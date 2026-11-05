Sport

Universitatea Craiova, aproape calificată în fazele superioare Conference League! Calculele după 2-0 cu Egnatia

Mihnea Ștefan
06.11.2026 | 00:20
Universitatea Craiova aproape calificata in fazele superioare Conference League Calculele dupa 20 cu Egnatia
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Alexandru Cicâldău, bucurie după golul din Universitatea Craiova - Egnatia 2-0 Foto: Sport Pictures
Universitatea Craiova a făcut un pas uriaș către calificarea în optimile sau play-off-ul Conference League după victoria cu 2-0 în fața albanezilor de la Egnatia
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Universitatea Craiova are o șansă uriașă de a se califica în fazele superioare din Conference League. Ce trebuie să se întâmple în ultimele trei meciuri ale oltenilor cu Brighton, Kairat Almaty și FC Copenhaga pentru să acceadă în play-off-ul sau optimile competiției.

Universitatea Craiova, aproape de „primăvara europeană” după victoria cu Egnatia

Universitatea Craiova a obținut o victorie uriașă cu Egnatia, 2-0, în a treia etapă din UEFA Conference League, grație golurilor înscrise de Alexandru Cicâldău și Nicușor Bancu. Succesul de pe Stadionul „Ion Oblemenco” i-a apropiat pe elevii lui Filipe Coelho (46 ani) de fazele superioare ale competiției. Mai exact, după trei jocuri, oltenii au acumulat 7 puncte, după 1-1 cu Getafe, 3-1 cu Inter Club d’Escaldes și 2-0 cu Egnatia. Este exact punctajul care le-a asigurat sârbilor de la TSC Backa Topol și cehilor Sigma Olomouc ultimul loc de play-off în sezoanele 2024-2025 și 2025-2026.

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În prezent, cu trei etape rămase până la finalul fazei din grupe, Universitatea Craiova se află pe locul 8, cu 1 punct peste Ajax, Trabzonspor și 3 peste Braga, Steaua Roșie Belgrad și Gent, echipe mult mai bine cotate la nivel european, și cu un coeficient mai bun, decât gruparea din Bănie.

clasament craiova conference league
Clasamentul UEFA Conference League după trei etape
Foto: colaj Fanatik

Cum poate Universitatea Craiova să termine direct în primele 8 în Conference League

Locurile din clasament o fac pe Universitatea Craiova să spere inclusiv la calificarea directă în optimile Conference League și să evite play-off-ul. Oltenii mai au de disputat partidele cu Brighton, 26 noiembrie, în deplasare, cu Kairat Almaty, 10 decembrie, tot în deplasare și cu FC Copenhaga, 17 decembrie, acasă. Trei victorii le-ar aduce un total de 16 puncte, în timp ce două succese și un rezultat de egalitate ar însemna 14 puncte, un bilanț care le-ar oferi șanse excelente de calificare directă.

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Un scenariu favorabil pentru formația pregătită de Filipe Coelho ar fi să obțină cel puțin un egal pe terenul lui Brighton, să câștige în Kazahstan, împotriva lui Kairat Almaty, și să învingă FC Copenhaga în ultima etapă. În această situație, Universitatea Craiova ar încheia faza principală cu 14 puncte. Chiar și două victorii și o înfrângere ar duce echipa la 13 puncte, total care ar putea fi suficient pentru primele opt poziții, în funcție de golaveraj și de rezultatele celorlalte formații. În schimb, o singură victorie și două remize ar însemna 12 puncte și o luptă mult mai strânsă pentru calificarea directă.

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În calculele oltenilor intră și rezultatele principalelor contracandidate, printre care Lugano, Monaco, Panathinaikos, Sint-Truidense, Brann, Twente, Trabzonspor și FC Copenhaga. Un avantaj pentru Craiova îl reprezintă faptul că mai multe dintre aceste echipe se vor întâlni direct în ultimele etape. Lugano va juca împotriva lui FC Copenhaga și Sint-Truidense, Brighton le va înfrunta pe Monaco și Panathinaikos, iar Brann va primi vizita celor de la Braga și se va deplasa la Gent. Egalurile în aceste confruntări sau punctele pierdute de echipele aflate în fața Craiovei ar putea ajuta gruparea patronată de Mihai Rotaru să urce în clasament.

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Totuși, Universitatea Craiova trebuie să fie atentă și la formațiile care vin din urmă, precum Ajax, Atalanta, Freiburg sau Mjallby, toate cu posibilitatea de a intra în lupta pentru primele opt locuri. Un reper important îl reprezintă precedentele două ediții ale competiției: în sezonul 2024-2025, Cercle Brugge a ocupat locul 8 cu 11 puncte, în timp ce, în ediția 2025-2026, AEK Larnaca a prins ultima poziție de calificare directă cu 12 puncte. Prin urmare, un total de 13-14 puncte ar pune Craiova într-o poziție foarte bună.

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Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
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