Universitatea Craiova a vrut să îl pună antrenor pe Toni Petrea: ”L-am lăsat două săptămâni şi s-a dus la FCSB”

Cele două formații se vor întâlni duminică, 8 mai, de la ora 19:30, în etapa a 8-a a play-off-ului din Casa Pariurilor Liga 1, iar partida s .

Universitatea Craiova și FCSB s-au luptat pentru Toni Petrea

Chiar înaintea marelui derby din Bănie, patronul Universității Craiova a declarat că îl apreciază pe Toni Petrea și chiar a vrut să-l aducă la echipa sa, dar până s-a hotărât să-i facă o ofertă acesta a semnat cu FCSB.

ADVERTISEMENT

”Noi am vrut să-l aducem în staff-ul nostru înainte să aibă propunerea de la FCSB, să-l aducem în staff la Reghe. Laur a zis: ‘Mai lasă-l două săptămâni și-l aducem după aia’. Între timp s-a dus la FCSB. Este un antrenor despre care Laurențiu Reghecampf are o părere foarte bună”, a spus Rotaru, la .

De ce nu a ajuns Șumudică în Bănie

Patronul oltenilor a povestit și un episod din trecut când a glumit cu Marius Șumudică pe marginea instalării acestuia în Bănie, însă nu s-a pus niciodată problema în mod serios, deși este un antrenor pe care îl apreciează.

ADVERTISEMENT

”Cu Șumudică sunt prieten. Am avut o întâlnire prietenească, nu profesională. Sunt mulți ani de atunci, când am reziliat cu Sorin Cârțu contractul de antrenor. Am stat cu Șumi de vorbă, dar nu era vorba de fotbal, adică nu era pentru a încheia un contract.

A zis: ‘Uite, eu vin mâine dimineață, vă antrenez’. Glumea, el era cu angajament. Și i-am zis: ‘Mă, Șumi, am scăpat de dracu’ și îl iau pe ta-su acum? Nu are sens să ne certăm’. Șumi a fost în vederile noastre. Poate să fie la un moment dat antrenorul Universității”, a explicat Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

Rotaru nu e pe aceeași lungime cu Dan Petrescu

”Iar despre Petrescu n-am spus că e exclus, ci doar că niciodată nu a fost în vederile noastre. Unul dintre lucrurile pe care le urăsc este că cei de la celelalte echipe, oficiali, își dau cu părerea despre jucătorii noștri și despre antrenorii noștri. Așa că evit să fac aceeași greșeală.

Nu vreau să îmi dau cu părerea despre stilul domnului , dar cu siguranță este un antrenor foarte, foarte bun, cu rezultate foarte bune. Dacă spun că nu îmi place stilul lui Dan Petrescu și ne bate săptămâna viitoare cu stilul ăla, ne facem de râs”, a continuat finanțatorul oltenilor.

ADVERTISEMENT

În final, Mihai Rotaru a făcut și o scurtă listă cu cei mai buni antrenori români la acest moment: ”Mircea Lucescu, Olăroiu … Mirel Rădoi cred că va fi un antrenor foarte bun. Nu îmi dau seama cât de mult timp mai are nevoie sau nu. Isăilă, Balint, Bergodi sunt antrenori foarte buni. Leo Grozavu, Dan Petrescu, Petrea”.