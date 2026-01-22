Universitatea Craiova are în curte o nouă „perlă”! Dezvăluiri din interior: „A început să înțeleagă rolul pe care-l are”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Universitatea Craiova are în acest sezon foarte mulți jucători interesanți, care dau valoare jocului echipei. Sorin Cârțu aduce laude pentru un tânăr care s-a impus recent în echipa lui Coelho.
Adrian Baciu
22.01.2026 | 20:09
David Matei, noua „perlă” de la Universitatea Craiova. Sursa foto: colaj Fanatik
David Matei (19 ani), adus în vara lui 2025 de la CSA Steaua pentru doar 75.000 de euro, este un tânăr care se impune din ce în ce mai des în echipa de start a Universității Craiova. Ce spune marele Sorin Cârțu despre evoluțiile acestui mijlocaș, considerat o veritabilă „perlă”.

Care este noua „perlă” de la Universitatea Craiova

Matei a devenit titular în echipa din Bănie încă din vremea mandatului lui Mirel Rădoi. Tânărul și-a menținut poziția și după venirea lui Coelho, asta în campionat. Marți, la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a lăudat evoluțiile recente ale mijlocașului de 19 ani.

Întrebat de moderatorul Cristi Coste dacă David Matei este la ora actuală un punct fix în primul „11”, oficialul lui U Craiova a venit cu o serie de explicații. Acesta a evidențiat faptul că nu e întâmplător rolul lui Matei în jocul formației care conduce SuperLiga.

”(n.r. Cum ți se pare ție David Matei? E punct fix?) E vorba de prezența Under-ului. (n.r. a căpătat și încredere). A avut și golurile cu Csikszereda (n.r. scor 5-0), a început să înțeleagă rolul său pe care îl are, de a ieși în dreapta și a bloca fundașul stânga pe defensiv. Să dea mai multă libertate din axul central acolo. 

Dovadă că, Cicâldău, în poziția asta, și cu Anzor, care are o prestație diferită de ceea ce a însemnat el într-o așezare de 4-3-3 ca inter acolo, în axul central. A dat ceva mai multă fluență echipei și o libertate mai mare lui Cicâldău de a acționa, de a sprijini atacul și faza ofensivă. Dovadă că și penalty-ul ăsta (n.r. cu Petrolul), prin intercalarea lui în zona fundașilor centrali, pe zona liberă, lăsată de atacant, este asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat la Atena.

Nu e ceva întâmplător și prestațiile lui (n.r. Matei) sunt din ce în ce mai bune. Mai ales când participă efectiv, cum a fost și la faza golului anulat cu Petrolul. O ultimă pasă dată pe care i-a dat-o lui Etim și modul cum s-a desfășurat. Tot în zona asta a atacantului a acționat”, a spus președintele de onoare al oltenilor. A făcut-o din penalty, în minutul 90+6.

Sorin Cârțu, laude și pentru celălalt „Under” de la Craiova, Luca Băsceanu

Intrat pe teren în deplasarea de la Ploiești în ultimele cinci minute, Luca Băsceanu, o altă mare speranță a echipei din Bănie care a fost transferat în vara trecută de la Farul Constanța pentru un milion de euro, este un alt jucător lăudat de Sorin Cârțu. El chiar a marcat, la Ploiești, primul său gol pentru Craiova în campionat.

„Celălalt (n.r. Băsceanu) e un copil care mie îmi place. Dacă îl vedeți, în momentul în care are balonul, tot timpul atacă în viteză careul. Ideea lui este mereu să se ducă în viteză în careu. Că reușește, că nu reușește.. e o chestie foarte bună.

Niciodată să nu încetinești activitatea ta sau exprimarea ta, atunci când te îndrepți spre careul de 16 metri. Ba din contră, să accelerezi. Uite, cum a fost și acum, un picior pus aiurea de adversar poate să scoată un penalty sau o fază fixă. Sau poate să nu te prindă și să ajungi și tu să finalizezi. Bravo lui”, a mai punctat legenda din Bănie, la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu spune că personal i-a dat o serie de sfaturi lui Băsceanu. „Eu am mai discutat cu el despre chestia asta și i-am mai spus: ‘bă, îmi place de tine, că mereu ai tendința asta’. Și să nu cedeze niciodată, ideea asta a lui de a merge către careul advers”.

