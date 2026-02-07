Universitatea Craiova, ajutor nesperat de la olteanul dat afară de Mihai Rotaru! Le-a încurcat pe FCSB, Dinamo și Rapid

CE TREBUIE SĂ ȘTII Eugen Neagoe, „aliatul” neașteptat al oltenilor în lupta pentru titlu

Universitatea Craiova rămâne lider în SuperLiga după ce rivalele directe continuă să se încurce una câte una, iar ultimul episod s-a consumat vineri seară, în Giulești. Rapid n-a reușit să treacă de Petrolul, scor 1-1, rezultat care o avantajează direct pe formația lui Filipe Coelho. Paradoxal, omul care a pus umărul la acest scenariu favorabil oltenilor este chiar un fost antrenor al Craiovei, îndepărtat de ceva timp de Mihai Rotaru.

Eugen Neagoe, actualul antrenor al Petrolului, a avut o aventură extrem de scurtă pe banca Universității Craiova în sezonul 2023/2024. Doar două etape a rezistat „Geană”, iar un 0-0 pe teren propriu cu Oțelul Galați i-a fost fatal. Mihai Rotaru a decis atunci că proiectul nu poate continua, iar Neagoe a plecat discret din Bănie. Acum, același Eugen Neagoe a devenit, fără să-și propună, un veritabil „agent” al Craiovei în lupta pentru titlu. La „timona“ Petrolului, tehnicianul oltean a reușit să smulgă puncte exact de la marile rivale ale liderului.

Mai întâi, ploieștenii au obținut un 1-1 cu FCSB, pe Arena Națională. A urmat un rezultat identic cu Dinamo, tot la București, doar că pe „Arcul de Triumf“, iar luni seară a venit egalul din Giulești, 1-1 cu Rapid. Trei meciuri, trei remize, trei rivale directe ale Universității Craiova încurcate de echipa lui Neagoe. Universitatea Craiova culege beneficiile, practic. Fără să joace, momentan, în această etapă, oltenii rămân pe primul loc în SuperLiga, iar ironia este totală: omul demis după doar două etape din Bănie ajută acum, pas cu pas, la menținerea Științei în fruntea clasamentului.

Eugen Neagoe a spus că Petrolul putea pleca cu 3 puncte din Giulești

Petrolul continuă lupta pentru evitarea retrogradării și în acest sezon. Prahovenii au reușit să strângă puncte importante în ultimele etape, însă ar fi avut și mai multe acum în zestre.

Eugen Neagoe, , a reacționat după remiza cu Rapid din etapa 26 din SuperLiga. „Geană” a fost șocat să vadă câți titulari au menajat rivalii, însă .

„Sunt prieten cu Costel, îl respect. A menajat câțiva jucători valoroși. Nu mă așteptam să menajeze atât de mulți jucători. A fost un program încărcat, d-asta l-am schimbat pe Ricardinho, Gicu Grozav nu a jucat de la început, Dulca la fel.

Nu am fost cu nimic mai prejos decât Rapidul. Dacă eram puțin mai atenți, puteam pleca cu cele 3 puncte. A fost un rezultat echitabil la ce s-a întâmplat pe teren. Au fost meciuri pe care le-am controlat și pe care le-am pierdut. A fost un rezultat corect, Rapidul a pus o presiune la finalul jocului.

Nu mi-a fost teamă deloc. Roche e un jucător foarte valoros pentru noi. Prce a intrat foarte bine, d-asta e în lotul nostru, un jucător cu experiență, nu cred că s-a resimțit așa rău. Ca și atitudine am fost la fel în toate meciurile. Nu am ce să le reproșez.

În deplasare de când am venit eu am pierdut un singur meci, la Arad, în minutul 90, din lovitură liberă. Acasă am pierdut din greșelile noastre, nu că ne-au făcut adversarii ceva. În seara asta nu am mai greșit așa mult, dar am mai făcut greșeli, am respins balonul de vreo două ori în careul nostru”, a spus Eugen Neagoe.