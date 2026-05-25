„Universitatea Craiova are 5 titluri și 9 cupe! Indubitabil!”. Mihai Rotaru explică decizia instanței în războiul cu Adrian Mititelu

ADVERTISEMENT

Războiul privind identitatea Universității Craiova rămâne unul dintre cele mai sensibile și controversate subiecte din fotbalul românesc. După ce U Craiova a făcut eventul, Mihai Rotaru a intervenit ferm în dezbatere și susține că Omul de afaceri susține că deciziile judecătorești, cele care sunt definitive, sunt în favoarea echipei sale.

Câte titluri și câte Cupe ale României are Universitatea Craiova. Verdictul lui Mihai Rotaru

Mihai Rotaru respinge categoric orice altă interpretare privind palmaresul Universității Craiova. Boss-ul campioanei României susține că deja situația este clarificată, indiferent

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Cupa și campionatul sunt primul campionat și a treia cupă?) Exclus. Sunt a 9-a cupă și al 5-lea campionat. Și nu e o întrebare grea. Deciziile instanței sunt niște povești. Noi avem o autoritate de lucru judecat prin care CS U Craiova e recunoscut ca cel care a făcut performanță și a primit stema cu leul, scutul. Acea hotărâre e intangibilă. Nimeni nu se poate atinge de ea. După care noi am făcut și o acțiune pentru a ni se constata palmaresul în patrimoniu.

Nouă ni s-a respins acțiunea pentru că nu era cazul instanței, dar asta nu înseamnă că i-a dat-o altcuiva. Nu are nicio decizie definitivă (n.r. – Adrian Mititelu). Nu a câștigat nimic. U Craiova, adică nouă, ni s-a respins acțiunea. Dar mai departe nu spune că nu ai tu, dar are ăla. E un proces care se întoarce din nou la ÎCCJ”, a declarat Mihai Rotaru, la FANATIK EXCLUSIV.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu anunța distrugerea pentru Mihai Rotaru și Universitatea Craiova

Deși Mihai Rotaru afirmă că palmaresul este „indubitabil” și deja clarificat prin decizii anterioare, disputa pentru identitatea și istoria Universității Craiova rămâne una deschisă în spațiul public și juridic, „Instanța s-a pronunțat definitiv și lucrurile sunt clare. Toți oamenii de bună credință știu faptul că acest club, Universitatea Craiova, a avut niste evoluții juridice post-Revoluție așa cum s-a întâmplat peste tot în lumea asta.

ADVERTISEMENT

Instanța spune clar: Istoria sportivă după 1991 a curs legată de secția desprinsă și nu a rămas în conservare în cadrul clubului, cum pretinde Badea (n.r. Pavel Badea). Deci nu s-a terminat istoria în 1991 cum vrea el, ci a continuat până în 2011. Apoi, când a intervenit această nenorocire în 2011 (n.r. dezafilierea Universității Craiova), instanța a dat verdictul că mă puteam înscrie în liga a patra. Astfel, în 2017 am înființat o nouă entitate care să continue activitatea clubului dezafiliat. Instanța spune că palmaresul urmărește activitatea fotbalistică.

ADVERTISEMENT

Ei au înființat o secție de fotbal în 2012 care nici măcar nu s-a înscris la Federație, ci s-au asociat cu echipa lui Rotaru. Clubul lui Rotaru nu este afiliat la FRF nici până în ziua de astăzi. Ei pot pretinde doar palmaresul ulterior anului 2012. Este o nebunie ce se întâmplă. Veți vedea următoarele procese acum. Vom lua înapoi sigla cu leul și câștigăm pe toate fronturile. Noi am pierdut-o atunci doar pentru că nu am dovedit că suntem succesorii. Instanța a spus acum că suntem continuatorii. Încep acum termenele cu acțiunile în civil și despăgubirile.

Noi câștigasem palmaresul când eram aproape să intrăm în prima ligă. Au făcut blatul acela federalii și s-a întors totul. Am fi fost singura entitate care putea pretinde legătura cu Universitatea Craiova și îi obligam sa schimbe culori, imn, tot. Acum ei ar fi fost dispăruți, nu noi. Asta înseamnă corupția unor judecători care îți fură 5 ani din viață. Vor trebui să dea banii pentru că s-au folosit de palmaresul Universității Craiova”, spunea Adrian Mititelu, în exclusivitate pentru FANATIK, după ce s-a aflat decizia Curții de Apel Timișoara.