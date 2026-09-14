Sport

Universitatea Craiova a anunțat prețurile biletelor pentru derby-ul cu FCSB! „Vulcanul” se aprinde din nou în Bănie

Meciul Universitatea Craiova – FCSB se joacă sâmbătă, pe „Ion Oblemenco” și promite spectacol total. Clubul din Bănie a anunțat prețurile biletelor pentru marele derby.
Tibi Cocora
14.09.2026 | 20:53
Universitatea Craiova a anuntat preturile biletelor pentru derbyul cu FCSB Vulcanul se aprinde din nou in Banie
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Cât costă biletele la Universitatea Craiova - FCSB. Foto: sport.pictures.eu.
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„Ion Oblemenco” se pregătește pentru o nouă seară de gală! Universitatea Craiova primește vizita celor de la FCSB, sâmbătă, de la ora 20:30, într-un derby care promite să aprindă din nou atmosfera din Bănie. Cu doar câteva zile înaintea confruntării, clubul oltean a făcut anunțul așteptat de suporteri și a pus în vânzare biletele pentru meciul cu rivala tradițională.

Cât costă biletele la derby-ul Universitatea Craiova – FCSB

Interesul pentru confruntarea cu FCSB este unul uriaș, mai ales că Universitatea Craiova beneficiază deja de susținerea unui număr impresionant de suporteri. Aproximativ 12.000 de abonamente au fost vândute pentru acest sezon, astfel că atmosfera de pe „Ion Oblemenco” este așteptată să fie una pe măsura unui derby.

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Clubul oltean și-a chemat fanii la stadion și a transmis mesajul că „Vulcanul” trebuie să se aprindă din nou pentru confruntarea cu FCSB. Suporterii care vor să fie prezenți la partida de sâmbătă își pot cumpăra biletele începând chiar de acum. Prețurile diferă în funcție de zona stadionului, iar cele mai accesibile variante sunt cele din peluze.

  • Peluza Sud – 55 de lei
  • Peluza Nord – 40 de lei

Tribuna II:

  • Sector 13 – 65 de lei
  • Sector 12, inelul I – 70 de lei
  • Sector 12, inelul II – 65 de lei
  • Sector 11, inelul II – 70 de lei
  • Sector 10, inelul II – 75 de lei
  • Sector 9, inelul II – 70 de lei
  • Sector 8, inelul I – 70 de lei
  • Sector 8, inelul II – 65 de lei
  • Sector 7 – 65 de lei

Pentru zona VIP, prețurile sunt următoarele:

  • VIP Sector A – 180 de lei
  • VIP Sector B – 190 de lei
  • VIP Sector C – 200 de lei
  • VIP Sector D – 200 de lei
  • VIP Sector E – 190 de lei
  • VIP Sector F – 180 de lei

Sorin Cârțu nu vrea să se gândească încă la FCSB

Derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB este programat pe 19 septembrie, însă până la confruntarea directă mai sunt câteva zile bune de pregătire. De acest lucru s-a legat și Sorin Cârțu, cel care consideră că este prea devreme pentru calcule și alte gânduri.

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„Mai e până la FCSB. Se joacă la săptămână acum, avem timp de discutat. Până sâmbăta cealaltă mai e destul. Dar îi luăm pe rând, gândim, vedem ce avem la dispoziție, că știți cum e, într-un ciclu săptămânal se poate întâmpla orice. Contează să recuperăm jucătorii accidentați, să vedem unde sunt probleme, dacă mai sunt, cum e cazul lui Baiaram“, declara de curând Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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