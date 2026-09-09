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De ce a căzut, de fapt, transferul lui Cordea la Universitatea Craiova. Suma la care s-au oprit negocierile!

Sorin Cârțu a dezvăluit de ce a căzut transferul lui Andrei Cordea la Universitatea Craiova și suma care a făcut diferența în negocierile de luni seară.
Tibi Cocora
09.09.2026 | 21:50
De ce a cazut de fapt transferul lui Cordea la Universitatea Craiova Suma la care sau oprit negocierile
EXCLUSIV FANATIK
Sorin Cârțu a dezvăluit de ce a căzut transferul lui Andrei Cordea la Universitatea Craiova. Foto: Colaj Fanatik.
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Andrei Cordea a fost foarte aproape de un transfer la Universitatea Craiova, însă mutarea nu s-a mai concretizat în ultima clipă. Sorin Cârțu, președintele campioanei României, a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA cum s-au purtat negocierile și a explicat care a fost, în cele din urmă, punctul care a făcut diferența între acord și un transfer ratat.

150.000 de euro a schimbat soarta transferului lui Cordea la Universitatea Craiova

Fostul mare fotbalist al Universității Craiova consideră că Andrei Cordea s-ar fi potrivit în proiectul echipei din Bănie. Cârțu a apreciat profilul fotbalistului și a explicat că acesta ar fi putut aduce un plus inclusiv la nivelul spiritului pe care oltenii încearcă să îl construiască în vestiar. Potrivit informațiilor pe care le-a primit Sorin Cârțu, atât Universitatea Craiova, cât și jucătorul ajunseseră la un acord asupra principalelor condiții ale mutării. Negocierile s-au blocat, însă, în jurul unei diferențe financiare.

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„Mie îmi place jucătorul și îl consider jucător de echipă. Era bun pentru noi, pentru spiritul nostru sau pentru ceea ce voiam noi să facem. Bine, mai puțin ezitarea asta a lui…se pare că a fost influențat mult de impresat și pentru faptul că n-au fost 150.000 în plus a preferat să refuze. Aici a fost discuția și aici s-au oprit lucrurile. Una peste alta, clubul era de acord cu suma de transfer, chiar și jucătorul era de acord cu ceea ce ofeream“, a declarat președintele Craiovei.

Sorin Cârțu lasă ușa deschisă pentru transferul lui Cordea

Sorin Cârțu susține că suma respectivă nu justifica, în opinia sa, blocarea unei mutări care era foarte aproape de a se realiza. Președintele Universității Craiova a explicat că diferența financiară a devenit decisivă în momentul în care negocierile păreau să fi ajuns la un numitor comun.

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„Nu se justificau, într-un fel, acei 150.000 și de acolo a plecat totul. Așa am fost și eu informat. Dacă n-a vrut să vină acum, asta e. Noi mergem înainte și îi doresc să fie mulțumit acolo, la CFR. Se poate și la iarnă, nu se știe nimic“, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Marius Șumudică a dezvăluit cât de aproape a fost Cordea de Universitatea Craiova

Antrenorul lui CFR Cluj a povestit că discuțiile dintre Cordea și Universitatea Craiova au ajuns într-un punct extrem de avansat. Mai mult, cu doar câteva minute înainte de expirarea termenului pentru parafarea înțelegerii, fotbalistul încă vorbea cu Șumudică și îi cerea acestuia un sfat. În cele din urmă, mutarea nu s-a mai realizat, iar Cordea va continua la CFR Cluj cel puțin până în iarnă.

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„Da, Cordea este jucătorul nostru, rămâne la CFR Cluj cel puțin până în iarnă. Sperăm să aibă evoluțiile de până acum, să mai marcheze niște goluri. Probabil, în iarnă, CFR va intra la discuții și vor apărea discuții, pentru că este un jucător vandabil. A stârnit interes și în Saudia, nu doar la Craiova și sunt tatonări și în China, pentru că în două luni ei își fac planuri pentru noul sezon. A fost, Cordea, la 10 minute de Craiova.

La ora 12 fără 10 minute vorbeam cu el și îmi spunea toate detaliile contractului, îmi cerea și un sfat și i-am spus că decizia este la el, știe cel mai bine. E un caracter deosebit. Înainte să semneze sau să se înțeleagă cu un club și mai sunt șapte minute ca să parafeze înțelegerea, iar el stătea la telefon cu antrenorul său, asta nu-mi denotă decât respect și nu pot să-i ofer decât același respect“, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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De ce a căzut, de fapt, transferul lui Cordea la Universitatea Craiova

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