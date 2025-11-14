Universitatea Craiova a ratat un antrenor de top din fotbalul mondial după plecarea lui Rădoi. De ce a fost preferat, de fapt, portughezul Coelho

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a dezvăluit că a vrut să îl aducă antrenor la Universitatea Craiova pe Davide Ballardini. Italianul a fost prezentat clubului patronat de Mihai Rotaru încă dinainte ca

Davide Ballardini putea fi antrenor la Universitatea Craiova

. Lusitanul nu are un CV impresionant. Totuși el a fost preferat lui Davide Ballardini (61 de ani), care a fost propus în Bănie chiar de Giovanni Becali.

„(n.r. – Ai auzit de Filipe Coelho?) Am auzit. Știu câte ceva. Dar nu a avut cine știe ce. A fost la o echipă din Liga 2. A retrogradat. Nu știu dacă a rămas el când au retrogradat. E chestie de acum mulți ani.

A fost parcă secundul lui Andre Villas-Boas. Cred că l-a avut la Porto după ce s-a despărțit de Mourinho. Știu că lucrează cu tineri. Un antrenor poate să fie oricine. Dacă nu are și puțină șansă…

Toți vor carte de vizită. Dar antrenorii cu carte de vizită nu vin la echipe d-astea. Antrenorii cu carte de vizită se duc la echipe cu patroni de sute de milioane de euro.

Eu l-am prezentat la Craiova pe Davide Ballardini, înainte să se întâmple cu Rădoi, că bănuiam că o să se întâmple ceva. Un om crescut de Sacchi, a antrenat 7 echipe de de Divizia A și 5-6 de Divizia B în Italia. Era liber de contract. Dar cu o vârstă de 62 de ani.

Dar ei au un director sportiv portughez (n.r. – Mario Felgueiras). Și au vrut un portughez că e și la modă. Tot ce e la modă acum în fotbal sunt jucători, antrenori și directori sportivi portughezi. Luis Campos a fost primul lor mare director sportiv, care a deschis calea. La orice echipă unde te duci din top 5 vezi numai portughezi și jucători și directori sportivi. Și spanioli.”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la „Giovanni Show”.

Cine e Davide Ballardini

Davide Ballardini nu a jucat la un nivel înalt, dar, ca antrenor, a pregătit multe echipe cu nume sonor din Italia. Tehnicianul în vârstă de 61 de ani a stat ultima dată pe banca tehnică în 2024, la Sassuolo. De-a lungul timpului el a mai fost antrenor la formații precum Cagliari, Palermo, Lazio, Genoa sau Bologna.

„Avea o carte de vizită impresionantă. A antrenat și Genoa. A antrenat 6-7 echipe din Serie A. (n.r. – Nu e scump?) Davide Ballardini nu venea sub 1 milion de euro, dar îi dădeai 700.000 de euro și îi mai puneai bonusuri dacă lua campionatul.

Dar eu i-am spus (n.r. – lui Mihai Rotaru). Dacă se întâmplă ceva, ține minte numele ăsta: Davide Ballardini”, a adăugat celebrul agent FIFA.