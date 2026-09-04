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Universitatea Craiova continuă să caute soluții pentru viitor, iar ultima mutare anunțată în Bănie vine din Brazilia. Joao Carlos Andrade Dantas, un atacant în vârstă de 20 de ani, a fost cooptat în lotul Universității Craiova II, iar sosirea sa are în spate recomandarea unui fost jucător al campioanei României. Brazilianul va încerca să impresioneze la echipa secundă și să demonstreze că poate reprezenta, în timp, o variantă pentru formația pregătită de Filipe Coelho.

Universitatea Craiova II a adus un atacant brazilian de 20 de ani

a anunțat oficial venirea lui Joao Andrade, fotbalist brazilian care va evolua pentru echipa secundă a clubului, în Liga III. Mutarea reprezintă, în primul rând, o investiție în perspectiva viitorului, iar evoluțiile atacantului în tricoul alb-albastru vor fi urmărite cu atenție de oficialii campioanei.

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Joao Carlos Andrade Dantas a ajuns în Bănie la recomandarea lui Gustavo Vagenin, fostul fotbalist al formației din Bănie. Brazilianul are 20 de ani, măsoară 1,86 metri și este dreptaci. Postul său este cel de atacant stânga, astfel că poate oferi o variantă ofensivă atât pentru formația secundă a Universității Craiova, cât și pentru echipa din SuperLiga la momentul respectiv.

Joao Andrade vine de la Clube Laguna și poate visa la prima echipă

Noul fotbalist al Universității Craiova II a evoluat ultima dată pentru Clube Laguna, iar următoarea provocare din cariera sa va fi reprezentată de experiența din fotbalul românesc. Clubul din Bănie nu a oferit, deocamdată, alte detalii despre durata înțelegerii sau condițiile mutării.

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„Joao Andrade este dreptaci, are 20 de ani, 1.86 metri şi evoluează atacant stânga. A jucat ultima dată la Clube Laguna, iar dacă evoluţiile sale de la Universitatea Craiova II se vor ridica la un nivel foarte bun poate deveni o soluţie pentru prima echipă. Bine ai venit, Joao Andrade!”, a transmis Academia Universitatea Craiova.

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Lameira și Roux au debutat deja pentru Universitatea Craiova în Cupa României

Universitatea Craiova a făcut și două mutări importante pentru prima echipă, Joao Lameira și Baptiste Roux, transferuri anunțate în exclusivitate de FANATIK. Cei doi au ajuns în Bănie cu doar o zi înaintea partidei de Cupă cu FC Bacău, au trecut vizita medicală și s-au alăturat imediat lotului pregătit pentru deplasare.

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. Fundașul francez a marcat în minutul 45, după o fază în care lovitura liberă executată de Băsceanu a fost respinsă de portarul gazdelor în bară, iar mingea a ajuns la noul fundaș al oltenilor. Roux a urmărit faza și a înscris pentru 2-0, bifând astfel primul său gol în tricoul Universității Craiova. Debutul său a avut, însă, și o parte mai puțin plăcută. În minutul 78, Roux a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, astfel că prima sa apariție în tricoul campioanei României a fost una cu de toate: gol, dar și cartonaș roșu.

Joao Lameira a intrat în repriza secundă, în minutul 46, bifând la rândul său prima apariție pentru Universitatea Craiova. Mijlocașul portughez a fost adus pentru a oferi mai multe variante în centrul terenului și a intrat direct în planurile lui Filipe Coelho .