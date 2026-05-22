Universitatea Craiova are șase jucători la națională, dar oltenii au luat foc după selecția lui Hagi: „Este nedrept față de Rus și Popescu!”

Universitatea Craiova continuă să confirme sezonul istoric în care a cucerit titlul și Cupa României, iar acest lucru s-a văzut și în selecția făcută de Gheorghe Hagi pentru meciurile amicale ale naționalei din luna iunie. Șase jucători ai campioanei României au fost convocați la reprezentativă, însă, chiar și în aceste condiții, suporterii olteni au reacționat vehement în mediul online după ce două nume importante din lotul Științei, fundașul central Rus și portarul Popescu, au fost lăsate în afara lotului.

Fanii Universității Craiova au explodat după neconvocările lui Rus și Popescu

Dacă prezența masivă a jucătorilor Universității Craiova la echipa națională confirmă forța lotului construit în Bănie în sezonul recent încheiat, absențele lui Rus și Popescu au provocat un val de reacții dure din partea suporterilor olteni.

Mai ales situația lui Rus i-a revoltat pe mulți dintre fanii Științei, care consideră că fundașul central al campioanei traversează cea mai bună perioadă a carierei și merita convocarea la lotul național.

„Rus cel mai bun fundaș central din România… neconvocat… aiurea”, a fost una dintre reacțiile apărute imediat după anunțarea lotului. Alți suporteri s-au declarat șocați de decizia selecționerului: „Incredibil… nu pot să cred, Rus nu a fost convocat la echipa națională”.

În același timp, mulți dintre fanii Universității Craiova au vorbit și despre situația portarului Popescu, considerând că ambii jucători meritau să facă parte din lotul României pentru acțiunea din luna iunie: „Este nedrept față de Rus și Popescu”, a scris un alt suporter oltean. Unii suporteri au mers chiar mai departe și au explicat cum ar fi văzut formula ideală a defensivei naționalei: „Trebuia și Rus și Popica. Rus trebuia titular cu Screciu”.

Forma excelentă arătată de fundașul Universității Craiova în sezonul încheiat cu eventul i-a făcut pe suporteri să îl considere, în acest moment, cel mai în formă apărător român: „Rus este cel mai bun fundaș român în momentul ăsta și nu este chemat!”. Printre reacțiile virale apărute în online s-a numărat și una extrem de dură la adresa selecției făcute de Hagi: „Cum să nu-l convoci pe Rus, e strigător la cer”.

Cum arată lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

. România va juca un meci amical cu Georgia pe 2 iunie, iar apoi „tricolorii” vor reveni în țară și vor da piept cu Țara Galilor pe stadionul Ghencea.

. Selecționerul vrea să vadă la treabă cât mai mulți jucători pentru a-și face o idee înaintea meciurilor din Nations League.

Vineri, 22 mai, Gică Hagi a anunțat cei 30 de jucători care vor face parte din lotul pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor. Pe listă se regăsesc și câteva nume surpriză. Puștiul-minune David Matei, de la Universitatea Craiova, și Tony Strata, de la Vitória Guimarães, au șansa să debuteze la seniori.

Jucătorii convocați de Gică Hagi pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor

De pe această listă lipsesc fotbaliștii implicați în meciurile de baraj din SuperLiga României. Gică Hagi a anunțat la conferința de presă că lista finală va fi prezentată abia după încheierea sezonului din SuperLiga României. Astfel, încă trei locuri sunt disponibile, iar acestea pot fi ocupate de jucători de la FCSB, Dinamo, FC Botoșani sau Farul Constanța.

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).