Universitatea Craiova, anunț de ultimă oră despre transferul lui Raul Opruț. Mihai Rotaru a confirmat toate informațiile exclusive oferite de Fanatik

Patronul oltenilor a confirmat toate FANATIK, anunțând că vor mai veni doi fotbaliști la echipă.

Universitatea Craiova, anunț de ultimă oră despre transferul lui Raul Opruț

Transferul lui a căzut, Hermannstadt cerând suma de 800.000 de euro pentru fundaș, în timp ce oltenii au fost dispuși să plătească maximum 500.000 de euro plus TVA, adică suma de 600.000 de euro.

„Nouă ne-a căzut acum transferul lui Opruț, cei de la Hermannstadt nu au fost de acord cu oferta, noi am oferit 500.000 de euro cu TVA.

I-am rugat să ne dea un răspuns clar, asta a fost ultima ofertă, ne-au spus că nu. Cereau undeva pe la 800.000 de euro. Suntem în continuare în căutarea unui fundaș stânga”.

„Nu e nimic adevărat că are o ofertă Ivan din MLS. Nu căutăm să vindem jucători.

Doi jucători obligatoriu vor mai veni. Neagoe e antrenorul care a ridicat mereu echipele la care a venit. Deci dacă noi suntem de locurile 2-3, înseamnă că, statistic vorbind, poate să ne ridice pe primul loc”, a mai spus Mihai Rotaru, la TV .

„L-am urmărit pe Ișfan de când era la Mioveni!”

Mihai Rotaru a continuat și a vorbit despre Alexandru Ișfan, al cărui a fost dezvăluit în exclusivitate de FANATIK, mărturisind că a fost urmărit de scouterii oltenilor încă de când evolua pentru CS Mioveni:

„Noi am trimis doi scouteri să-l urmărească de când era la Mioveni, dar atunci aveam alte priorități. Am încercat să-l luăm acum un an, nu am reușit, iar acum am ajuns la un acord cu FC Argeș. E jumătate oltean, mama lui e născută într-un sat din Oltenia.

Analiza a fost mereu făcută pentru el. El a fost folosit în diverse poziții, noi credem în el și are calități foarte bune. Are fizic de fotbalist, credem în el, trebuie să-și pună calitățile în valoare. Credem că va arăta foarte bine la Universitatea Craiova”.

„El e un jucător care știe ce vrea de la viață, credem că poate ajunge în echipa națională a României”, a mai spus Mihai Rotaru.

