Universitatea Craiova a renunțat la încă un fotbalist! Jucătorul a fost prezentat oficial de o formație din SuperLiga

Universitatea Craiova a decis să renunțe la un jucător care a evoluat în 4 partide sub comanda lui Mirel Rădoi în acest sezon. Polivalentul fotbalist a semnat cu o altă grupare din Superliga României, mutarea fiind confirmată oficial de ambele formații.
David Barbu, fotbalist care poate evolua atât ca „vârf”, cât și în cele două benzi ale atacului, a fost împrumutat de Universitatea Craiova la UTA până la finalul acestei stagiuni. „David Barbu va evolua la UTA Arad, sub formă de împrumut, până la finalul acestui sezon competițional. Mult succes, David!”, a transmis gruparea din Bănie pe pagina oficială de Facebook.
Mutarea a fost confirmată și de formația arădeană. „În vârstă de 19 ani, cu o înălțime de 1,90 m și profil ofensiv versatil, David Barbu vine să întărească lotul echipei noastre! De puțin timp, UTA și Universitatea Craiova au parafat împrumutul jucătorului până la finalul sezonului în curs”, a anunțat gruparea roș-albă pe site-ul oficial.
La Arad, Barbu va avea o concurență importantă pe postul de atacant, deoarece Adrian Mihalcea se bazează în acest moment pe Hakim Abdallah și Marius Coman, cu mențiunea că maghiarul Daniel Zsori pare a fi un „capitol închis” pentru tehnician. În cele două benzi, antrenorul UTA-ei s-a bazat, în mare măsură, pe Valentin Costache și Marinos Tzionis. Din punct de vedere al rolului de fotbalist U21, principalul contracandidat al lui Barbu va fi fundașul dreapta Mark Țuțu.
Format în academia Universității Craiova, David Barbu a debutat la prima echipă într-un meci cu Sepsi OSK disputat în august 2024. În total, acesta a strâns 20 de partide pentru gruparea din Bănie, 4 dintre ele în acest sezon, și a marcat un gol, într-o victorie cu 2-1 contra lui Dinamo, în ultima etapă a play-off-ului din sezonul precedent.
David Barbu a impresionat în tricoul României la Campionatul European U19 găzduit de țara noastră în această vară. Acesta a înscris de trei ori în cele patru partide disputate de „tricolori” la turneul final, iar prima reușită, cea din meciul cu Muntenegru (2-1), a fost una decisivă, sosind în minutul 90 al întâlnirii.