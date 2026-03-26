Universitatea Craiova, amical în weekend fără 13 jucători. Cu cine joacă oltenii în pauza competițională

CE TREBUIE SĂ ȘTII Universitatea Craiova, fără 13 jucători la meciul cu CSM Slatina! Revenire importantă în echipa lui Coelho

Pauza competițională dedicată echipelor naționale este folosită de Universitatea Craiova pentru a rămâne în continuare în ritm, oltenii urmând să dispute în acest weekend un meci amical împotriva formației CSM Slatina. Testul de duminică vine într-un context aparte pentru formația din Bănie, care va alinia un lot serios remaniat, în condițiile în care nu mai puțin de 12 jucători sunt plecați la acțiunile echipelor naționale.

Universitatea Craiova, fără 13 jucători la meciul cu CSM Slatina! Revenire importantă în echipa lui Coelho

Chiar și în aceste condiții, partida de verificare aduce și un motiv de interes pentru suporterii Craiovei. Mihnea Rădulescu este tot mai aproape de revenirea pe teren, după accidentarea gravă suferită la genunchiul stâng, unde a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior. Fotbalistul nu va fi forțat la maximum și, cel mai probabil, nu este de așteptat să evolueze prea multe minute, însă există șanse mari să prindă timp de joc în acest amical, ca parte a procesului de reintegrare.

În același timp, staff-ul tehnic trebuie să gestioneze numeroase absențe importante. Printre jucătorii convocați la echipele naționale de seniori se numără Carlos Mora (Costa Rica), Nicușor Bancu, Adrian Rus, Vladimir Screciu, Ștefan Baiaram și Laurențiu Popescu, toți convocați la naționala României. Lista este completată de jucătorii din loturile de tineret: Luca Băsceanu și David Matei (România U21), Anzor Mekvabishvili (Georgia), Alexandru Glodean (România U18), Denys Muntean (România U17) și Darius Fălcușan (România U20).

Pavlo Isenko, cu zâmbetul pe buze după operație. Ce mesaj a transmis de pe patul de spital

Pe lângă cei 12 plecați la echipele naționale, Universitatea Craiova nu se va putea baza nici pe portarul Pavlo Isenko, care a fost operat recent la menisc și va lipsi o perioadă. Inițial, se estima că va fi indisponibil timp de trei-patru săptămâni, însă investigațiile suplimentare au arătat că operația era necesară pentru rezolvarea problemei.

Din spitalul din Barcelona, Pavlo Isenko a transmis un mesaj însoțit de: „Câteodată trebuie să faci un pas înapoi pentru a merge mai departe. Mulțumesc tuturor pentru suport.!"

La scurt timp după postarea de pe patul de spital, Pavlo Isenko a primit o adevărată avalanșă de încurajări din partea colegilor săi de la Universitatea Craiova. Într-o perioadă dificilă pentru portar, mesajele din vestiar au venit să îi ridice moralul și să îi arate că nu este singur în lupta pentru revenirea pe teren.

Anzor Mekvabishvili i-a transmis: „Rămâi puternic, frate. O să te întorci mai puternic.” Samuel Teles l-a încurajat și el: „Rămâi puternic! Lucrurile bune încă nu au venit pentru tine”. Steven Nsimba a adăugat: „O să te întorci mai puternic, frate!”, iar colegul ucrainean Oleksandr Romanchuk l-a încurajat în limba maternă: „Vei reveni mai puternic, fratele meu”.

Fotbaliștii Universității Craiova, spectatori de lux la un meci de baschet

Mai mulți jucători ai Universității Craiova au profitat de pauza competițională și au decis să se relaxeze la un meci de baschet spectaculos. nu a trecut neobservată. Tudor Băluță, Assad Al-Hamlawi, Mihnea Rădulescu, Steven Nsimba, Nikola Stevanovic și Vasile Mogoș au urmărit partida din tribuna oficială, atrăgând imediat atenția fanilor prezenți în sală.

Relaxați și bine dispuși, jucătorii au intrat rapid în atmosfera de meci, savurând inclusiv popcorn în timpul partidei, ca niște suporteri obișnuiți. Aceștia nu au refuzat interacțiunea cu suporterii, acceptând să facă fotografii cu fanii care au făcut chiar coadă la tribuna oficială.