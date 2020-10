Universitatea Craiova a câștigat amicalul cu FC Argeş! Cristiano Bergodi a testat noile achiziții

Oltenii s-au jurat că anul acesta nu se va mai rata titlul, astfel că fac tot ceea ce le stă în putinţă să reuşească acest lucru şi încearcă mereu să fie în formă. Pierderea campionatului în ultima etapă a sezoului trecut a provocat o mare dezamăgire în rândul suporterilor.

Ştiinţa beneficiază de cele mai bune condiţii, astfel că o nouă „nereuşită” ar fi un adevărat dezastru pentru susţinătorii „alb-albaştrilor”, iar fotbaliştii sunt conştienţi de presiunea care există pe umerii lor.

Mai nou, pentru a se menţină în formă, având în vedere că acţiunile echipelor naţionale au pus pauză campionatelor, Universitatea Craiova organizează un amical cu FC Argeş. Cristiano Bergodi va avea ocazia să-şi vadă şi noile achiziţii la treabă.

UPDATE 10 septembrie, ora 12:50 / Universitatea Craiova a câștigat la limită, scor 1-0, amicalul cu FC Argeș, unicul gol al partidei fiind marcat de Bărbuț în minutul 74.

UPDATE 10 septembrie, ora 11:00 / A început partida amicală dintre Universitatea Craiova și FC Argeș. Meciul este transmis în direct pe pagina de Facebook a clubului oltean.

Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 74 prin Bărbuț.

UPDATE 10 septembrie, ora 10:45 / Iată echipele pe care cei doi tehnicieni le folosesc în acest amical.

U Craiova: L. Popescu – Olteanu, Acka, M. Constantin, Vătăjelu – Mateiu, Screciu, Căpățână – Bărbuț, Mamut, Ofosu. Rezerve: Marinescu, Bic, Nistor, Ivanov, V. Constantin, Ivan

L. Popescu – Olteanu, Acka, M. Constantin, Vătăjelu – Mateiu, Screciu, Căpățână – Bărbuț, Mamut, Ofosu. Marinescu, Bic, Nistor, Ivanov, V. Constantin, Ivan FC Argeș: Micle, Tofan , Leca , Deslandes, Musat, Prepelita , Grecu, Meza Colli, Malele, Serban, Blejdea.

Universitatea Craiova, amical cu FC Argeş! Bergodi vrea să vadă achiziţiile la treabă

Primul meci al Universității Craiova de după pauza prilejuită de meciurile echipei naționale va fi împotriva „dușmanului” Dinamo București, o partidă cu o încărcătură aparte, astfel că jucătorii trag tare la antrenamente pentru a fi gata de jocul care se va disputa la București. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Dinamo – Știința se va juca pe „Arena Națională”, fiind dorința lui Cosmin Contra, îndeplinită de acționarii spanioli ai clubului.

„Câinii roșii” au și ceva probleme. Dan Nistor, actualul jucător al Craiovei și fostul căpitan al lui Dinamo, a cerut executarea verdictului care obligă clubul din „Ștefan cel Mare” la plata unei sume de 20.000 de euro, restanțe față de jucător. Dacă nu vor plăti până miercuri, bucureștenii pot risca și o depunctare, ceea ce ar înseamna un adevărat dezastru, mai ales că trupa lui Cosmin Contra nu a impresionat în actualul campionat și nu a adunat prea multe puncte.

Pentru a fi gata de jocul cu Dinamo, Universitatea Craiova vrea să-și țină „în priză” jucătorii și printr-un meci amical, chiar contra unei formații pe care au întâlnit-o în acest sezon, FC Argeș. În campionat, „alb-albaștrii” s-au impus cu 2-1, golurile oltenilor fiind marcate de Elvir Koljic și Alexandru Cicâldău. Din păcate, bosniacul s-a accidentat și va putea juca abia în returul sezonului regulat.

Meciul amical dintre Universitatea Craiova și FC Argeș se va disputa la baza de antrenament din „Luna Jiului”, acolo unde au mai avut loc și amicalele cu FC Viitorul Constanța și Chindia Târgoviște, înainte de reluarea campionatului trecut și după pauza provocată de pandemia de coronavirus. Jocul va fi transmis în direct de pagina oficială a clubului din Bănie, sâmbătă, începând cu ora 11:00.

⚔️ Mâine vom avea parte de un joc de pregătire în compania celor de la FC Arges, transmis în direct aici.#SustineStiinta#AsaELaCraiova#CampioniLaSuporteri Geplaatst door Universitatea Craiova op Vrijdag 9 oktober 2020

Dinamoviștii ar fi trebuit să joace și ei un amical, însă COVID-19 a anulat partida cu România U19

Cosmin Contra ar fi trebuit să-și vadă la treabă elevii într-un joc amical, însă coronavirusul a lovit în cantonamentul jucătorilor de la selecționata U19 a României, adversarul dinamoviștilor. Din păcate, doi jucători au fost testați pozitiv, iar FANATIK a scris în exclusivitate că Alex Chilili de la FC Voluntari și de Ștefan Pănoiu de la Rapid ar fi prezentat simptome.

Federația Română de Fotbal a luat decizia ca acțiunea echipei naționale sub 19 ani să fie anulată. Înainte de a se anula totul, managerul FCSB-ului, Mihai Stoica, a scris pe Facebook: „Oficialii FRF nu vor să anuleze acțiunea fără sens a echipei naționale de juniori născuți în 2002. Acțiune care constă în niște antrenamente și un mare meci de verificare sâmbătă cu Dinamo. Am fost informat că cinci jucători sunt izolați într-un hotel la Snagov, doi dintre ei se pare că prezintă și simptome. În plus, acțiunea lotului U17 a fost anulată, fiindcă doi jucători au fost testați pozitiv. Problema e că ambele loturi locuiau în același hotel.

L-am rugat pe celebrul doctor Meiu să nu riște să se infecteze jucătorii. Răspunsul a fost incredibil. “Până nu suntem siguri că sunt pozitivi, nu anulăm”, zice acest om care a depus jurământul lui Hippocrate. Arogant și insolent.

Cei care au la această oră în mâini soarta acestor copii consideră că, dacă mâine dimineață jucătorii vor fi testați negativ, e totul perfect. Nu e, domnilor. Virusul e ticălos, se poate ascunde câteva zile. Dacă în viitorul apropiat, se va infecta vreun tânăr internațional, nu vă veți spăla pe mâini cu toată Dâmbovița și afluenții săi.

Deci ne rămâne doar să sperăm ca cea mai valoroasă generație de juniori a ultimilor ani să nu se infecteze. Exclusiv din cauza lui Meiu.”