Universitatea Craiova – Ararat-Armenia, LIVE VIDEO în play-off Europa League, manșa tur. Cine transmite la TV, brigada de arbitri, live text și cote la pariuri

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Universitatea Craiova este la doar un pas de faza principală a Europa League. Oltenii lui Filipe Coelho primesc vizita campioanei Armeniei, Ararat-Armenia, în prima manșă a play-off-ului, într-un duel care poate aduce în Bănie cea mai importantă calificare europeană în era Rotaru. FANATIK îți oferă toate detaliile despre confruntarea de pe stadionul „Ion Oblemenco”: program, televizare, arbitri, statistici și desfășurarea partidei în format LIVE TEXT.

Universitatea Craiova – Ararat-Armenia, live video în play-off Europa League, manșa tur

Universitatea Craiova și Ararat-Armenia se întâlnesc joi, 20 august, de la ora 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în prima manșă a play-off-ului Europa League. Oltenii încearcă să facă un pas decisiv spre faza principală a competiției și să profite de avantajul terenului propriu înaintea returului de la Erevan.

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, „dublă” care i-a asigurat Craiovei cel puțin grupa principală din Conference League. Returul cu Ararat este programat pe 27 august, la Erevan, iar câștigătoarea dublei manșe va obține calificarea în faza principală a Europa League.

Cine arbitrează Universitatea Craiova – Ararat-Armenia și ce brigadă a fost delegată

UEFA a delegat o brigadă din Scoția pentru partida de pe „Ion Oblemenco”.

Arbitru central: Nicholas (Nick) Walsh

Nicholas (Nick) Walsh Arbitri asistenți: Francis Connor și Daniel McFarlane

Francis Connor și Daniel McFarlane Al patrulea oficial: Donald Robertson

Donald Robertson VAR: Andrew Dallas

Andrew Dallas Asistent VAR: Steven McLean

Istoricul meciurilor Universitatea Craiova – Ararat-Armenia. Statistică oficială

Confruntarea din play-off-ul Europa League marchează prima întâlnire oficială dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia în competițiile continentale. Însă armenii au mai întâlnit o Universitate, pe cea din Cluj, anul trecut, și au eliminat-o din preliminariile Conference League după 0-0 și 2-1.

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Sezonul 2026-2027 va marca o premieră în istoria clubului din Erevan: calificarea în faza principală a unei competiții europene. Ararat, înființată în 2017, bate la porțile grupelor din 2019-2020, dar cel mai sus a ajuns în play-off-ul Europa League, pe vremea când Conference nu exista. Din acest punct de vedere, Craiova stă puțin mai bine, grație sezonului precedent, când a ajuns în grupa de Conference.

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Cine transmite la TV meciul Universitatea Craiova – Ararat-Armenia

Partida Universitatea Craiova – Ararat-Armenia va fi transmisă în direct de Pro Arena.

Meciul poate fi urmărit și online pe platforma VOYO Sport 1, acolo unde deținătorul drepturilor TV va oferi transmisiunea integrală a confruntării. Lovitura de start este programată la ora 20:00.

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Cote pariuri Universitatea Craiova – Ararat-Armenia în play-off Europa League, manșa tur

La casele de pariuri, Universitatea Craiova este marea favorită, cu o cotă de 1,45 la victorie. Oaspeții au primit 6,60, iar remiza are 4,35. Ararat a pierdut toate cele trei partide din preliminariile europene disputate în deplasare. Mai mult, a încasat minimum două goluri de fiecare dată. Dar a câștigat pe teren propriu. Marea diferență este că, până acum, juca manșa tur acasă.

În cazul Craiovei, situație e invers. Oltenii au jucat de fiecare dată manșa tur în deplasare și avea meciul decisiv în fața propriilor suporteri. Cu Ararat, elevii lui Coelho vor fi nevoiți să forțeze un rezultat bun, care să le ofere un avantaj pentru retur. Un pariu interesant la acest meci este „1 și peste 2,5 goluri”, la cotă 2,12.

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Live Blog: Urmărește în timp real Universitatea Craiova – Ararat-Armenia

FANATIK îți oferă în timp real cele mai importante informații de la , meciul care poate aduce formația lui Filipe Coelho la un singur pas de faza principală din Europa League. Aici găsești echipele de start, cele mai importante faze, golurile, deciziile VAR, declarațiile antrenorilor și reacțiile de la finalul partidei.

Rămâi pe FANATIK pentru LIVE TEXT-ul complet al confruntării Universitatea Craiova – Ararat-Armenia și pentru toate informațiile de ultimă oră de la duelul de pe stadionul „Ion Oblemenco”.