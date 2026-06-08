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Universitatea Craiova își pregătește fanii pentru un nou sezon de referință în istoria clubului, după câștigarea titlului și a Cupei României, performanță care a adus eventul mult așteptat în Bănie. Oltenii vor evolua în noua stagiune din SuperLigă, dar și în Liga Campionilor, iar clubul a anunțat oficial punerea în vânzare a abonamentelor pentru sezonul 2026/2027, cu oferte diversificate în funcție de zonă și categorie.

Cât costă abonamentele pe „Ion Oblemenco” în sezonul 2026/2027

Universitatea Craiova a stabilit prețurile pentru , iar tarifele variază în funcție de zona aleasă de suporteri pe stadionul „Ion Oblemenco”, de la peluze și tribunele inferioare, până la sectoarele VIP, unde prețurile cresc semnificativ în funcție de confort și poziționare.

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„Abonamentele vor fi lansate oficial astăzi, de la ora 19:00, urmând ca de marți dimineață, începând cu ora 10:00, acestea să poată fi achiziționate și din cele două magazine oficiale ale Universității Craiova”.

Tribuna II:

• Sector 7 – 399 lei (reînnoire) / 499 lei (nou)

• Sector 8, inel 1 – 439 lei / 549 lei

• Sector 8, inel 2 – 419 lei / 524 lei

• Sector 9, inel 1 – 499 lei / 624 lei

• Sector 9, inel 2 – 459 lei / 574 lei

• Sector 10, inel 1 – 519 lei / 649 lei

• Sector 10, inel 2 – 479 lei / 599 lei

• Sector 11, inel 1 – 499 lei / 624 lei

• Sector 11, inel 2 – 459 lei / 574 lei

• Sector 12, inel 1 – 439 lei / 549 lei

• Sector 12, inel 2 – 419 lei / 524 lei

• Sector 13 – 399 lei / 499 lei

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Peluze:

• Peluza Nord – 239 lei (reînnoire) / 299 lei (nou)

• Peluza Sud – 339 lei (reînnoire) / 399 lei (nou)

Tribuna VIP:

• Sector A – 1.209 lei (reînnoire) / 1.429 lei (nou)

• Sector B – 1.319 lei / 1.559 lei

• Sector C – 1.429 lei / 1.689 lei

• Sector D – 1.429 lei / 1.689 lei

• Sector E – 1.319 lei / 1.559 lei

• Sector F – 1.209 lei / 1.429 lei

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Reguli speciale pentru abonamentele Senior și Family Stand

Pentru anumite categorii de suporteri, Universitatea Craiova a introdus condiții speciale de achiziție. Abonamentul SENIOR este disponibil exclusiv în Tribuna 2, sectoarele 11 și 12, doar prin magazinele Științei. Pentru achiziție este necesară prezentarea actului de identitate, a unei copii a acestuia, a talonului de pensie, precum și formularul GDPR completat și semnat.

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Pentru abonamentul FAMILY STAND, disponibil doar în sectoarele 8 și 9 din Tribuna 2, este obligatorie prezentarea actelor părinților și copiilor, inclusiv certificatele de naștere și documentele GDPR. Copiii trebuie să aibă sub 18 ani. Sistemul funcționează astfel:

• 1+1 = 1 adult + 1 copil

• 1+2 = 1 adult + 2 copii

• 2+1 = 2 adulți + 1 copil

• 2+2 = 2 adulți + 2 copii

Mai exact, în cadrul sistemului de abonamente FAMILY STAND, prima cifră reprezintă numărul de adulți și a doua cifră reprezintă numărul de copii incluși în acel abonament specific. De exemplu, când avem „1+1” înseamnă că acel abonament este destinat unui adult și unui copil. Pentru „1+2”, acesta indică faptul că abonamentul este pentru un adult și doi copii. În cazul „2+1”, se face referire la un abonament destinat pentru doi adulți și un copil. Pentru „2+2”, abonamentul este pentru doi adulți și doi copii ș.a.m.d.

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Prețurile pentru Family Stand, în funcție de componența familiei

Pentru suporterii care aleg abonamentele Family Stand din Tribuna 2, prețurile diferă în funcție de componența familiei:

• 1 adult + 1 copil – 599 lei (reînnoire) / 719 lei (nou)

• 1 adult + 2 copii – 899 lei / 1.079 lei

• 1 adult + 3 copii – 1.199 lei / 1.439 lei

• 2 adulți + 1 copil – 1.055 lei / 1.235 lei

• 2 adulți + 2 copii – 1.295 lei / 1.535 lei

• 2 adulți + 3 copii – 1.559 lei / 1.919 lei

Universitatea Craiova a lansat eșarfele campionilor

dedicate sezonului în care Universitatea Craiova a cucerit atât campionatul, cât și Cupa României. Produsele pot fi achiziționate atât online, de pe , cât și din magazinele oficiale ale clubului, iar prețul unei eșarfe este de 50 de lei.

Printre modelele disponibile se regăsesc mai multe mesaje și elemente grafice care fac trimitere la performanța istorică a alb-albaștrilor:

„Universitatea Craiova” , alături de trofeul SuperLigii

, alături de trofeul SuperLigii „1, 2, 3, 4 – Cupa și Campionatul”

„Forza Știința” , însoțit de cifrele 5 și 9, care simbolizează cele cinci titluri și cele nouă trofee majore cucerite de club

, însoțit de cifrele 5 și 9, care simbolizează cele cinci titluri și cele nouă trofee majore cucerite de club „Campioana României”

„Campioni 2025-2026”

„Știința”, alături de cele două trofee câștigate în acest sezon

alături de cele două trofee câștigate în acest sezon „Campioana României 2025-2026”

Ce se întâmplă cu tricourile campionilor

Interesul suporterilor nu se oprește însă la eșarfe. În ultimele zile, numeroși fani au întrebat pe rețelele de socializare când vor fi disponibile tricourile speciale dedicate sezonului în care Universitatea Craiova a cucerit eventul.

Clubul a oferit deja un indiciu clar în acest sens, răspunzând printr-un sticker cu mesajul „Coming Soon”, semn că tricourile campionilor se află în pregătire și vor fi lansate în perioada următoare.

Până atunci, eșarfele campionilor reprezintă primul produs oficial prin care fanii pot păstra o amintire a unuia dintre cele mai importante sezoane din istoria Universității Craiova.