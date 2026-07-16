Sport

Universitatea Craiova a refuzat o ofertă de 2.000.000 de euro de la Dinamo Kiev! Suma pe care o vrea Mihai Rotarul pentru unul dintre titulari

Universitatea Craiova ține cu dinții de jucătorii importanți. Oltenii visează la calificarea pe tabloul principal UEFA Champions League și tocmai au refuzat o ofertă de 2 milioane de euro de la Dinamo Kiev
Cristian Măciucă
16.07.2026 | 05:00
Universitatea Craiova a refuzat o oferta de 2000000 de euro de la Dinamo Kiev Suma pe care o vrea Mihai Rotarul pentru unul dintre titulari
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Craiova a refuzat o ofertă de 2.000.000 de euro de la Dinamo Kiev! Suma pe care o vrea Mihai Rotarul pentru unul dintre titulari. FOTO: Fanatik
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Universitatea Craiova este echipa momentului în România, după ce, în 2026, a câștigat toate cele trei trofee interne. Tocmai de aceea, oltenii nu duc lipsă de oferte, iar fotbaliștii importanți sunt ofertați de formații mari din străinătate. Recent. Dinamo Kiev a vrut și ea să transfere unul dintre titularii lui Filipe Coelho.

Dinamo Kiev a vrut să îl ia de la U Craiova pe Oleksandr Romanchuk

FANATIK a aflat în exclusivitate că Dinamo Kiev a făcut o ofertă scrisă pentru a îl transfera de la Universitatea Craiova pe Oleksandr Romanchuk (26 de ani). Ucrainenii au vrut să plătească 2.000.000 de euro în schimbul fundașului central. Din informațiile FANATIK. campioana României a respins oferta lui Dinamo Kiev. Clubul patronat de Mihai Rotaru este dispus să se despartă de Oleksandr Romanchuk pentru o sumă mai mare, în valoare de 3.000.000 de euro.

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Oleksandr Romanchuk a fost om de bază la Craiova în sezonul 2025-2026, sezon în care trupa din Bănie a spart gheața și a câștigat titlul de campioană după 35 de ani de secetă. Stoperul ucrainean a îmbrăcat tricoul alb-albastru în 51 de meciuri și a reușit 6 goluri și a oferit 4 pase decisive. Romanchuk mai are contract cu U Craiova până în vara lui 2028 și, în prezent, e cotat de transfermarkt.com la 2.500.000 euro.

Romanchuk a fost folosit încă din primul minut al meciului U Craiova – ML Vitebsk, returul „dublei” din primul tur preliminar UEFA Champions League. În prima manșă, câștigată de echipa lui Filipe Coelho cu scorul cu 4-1, ucraineanul a fost avariat serios de un adversar, dar asta nu l-a împiedicat să continue și să evolueze chiar și în Supercupa României.

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Oferte pe bandă rulantă pentru fotbaliștii campioanei României

Oleksandr Romanchuk nu este singurul fotbalist important pentru care Universitatea Craiova are oferte din străinătate. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Ștefan Baiaram ar putea ajunge la Anderlecht, după ce campioana României va termina cu meciurile din preliminariile cupelor europene. Un alt fotbalist care nu duce lipsă de oferte este metronomul de la mijlocul terenului, Anzor Mekvabishvili. Internaționalul gruzin putea fi coleg la Chicago Fire cu Robert Lewandowski, dar afacerea nu s-a materializat. La fel ca în cazul lui Romanchuk, Craiova vrea cel puțin 3.000.000 de euro în schimbul lui Anzor.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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