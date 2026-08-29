Marele avantaj pentru Universitatea Craiova dat de programul anunțat de UEFA în Conference League

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Universitatea Craiova și-a aflat programul complet din faza principală a UEFA Conference League. Oltenii vor disputa șase partide în perioada 15 octombrie – 17 decembrie și speră să obțină punctele necesare pentru a continua aventura europeană și în primăvara anului 2027.

Marele avantaj al Universității Craiova după ce UEFA a stabilit programul complet din UEFA Conference League

Programul stabilit după tragerea la sorți le aduce oltenilor trei meciuri pe stadionul „Ion Oblemenco”, împotriva celor de la Getafe, Egnatia și FC Copenhaga. Celelalte trei partide vor fi în deplasare, cu Inter Club d’Escaldes, Brighton și Kairat Almaty. Ultimele două etape pot deveni extrem de importante în lupta pentru calificare.

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Universitatea Craiova pare una dintre echipele ușor avantajate de Formația din Bănie va ajunge la partidele decisive din decembrie în plin sezon competițional. În schimb, Kairat și FC Copenhaga vor fi deja în pauza dintre sezoane sau în pauza de iarnă din campionatele interne.

15 octombrie, 19:45: Universitatea Craiova – Getafe

22 octombrie, 19:45: Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova

5 noiembrie, 22:00: Universitatea Craiova – KF Egnatia

26 noiembrie, 19:45: Brighton & Hove Albion – Universitatea Craiova

10 decembrie, 17:30: FC Kairat Almaty – Universitatea Craiova

17 decembrie, 22:00: Universitatea Craiova – FC Copenhaga

Kairat – Universitatea Craiova se joacă la mai bine de o lună după finalul campionatului din Kazahstan

Situația cea mai interesantă este cea a lui Universitatea Craiova va face lunga deplasare în Kazahstan pe 10 decembrie, pentru penultima etapă din Conference League. Campionatul Kazahstanului se desfășoară după sistemul primăvară-toamnă. Ediția din 2026 a început în luna martie și se va încheia pe 1 noiembrie.

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Ultimul meci de campionat programat pentru Kairat este cel de pe teren propriu cu Altai. Asta înseamnă că, în momentul în care Universitatea Craiova va ajunge la Almaty, adversara sa nu va mai avea de peste o lună o partidă oficială jucată în campionat. Între ultima etapă din Kazahstan, de pe 1 noiembrie, și partida Kairat – Universitatea Craiova, de pe 10 decembrie, sunt 39 de zile. Totuși, joacă cu Atalanta pe 5 noiembrie.

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Kairat va mai disputa în această perioadă doar meciurile din cupele europene. În schimb, Universitatea Craiova va continua să joace în SuperLiga României și în Cupă, iar acest detaliu poate fi extrem de important. Oltenii vor avea meciuri oficiale săptămână de săptămână și vor ajunge în Kazahstan în formă maximă. Pe 5 decembrie este programat Petrolul – Universitatea Craiova, iar pe 12 decembrie apare partida FC Argeș – Universitatea Craiova.

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1 noiembrie: Kairat Almaty – Altay , campionatul Kazahstanului

, campionatul Kazahstanului 5 noiembrie: Atalanta – Kairat Almaty , Conference League

, Conference League 10 decembrie: Kairat Almaty – Universitatea Craiova , Conference League

, Conference League 17 decembrie: Twente – Kairat Almaty, Conference League

Și FC Copenhaga intră în pauză înaintea meciului de la Craiova. Duel decisiv pentru primăvara UEFA Conference League în Bănie!?

Ceva asemănător se va întâmpla și în cazul celor de la FC Copenhaga, echipa din prima urnă valorică pe care Universitatea Craiova o va întâlni chiar în ultima etapă a fazei principale din UEFA Conference League. Oltenii primesc vizita formației din Danemarca pe 17 decembrie, de la ora 22:00.

Campionatul Danemarcei nu se încheie în decembrie, însă intră într-o pauză lungă de iarnă. Ultimul meci din Superliga daneză programat pentru FC Copenhaga în 2026 este deplasarea cu AC Horsens, din 6 decembrie. Următoarea etapă de campionat pentru formația din capitala Danemarcei este programată abia pe 21 februarie 2027. Până la meciul cu formația din Bănie, nordicii mai joacă doar cu Lugano.

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6 decembrie: Horsnens – FC Copenhaga , Superliga daneză

, Superliga daneză 11 decembrie: FC Copenhaga – Lugano , Conference League

, Conference League 15 decembrie: Universitatea Craiova – FC Copenhaga , Conference League

, Conference League 21 februarie: FC Copenhaga – Viborg, Superliga daneză

Astfel, când va veni pe „Ion Oblemenco”, FC Copenhaga va fi jucat ultima partidă din campionatul intern cu 11 zile înainte. Situația nu se compară cu cea a kazahilor de la Kairat, însă oltenii trebuie să profite de fiecare mic avantaj pentru a spera la o calificare în primăvara europeană.

Getafe joacă cu Barcelona și U. Craiova în patru zile

Mai mult, Getafe va veni pe „Ion Oblemenco” pe 15 octombrie, la doar câteva zile după un meci de foc în La Liga. Formația madrilenă o va întâlni duminică, 11 octombrie, pe Barcelona, iar apoi va trebui să își mute rapid atenția spre deplasarea din Bănie.

11 octombrie: Barcelona – Getafe , La Liga

, La Liga 15 octombrie: Universitatea Craiova – Getafe , Conference League

, Conference League 18 octombrie: Getafe – Rayo Vallecano, La Liga

Jucătorii formației din La Liga vor ajunge la Craiova după un adevărat test împotriva Barcelonei. Este greu de crezut că antrenorul ibericilor va sacrifica un duel de cinci stele cu gruparea catalană. Astfel, Universitatea Craiova poate spera că Getafe nu va fi la capacitate maximă pe „Ion Oblemenco” sau că oaspeții vor aborda partida cu o formulă ușor improvizată.