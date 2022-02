Alegerile la Universitatea Craiova nasc noi controverse: „Sunt cam mulți președinți pe acolo! Rotaru decide tot!” Exclusiv

că Sorin Cârțu va candida din nou pentru un nou mandat de președinte al Universității Craiova, iar Gică Craioveanu a decis să se retragă din cursă.

Clubul a anunțat oficial că alegerile vor avea loc , însă până în acest moment Sorin Cârțu nu are niciun contracandidat.

Rodion Cămătaru, component al Craiovei Maxima, a declarat pentru FANATIK că nu este interesat să candideze și îl susține în această cursă pe Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

Rodion Cămătaru nu crede în transparența alegerilor de la Craiova: „Nu cred că suporterii decid președintele”

„Nea’ Cami” a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că nu crede în procesul electoral de alegerele al președintelui : „Nu mă gândesc să candidez. Bineînțeles că îl susțin pe Sorin Cârțu! Dar nu prea mă mai pricep acum. Sunt foarte mulți președinți, nu ați văzut? Sunt foarte mulți președinți la Craiova. Nu știu ce dorește patronul”.

Pe lângă patronul Mihai Rotaru, în afara președintelui Sorin Cârțu, U Craiova l-a mai numit și pe Marian Copilu în funcția de președinte executiv, așa cum : „Președinte de imagine, președinte-jucător și nu mai știu de care! Președinte e un om cu puteri executive. Pe mine mă uluiește de multe ori când aud că sunt alegeri sau se va vota… Eu zic că se va numi! Și atunci ce rost mai are acest proces electoral? Treaba lor!”.

ADVERTISEMENT

Ținând cont de faptul că se știe că Mihai Rotaru se implică în deciziile clubului, Rodion Cămătaru se îndoiește de corectitudinea acestor alegeri: „Nu cred că suporterii decid președintele la Universitatea Craiova și bănuiesc că va avea puteri limitate. Trebuie să vedem ce înseamnă aceste alegeri mai întâi. Până unde are putere președintele executiv care va fi numit. I se va pune la dispoziție un buget?”.

Rodion Cămătaru: „Nu cred că sunt interesați alți colegi din Craiova Maxima”

Rodion Cămătaru consideră că în România nu poate exista un manager ca în campionatul Angliei sau un președinte cu puteri depline ca la Barcelona: „Spre exemplu în Premier League există manageri numiți pe o anumită periodă, un ciclu. Ai nevoie de cel puțin doi ani de zile ca să se vadă roadele unei funcții. Nu pot să mă pronunț până nu văd ce va fi și ce atribuții are președintele. Se bat cap în cap aici.

ADVERTISEMENT

La Barcelona, președintele ales de socios decide totul. Mai e cineva în spatele lui?! Nu există așa ceva! De aceea nu cred că are cum să funcționeze așa ceva la noi în România. Alegeri unde există un patron sau finanțator?”.

Fostul mare atacant al Universității Craiova a explicat și de ce nu este tentat să candideze pentru o astfel de funcție: „Eu nu sunt dispus pentru că aproape 64 de ani și nu mai am entuziasm. La 35 de ani când am fost atunci vreo doi ani de zile președinte, întradevăr, aveam entuziasm. Eu am făcut istorie aici! Cu cine și de ce să candidez eu?”.

ADVERTISEMENT

Cămătaru a dezvăluit că 1993 i s-a propus să devină președinte la Heerenveen, echipa de la care s-a retras: „Eu puteam să candidez și în Olanda, la Heerenveen, unde m-au ales cel mai mare atacant. Puteam să fiu manager acolo, am avut ofertă. Am vrut să mă întorc în România și oricând rămâne valabilă oferta. Vârsta scade mult din energie. Poate acum zece ani aș fi acceptat. Nu cred că sunt interesați alți colegi din Craiova Maxima, dar dacă e liber se poate să vină alții! La Bayer Munchen a candidat Beckenbaeur cu Gerd Muller? Să fim serioși! Au fost numiți”, a declarat Rodion Cămataru în exclusivitate pentru FANATIK.

26 martie 2022 e data alegerilor pentru funcția de președinte la Universitatea Craiova