Universitatea Craiova, anunț uriaș pentru fani! Cine mai poate prinde ultimele bilete la finala Cupei României

Interesul uriaș pentru finala Cupei României dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj a dat peste cap planurile suporterilor, care se luptă pe ultimele bilete disponibile pentru meciul programat pe 13 mai, la Stadionul Municipal Sibiu. Cu o cerere uriașă și un număr limitat de locuri, fanii olteni încearcă în continuare să prindă un loc în tribune, în timp ce clubul din Bănie a anunțat noi măsuri pentru distribuirea ultimelor tichetelor rămase.

Reprezentanții Universitatea Craiova au transmis că ultimele bilete disponibile vor fi distribuite exclusiv către o categorie restrânsă de suporteri, într-o încercare de a gestiona cât mai echitabil cererea extrem de ridicată. Oficialii au subliniat că nu toți fanii vor putea fi prezenți pe stadion, având în vedere capacitatea arenei din Sibiu și numărul limitat de tichete alocate clubului.

În ceea ce privește prețurile, suporterii care vor reuși să prindă un loc în peluză vor trebui să achite 50 de lei pentru un bilet, în timp ce tichetele pentru Tribuna a II-a au fost stabilite la 100 de lei. În acest context, clubul a publicat un comunicat oficial adresat suporterilor:

„ULTIMELE BILETE DISPONIBILE LA FINALA CUPEI! Mai avem la dispoziție un număr limitat de tichete pentru finala Cupei României cu „U” Cluj și acestea vor fi destinate EXCLUSIV abonaților Științei de la Tribuna a II-a și Tribuna VIP. Distribuirea se va face pe principiul „primul venit, primul servit”, în curând. Toți suporterii noștri trebuie să prezinte obligatoriu o carte de identitate și cardul de abonat (în format fizic) pentru a putea achiziționa biletul la finala Cupei. Fiecare abonat poate achiziționa un singur bilet.

Știm că este imposibil să mulțumim pe toată lumea, însă, având în vedere capacitatea redusă a arenei și numărul total de tichete puse la dispoziția clubului nostru, nu toți suporterii Științei vor putea fi alături de lei la acest meci. Împreună pentru Știința de pe stadion, din fața televizoarelor, din toate colțurile lumii! Vom reveni cu noi informații în cursul zilei de mâine. Vă mulțumim tuturor pentru înțelegere și susținere!”, au transmis oficialii clubului din Bănie.

Scandal pe bilete la Universitatea Craiova – U Cluj. Fanii au reacționat după ce site-ul FRF s-a blocat

Vânzarea biletelor pentru finala Cupei României Betano dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj a generat un scandal uriaș în rândul suporterilor. Platforma Federației Române de Fotbal s-a blocat săptămâna trecută în momentul lansării, iar biletele destinate publicului neutru s-au epuizat rapid, în doar patru minute. Mulți fani susțin că nu au avut nicio șansă să prindă un loc la finala de la Sibiu.

Nemulțumirea suporterilor a izbucnit imediat după ce biletele s-au epuizat. Mulți dintre aceștia au acuzat că platforma FRF s-a blocat exact în momentele cheie ale procesului de achiziție și astfel mulți doritori au rămas fără bilet.

Fanii Craiovei au reacționat extrem de dur în mediul online, unii dintre ei susținând că experiența a fost una complet ratată. „Am fost batjocoriți intenționat”, a scris un suporter, în timp ce alții au acuzat direct modul de organizare: „Sunteți niște nesimțiți, asta-i bătaie de joc”. Mai mulți utilizatori au descris problemele tehnice, spunând că au reușit să selecteze locurile, însă platforma s-a blocat imediat după, iar la revenire totul era deja epuizat: „Sunt curios dacă a prins cineva. O mizerie de site.. am selectat locurile și după aia s-a blocat”.

Nemulțumirea a continuat cu reacții legate de întreg procesul, unii fani catalogând situația drept „cea mai mare mizerie de organizare”, iar alții mergând mai departe și acuzând că „site-ul a picat în primele 2 minute și când a revenit totul era SOLD-OUT”. În același timp, alți suporteri au rezumat situația într-o singură concluzie: „Vrăjeală ieftină… organizare proastă!”.

Câte bilete au primit, de fapt, cele două finaliste. Explicațiile FRF

Cele două finaliste se vor bucura de un număr egal de suporteri la meciul de la Sibiu. Totuși, arena are o capacitate redusă. U Cluj și Universitatea Craiova vor avea fiecare câte o peluză. În plus, suporterii vor putea sta și în tribune.

„Îmi pare foarte rău că s-a întâmplat asta. A fost inevitabil. De fiecare dată când cererea de bilete este mare și capacitatea stadionului mică, se întâmplă asta. Am primit și eu solicitări pe toate canalele. Oamenii nu cred că sunt de cele mai multe ori informați. Noi decidem locația finalei cu ceva timp înainte de semifinale. E foarte greu în momentul de față să faci asta. Marile arene din România găzduiesc concerte. Nu poți programa un meci cu un an înainte. Nu puteam să jucăm acasă la una dintre echipele care au rămas în competiție. Nu se putea nici la Cluj, nici la Craiova. Conform analizelor noastre, din toate punctele de vedere, am ales Sibiul. Experiența anterioară a fost pozitivă acolo. Evident, finala asta reprezintă mult mai mult interes, având în vedere finalistele.

Oamenii trebuie să știe că stadionul din Sibiu are o capacitate de 13 mii de locuri. Noi putem însă să oferim doar 11.500 de bilete. În urma discuțiilor cu finalistele am ajuns la un consens. Fiecare dintre echipe primește câte o peluză. Le alocăm 1000 de bilete în plus în tribuna a doua și încă 200 de bilete pe care pot să le dea abonaților, familiilor jucătorilor. O parte sunt rezervate pentru sponsorii competiției, iar restul au fost puse la vânzare pe site-ul FRF. Asta este un calcul simplu. Am încercat, în negocierea cu cluburile, să obținem cât mai multe bilete. Vrem și ca suporterii neutri să se poată bucura de finală”, a spus Alexandru Cândea, la FANATIK SUPERLIGA.

De ce nu s-a mutat finala Cupei României Betano în Ghencea

În presă a apărut informația că s-a luat în considerare mutarea finalei Cupei României pe stadionul Ghencea din București, însă Jandarmeria ar fi refuzat pentru că în capitală are loc, în aceeași zi, concertul Metallica. Alexandru Cândea a precizat că nu s-a pus problema de așa ceva și că, odată aleasă arena din Sibiu, nu s-a mai discutat despre vreo modificare.

„O să ținem cont de feedback. În ziua finalei e concertul Metallica pe Arena Națională. Am răspuns la fiecare mail primit. Toată lumea își dorește să vină la o finală de Cupă. A fost luat în calcul să jucăm pe alt stadion, dar nu Jandarmeria ne-a refuzat. Costurile de închiriere erau foarte mari. De asemenea, distanța față de finaliste era foarte mare. Nu s-a pus problema să schimbăm locația finalei. Analiza a fost făcută cu multe luni înainte. Sunt anumite riscuri”, a mai spus Alexandru Cândea.