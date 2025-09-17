Sport

Universitatea Craiova a transferat o tânără speranță a fotbalului brazilian! Pe ce perioadă a semnat jucătorul cariocas

Universitatea Craiova a dat o lovitură pe piața transferurilor în plin sezon. Oltenii au legitimat un brazilian de mare perspectivă
Cristian Măciucă
17.09.2025 | 20:27
Universitatea Craiova a transferat o tanara speranta a fotbalului brazilian Pe ce perioada a semnat jucatorul cariocas
breaking news
Universitatea Craiova a transferat o tânără speranță a fotbalului brazilian! Pe ce perioadă a semnat jucătorul cariocas. FOTO: Fanatik

Mutare spectaculoasă făcută de Universitatea Craiova pe piața transferurilor. Mirel Rădoi a primit de la conducere un brazilian de mare perspectivă.

Universitatea Craiova a transferat un atacant brazilian de mare perspectivă

MTA Group, firma de impresariat care îl reprezintă pe Ramon Gomes de Lima, a anunțat transferul brazilianului la Universitatea Craiova. Atacantul în vârstă de 19 ani a semnat un contract valabil pe trei sezoane, cu opțiunea unui al patrulea an, până pe 30 iunie 2029.

„Ramon Gomes de Lima a semnat un contract profesionist pe trei ani cu U Craiova, club din Superliga românească, cu opțiunea unui al patrulea an, până la 30 iunie 2029.

Acest transfer de succes a fost posibil datorită colaborării partenerilor noștri brazilieni exclusivi, care și-au oferit în mod constant disponibilitatea și expertiza pentru a ne ajuta să atingem această etapă importantă.

Mult succes, Ramon, acum marele tău vis te așteaptă”, a fost anunțul făcut pe pagina de Instagram mta_group_career_management.

Ramon Gomes de Lima (19 ani) este al 18-lea transfer făcut de Universitatea Craiova în acest sezon. Până acum, mutările oltenilor au fost de bun augur. După 9 etape, echipa lui Mirel Rădoi e lider în SuperLiga. Alb-albaștrii au 23 de puncte, cu patru mai multe decât principala urmăritoare Rapid. În plus, Craiova s-a calificat în premieră în grupele unei competiții europene și va juca pe tabloul principal din UEFA Conference League.

