Universitatea Craiova a renunțat la încă un fotbalist! Jucătorul a fost prezentat oficial de o formație din SuperLiga

Universitatea Craiova a decis să renunțe la un jucător care a evoluat în 4 partide sub comanda lui Mirel Rădoi în acest sezon. Polivalentul fotbalist a semnat cu o altă grupare din Superliga României, mutarea fiind confirmată oficial de ambele formații.

ADVERTISEMENT

Plecare de ultimă oră de la Universitatea Craiova! Fotbalistul a semnat cu o altă echipă din Superligă

David Barbu, fotbalist care poate evolua atât ca „vârf”, cât și în cele două benzi ale atacului, a fost împrumutat de Universitatea Craiova la UTA până la finalul acestei stagiuni. „David Barbu va evolua la UTA Arad, sub formă de împrumut, până la finalul acestui sezon competițional. Mult succes, David!”, a transmis gruparea din Bănie pe .

Mutarea a fost confirmată și de formația arădeană. „În vârstă de 19 ani, cu o înălțime de 1,90 m și profil ofensiv versatil, David Barbu vine să întărească lotul echipei noastre! De puțin timp, UTA și Universitatea Craiova au parafat împrumutul jucătorului până la finalul sezonului în curs”, a anunțat gruparea roș-albă pe .

ADVERTISEMENT

La Arad, Barbu va avea o concurență importantă pe postul de atacant, deoarece Adrian Mihalcea se bazează în acest moment pe Hakim Abdallah și Marius Coman, cu mențiunea că maghiarul Daniel Zsori pare a fi un „capitol închis” pentru tehnician. În cele două benzi, antrenorul UTA-ei s-a bazat, în mare măsură, pe Valentin Costache și Marinos Tzionis. Din punct de vedere al rolului de fotbalist U21, principalul contracandidat al lui Barbu va fi fundașul dreapta Mark Țuțu.

David Barbu, evoluții impresionante la națională

Format în academia Universității Craiova, David Barbu a debutat la prima echipă într-un meci cu Sepsi OSK disputat în august 2024. În total, acesta a strâns 20 de partide pentru gruparea din Bănie, 4 dintre ele în acest sezon, și a marcat un gol, într-o .

ADVERTISEMENT

David Barbu a impresionat în tricoul României la Campionatul European U19 găzduit de țara noastră în această vară. Acesta a înscris de trei ori în cele patru partide disputate de „tricolori” la turneul final, iar .

ADVERTISEMENT