost avertizat de două ori într-un interval de numai 5 minute.

Alexandru Crețu a fost eliminat de Bîrsan în Oțelul – U Craiova

Alexandru Crețu a lăsat-o pe Universitatea Craiova în inferioritate numerică la Galați. Folosit în linia de trei fundași centrali a campioanei, fotbalistul născut la Iași nu s-a descurcat deloc bine. Crețu a fost eliminat de „centralul” Marcel Bîrsan pentru două faulturi de galben, pe care le-a comis într-un interval de numai 5 minute.

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Mai întâi, Alexandru Crețu a văzut cartonașul galben în minutul 23. Mijlocașul în vârstă de 34 de ani l-a falutat în margine pe Andrezinho și a protestat vehement la hotărârea lui Marcel Bîrsan. Portughezul din atacul Oțelului a contribuit și la al doilea galben primit de crețu.

Andrezinho a scăpat spre poarta lui Răzvan Sava, Alexandru Crețu l-a prins din urmă și l-a faultat la marginea careului de 16 metri. Marcel Bîrsan nu a avut încotro și a scos din nou cartonașul galben și implicit pe cel roșu. – vezi VIDEO

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Al doilea cartonaș roșu primit de Universitatea Craiova în acest sezon

Alexandru Crețu nu este singurul fotbalist de la Universitatea Craiova care vede cartonașul roșu în acest început de sezon. Juraj Badelj a fost și el eliminat în înfrângerea usturătoare cu Dinamo, scor 1-5. Atunci, fundașul central croat a fost eliminat direct pentru un fault în postură de ultim apărător. Eroarea i-a fost fatală lui Badelj, care a fost dat afară imediat de Craiova. Dinamo – U Craiova 5-1 a fost ultimul meci al lui Badelj la gruparea din Bănie, care l-a pus pe lista de transferuri. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani și-a găsit rapid echipă. Aris Limassol l-a transferat în schimbul sumei de 600.000 de euro, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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