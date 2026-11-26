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Duelul dintre Brighton și Universitatea Craiova, din Conference League, are o însemnătate aparte pentru unul dintre fotbaliștii lui Filipe Coelho. Tudor Băluță revine pe stadionul pe care, în urmă cu șapte ani, debuta în fotbalul englez, într-o confruntare cu Aston Villa și Jack Grealish. Mijlocașul oltenilor cunoaște din interior clubul patronat de Tony Bloom, la care au mai fost legitimați alți trei fotbaliști români: Ștefan Iovan, Florin Andone și Adrian Mazilu.

Tudor Băluță, întâlnire cu trecutul la Brighton

Universitatea Craiova are în vestiar un fotbalist pentru care deplasarea în Anglia nu reprezintă doar o nouă experiență europeană. Tudor Băluță, mijlocașul în vârstă de 27 de ani al alb-albaștrilor, a fost sub contract cu Brighton timp de trei ani și jumătate.

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În ianuarie 2019, englezii au ajuns la un acord cu Viitorul Constanța pentru transferul fotbalistului crescut la Academia lui Gică Hagi. Presa a vehiculat la momentul respectiv o sumă de aproximativ 2,9 milioane de euro, iar Băluță, care avea doar 19 ani, a semnat un contract valabil până în vara anului 2022.

Mijlocașul a fost lăsat să evolueze sub formă de împrumut la formația lui Gică Hagi până la finalul sezonului, perioadă în care a devenit campion al României la nivel de notorietate internațională prin parcursul generației sale la EURO U21 din vara anului 2019, când reprezentativa pregătită de Mirel Rădoi a ajuns până în semifinale. Transferul în Anglia reprezenta îndeplinirea unui vis pentru fotbalistul născut în Craiova, care mărturisea la vremea respectivă că urmărea cu mare interes Premier League și că își dorise dintotdeauna să evolueze în fotbalul britanic.

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Tudor Băluță a fost integralist împotriva lui Aston Villa

Momentul pe care Tudor Băluță îl aștepta cu nerăbdare a venit pe 25 septembrie 2019. Graham Potter, antrenorul de atunci al lui Brighton, i-a oferit șansa debutului oficial într-o confruntare cu Aston Villa, din turul al treilea al Cupei Ligii Angliei. Partida s-a disputat chiar pe Amex Stadium, .

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Graham Potter a trimis pe teren o formație în care și-au făcut loc mai mulți fotbaliști tineri, iar Tudor Băluță a fost titular la mijlocul terenului. Aston Villa s-a impus cu scorul de 3-1, prin golurile marcate de Jota, Conor Hourihane și Jack Grealish, în timp ce pentru gazde a înscris Hayden Roberts. Grealish, introdus pe teren pe parcursul întâlnirii, a stabilit scorul final în minutul 78. Doi ani mai târziu, englezul avea să devină protagonistul unui transfer spectaculos, Manchester City plătind 100 de milioane de lire sterline pentru serviciile sale.

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Tudor Băluță a bifat toate cele 90 de minute ale întâlnirii cu Aston Villa, avându-i printre adversari și pe John McGinn, Douglas Luiz sau Ezri Konsa. Avea să rămână singura apariție oficială a internaționalului român pentru prima echipă a lui Brighton.

90 de minute a jucat în total Tudor Băluță în tricoul lui Brighton

Trei ani și jumătate sub contract cu Brighton, fără niciun minut în Premier League

Deși Tudor Băluță era considerat un fotbalist de perspectivă la momentul transferului, aventura sa în Anglia nu a decurs conform așteptărilor. Românul a evoluat și pentru echipa sub 23 de ani a clubului, însă concurența pentru un loc în prima echipă, accidentările și contextul pandemiei de coronavirus i-au afectat parcursul.

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În ianuarie 2020, Brighton a decis să îl împrumute la ADO Den Haag, în prima ligă a Olandei, unde a lucrat sub comanda lui Alan Pardew, fostul antrenor al unor formații precum Newcastle United, West Ham și Crystal Palace. A urmat o nouă experiență sub formă de împrumut, la Dinamo Kiev, unde a fost pregătit de Mircea Lucescu.

În vara anului 2022, Tudor Băluță și-a încheiat definitiv socotelile cu Brighton și a revenit în România, la Farul Constanța, alături de care a cucerit titlul de campion în sezonul 2022-2023. După o experiență în Polonia, la Śląsk Wrocław, mijlocașul a ajuns în vara anului 2025 la Universitatea Craiova, echipa din orașul său natal.

Ștefan Iovan, primul român din istoria lui Brighton! A jucat o finală pe Wembley

Tudor Băluță nu este singurul fotbalist român care a trecut prin curtea clubului patronat în prezent de Tony Bloom. Interesant este că și provine tot din Oltenia. Ștefan Iovan, născut la Moțăței, în județul Dolj, și căpitanul Stelei în finala Cupei Campionilor Europeni câștigată în 1986, a ajuns la Brighton în 1991.

Fostul internațional român a avut ocazia să evolueze într-una dintre cele mai importante partide din istoria clubului englez de la acea vreme. Pe 2 iunie 1991, Brighton a întâlnit-o pe Notts County în finala barajului pentru promovarea în primul eșalon al fotbalului englez, disputată pe legendarul stadion Wembley, în fața a aproape 60.000 de spectatori. Ștefan Iovan a fost titular, însă Brighton a pierdut confruntarea cu scorul de 1-3 și a ratat promovarea.

Florin Andone, românul cu cele mai multe meciuri pentru Brighton

Dintre fotbaliștii români legitimați de-a lungul timpului la Brighton, Florin Andone a avut cele mai multe apariții pentru prima echipă a englezilor. Atacantul a fost transferat în vara anului 2018 de la Deportivo La Coruña, pentru aproximativ șase milioane de euro și a primit tricoul cu numărul 10.

Florin Andone a marcat inclusiv în derby-ul cu Crystal Palace, în decembrie 2018. Internaționalul român a adunat în total 30 de apariții și șase goluri în tricoul lui Brighton, în toate competițiile. Pentru atacant au urmat împrumuturile la Galatasaray și Cádiz, înainte de despărțirea definitivă de gruparea engleză, în 2022. De altfel, Tudor Băluță și Florin Andone au fost pentru o scurtă perioadă colegi la Brighton, în vara anului 2019.

Adrian Mazilu, ultimul român transferat de Brighton de la Gică Hagi

Cel mai recent fotbalist român care a ajuns sub contract cu Brighton este Adrian Mazilu, un alt produs al Academiei lui Gică Hagi. Englezii au ajuns la un acord cu Farul Constanța în vara anului 2023, iar tânărul fotbalist, care se remarcase în sezonul în care dobrogenii au câștigat titlul, a făcut pasul către clubul din Premier League în ianuarie 2024.

Brighton a decis să îl împrumute imediat la Vitesse Arnhem, în Olanda, pentru ca acesta să acumuleze experiență la nivelul fotbalului occidental. Spre deosebire de Ștefan Iovan, Florin Andone și Tudor Băluță, Adrian Mazilu nu a apucat să debuteze într-un meci oficial pentru prima echipă a englezilor.

Cei patru fotbaliști români care au fost legitimați la Brighton: