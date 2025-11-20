Sport

Universitatea Craiova a scăpat ușor, dar are și o mare problemă înaintea meciului cu FC Argeș! Ultimele detalii despre internaționalii oltenilor

Ultimele detalii înainte de meciul FC Argeș - Universitatea Craiova. Care este situația lotului echipei din Bănie. Jucătorii care ar putea fi menajați de Filipe Coelho.
Alex Bodnariu
20.11.2025 | 09:57
Fanii Universității Craiova au primit o veste excelentă înainte de reluarea campionatului
Vești excelente pentru Filipe Coelho înainte de debutul său pe banca Universității Craiova. Deși s-a vorbit despre probleme de lot și accidentări, antrenorul portughez se va putea baza, cel mai probabil, pe aproape toți jucătorii la meciul cu FC Argeș de vineri seara.

Situația lotului Universității Craiova înainte de meciul cu FC Argeș. Filipe Coelho, norocos înainte de debut

Antrenorul lusitan a avut parte de câteva emoții în această fereastră internațională. Universitatea Craiova s-a numărat printre echipele care au trimis mulți jucători la echipele naționale, iar doi dintre ei au revenit în Bănie cu ceva probleme medicale.

Este vorba despre Anzor și Mora. Mijlocașul georgian a ieșit accidentat în duelul cu Spania, dar, din fericire pentru olteni, a fost vorba doar despre o contractură, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, iar în cazul fotbalistului costarican lucrurile arată la fel de bine.

Carlos Mora a scăpat ușor. Cât de gravă este accidentarea costaricanului

Costaricanul Carlos Mora s-a accidentat destul de serios la prima vedere în partida cu Haiti și a fost scos din lot pentru duelul cu Honduras. Fotbalistul a revenit în România și a efectuat un test RMN pentru a vedea exact cât de gravă este problema medicală.

Din fericire pentru fotbalist și pentru olteni, din informațiile obținute de FANATIK, accidentarea nu este una serioasă și jucătorul este apt de joc. Totuși, Filipe Coelho e posibil să aleagă să îl menajeze în meciul cu FC Argeș din Superliga, pentru a-l avea la capacitate maximă la ora duelului cu Mainz din Conference League. Inițial, s-a vorbit despre o perioadă de șase săptămâni de recuperare pentru costarican.

Ce se întâmplă cu jucătorii veniți de la naționala României

În schimb, antrenorul portughez ar putea alege să alinieze un prim 11 ușor improvizat la meciul cu FC Argeș de vineri seara. Jucătorii reveniți de la echipa națională au timp de un singur antrenament înainte de partida de la Mioveni.

Din acest motiv, Bancu, Screciu, Baiaram și Matei, fotbaliștii care au jucat la națională, ar putea începe partida cu FC Argeș pe banca de rezerve. Filipe Coelho va lua decizia finală chiar în ziua meciului, în funcție de starea celor patru jucători.

