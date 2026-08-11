Universitatea Craiova, anunț major înainte de returul cu KuPS din Europa League! „Uniți pentru calificare”

Fotbaliștii de la Universitatea Craiova trebuie să treacă rapid peste eșecul neașteptat suferit chiar pe „Ion Oblemenco” împotriva lui FC Argeș, 0-1, deoarece joi seară, de la ora 20:00, va avea loc duelul contra lui KuPS din manșa secundă a turului 3 preliminar al Europa League. Campioana României a anunțat luni că biletele au fost scoase la vânzare.
Universitatea Craiova luptă pentru calificarea în grupele Europa League, iar pentru a ajunge în play-off, gruparea din Bănie trebuie să treacă de finlandezii de la KuPS. Echipa pregătită de Filipe Coelho pornește cu prima șansă înainte de returul de pe „Ion Oblemenco”, după ce duelul din Finlanda s-a încheiat la egalitate, 1-1.
Luni, campioana României a anunțat că biletele pentru această partidă sunt disponibile atât în mediul online, cât și fizic, la punctele tradiționale de vânzare. O parte dintre tichete s-au vândut înainte de meciul cu FC Argeș, deoarece gruparea din Bănie a oferit fanilor oportunitatea de a achiziționa pachete pentru cele două meciuri consecutive disputate pe „Ion Oblemenco”. La precedenta partidă disputată pe teren propriu în cupele europene, contra lui Levski, Universitatea a înregistrat primul sold-out complet din istorie și a obținut o sumă importantă.
Cât costă biletele la Universitatea Craiova – KuPS
Campioana României a subliniat importanța meciului cu KuPS în anunțul făcut cu privire la vânzarea biletelor. „Un meci cât o calificare. O seară europeană în care toată țara va fi cu ochii pe Campioană, iar leii vor lupta în ‘Vulcan’ pentru Știința și România. Biletele sunt disponibile online, dar și la punctele tradiționale de vânzare. Cu toții uniți pentru calificare!”, au transmis cei de la Universitatea Craiova pe Facebook.
Dacă va obține calificarea în play-off-ul Europa League, Universitatea va înfrunta învinsa din „dubla” Ararat-Armenia – Celje, meciul tur fiind câștigat cu 2-1 de gruparea armeană. În cazul în care nu va reuși să treacă de KuPS, echipa pregătită de Filipe Coelho va înfrunta în play-off-ul Conference League învinsa din înfruntarea Shamrock Rovers – Egnatia. În prima manșă, irlandezii s-au impus cu 3-1. Fostul antrenor al Universității Craiova, Eugen Neagoe, a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA situația în care se află Filipe Coelho după 0-1 cu FC Argeș.