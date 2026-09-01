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Meriton Korenica (29 ani) a devenit ținta Universității Craiova. Actuala campioană a României vrea să profite de situația dificilă de la CFR Cluj și a trimis o ofertă oficială de 800.000 de euro pentru extrema stângă din Kosovo.

Universitatea Craiova, ofertă oficială pentru Meriton Korenica

Universitatea Craiova își continuă campania de achiziții. Pentru a performa pe cele două fronturi, campionat și cupele europene, oltenii și-au propus să se întărească pe ultima sută de metri a perioadei de transferuri. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, gruparea din Bănie a trimis o ofertă oficială de 800.000 de euro către CFR Cluj pentru Meriton Korenica.

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„Ieri, Craiova a trimis o ofertă oficială la CFR Cluj de 800.000 de euro către Korenica. Momentan, CFR nu a dat niciun răspuns”, a anunțat Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Meriton Korenica a sosit la CFR Cluj în urmă vara lui 2024. De atunci, mijlocașul ofensiv din Kosovo și-a câștigat locul între cei mai buni fotbaliști din SuperLiga. Cu o Cupă a României câștigată în sezonul 2024-2025 și 109 meciuri pentru ardeleni în toate competițiile, în care a marcat 26 de goluri și a oferit 17 pase decisive, Korenica a atras interesul mai multor echipe din campionat, inclusiv FCSB.

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Karlo Muhar, dorit și el de Universitatea Craiova

Korenica nu este singurul jucător pe care Universitatea Craiova și-l dorește de la CFR Cluj. , liber de contract după ce a depus memoriu și și-a încheiat socotelile cu CFR Cluj.

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Până de curând, închizătorul croat avea cel mai mare salariu din SuperLiga. Neluțu Varga i-a acordat, pentru a reveni în Gruia, în vara lui 2025, 50.000 de euro pe lună. S-a ajuns la această sumă exorbitantă pentru că .

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„Toată situația de atunci a fost foarte frumoasă pentru că își doreau foarte mult să mă întorc, iar cei de la FCSB au tras și ei foarte tare și a fost o discuție între ei. Ei mi-au spus: ‘Te rugăm, nu te duce la FCSB’ și eu le-am dat opțiunea cum putem face să vin la CFR Cluj. Iar el a acceptat totul, toți banii, fiecare euro și a fost direct, doar cu domnul Varga”.