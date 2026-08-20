Universitatea Craiova – Ararat, cu 20.000 de oameni în tribune! Câţi fani armeni au venit la meci şi mesajul pentru un ultras de la Napoli

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în play-off-ul Europa League. Oltenii speră să ia o opţiune serioasă pentru calificare încă din primul meci, având în spate aproximativ 20.000 de fani, pe „Ion Oblemenco”.

Trei fani din Armenia, prezenţi pe „Ion Oblemenco”

La meci şi-a făcut apariţia şi cel mai recent acţionar al echipei, Mihai Bobonete, care a făcut show la declaraţii, spunând că nu ştie cât sunt primele pentru acest meci, în condiţiile în care tocmai a .

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Alături de cei 20.000 de fani ai oltenilor, în tribune şi-au făcut apariţia şi trei suporteri din Armenia. A fost una dintre cele mai călduroase zile ale anului la Craiova, cu temperaturi care au depăşit 38 de grade Celsius, la umbră.

Peluza Nord, tribut pentru un fan italian decedat!

Peluza Nord a oltenilor a afişat şi două bannere pentru un ultras de la Napoli, care a decedat de curând. Suporterul a fost înfrăţit cu ultraşii oltenilor şi nu a fost uitat de către aceştia, care l-au omagiat la meciul cu Ararat Armenia.

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Dacă va reuşi să se impună în dublă manşă, Universitatea Craiova se va califica pentru prima oară în faza principală din Europa League. Oltenii au deja asigurată prezenţa în Conference League, competiţie în care au evoluat anul trecut.

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