Universitatea Craiova are valoare de primăvară europeană! Andrei Vochin a calculat câte puncte trebuie să facă oltenii în grupa de Conference League

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Lăsăm pentru câteva zile gâlceava internă și ne mutăm atenția acolo unde fotbalul românesc își măsoară cu adevărat valoarea: în Europa. Joi, în primul meci din Conference League, iar Andrei Vochin vede în această campanie o oportunitate care nu trebuie irosită. Potrivit ierarhiei valorilor de piață de pe Transfermarkt, cu accent pe media per jucător, oltenii ocupă locul 18 între cele 36 de participante. Adică exact la jumătatea tabloului.

Universitatea Craiova are valoare de primăvară europeană! Analiza lui Andrei Vochin înaintea meciului cu Getafe

Nu sunt printre bogații competiției, dar nici printre outsideri. Au suficiente resurse pentru a ataca fazele eliminatorii. Calculele indică un obiectiv de 9 puncte. Întrebarea este dacă .

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În campionatul nostru putem discuta la nesfârșit despre arbitraje, rivalități, declarații și scandaluri. În Europa, explicațiile acestea își pierd repede relevanța. Acolo întâlnești adversari cu alte bugete, alte ritmuri și alte exigențe. Valoarea lotului nu garantează rezultatul, dar oferă un punct de plecare obiectiv pentru stabilirea așteptărilor. Iar locul 18 din 36 spune ceva important despre Craiova: nu i se cere un miracol pentru a continua competiția. I se cere să obțină rezultatele pe care resursele sale le fac plauzibile.

6 puncte care nu ar trebui negociate

Primul calcul este și cel mai simplu. Inter d Escaldes (deplasare) și Egnatia (acasă) sunt adversarii în fața cărora Universitatea trebuie să câștige. Diferențele de valoare a loturilor și de experiență competițională, plus terenul proriu cu albanezii, îi recomandă clar pe olteni. Șase puncte din aceste două partide reprezintă fundația întregii campanii. Nu înseamnă că victoriile vin automat, ci că orice alt rezultat ar trebui considerat sub așteptări. Dacă o echipă aflată la mijlocul ierarhiei Conference League nu își valorifică superioritatea în asemenea confruntări, problema nu mai este dificultatea competiției, ci propria capacitate de a răspunde exigențelor ei.

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Brighton, Getafe și Copenhaga. Unde începe adevăratul examen pentru Universitatea Craiova

La Brighton, în deplasare, Craiova pornește de la un dezavantaj evident. Orice punct ar reprezenta o performanță remarcabilă. În schimb, cu Getafe și Copenhaga, ambele superioare valoric, există un element care poate echilibra confruntările: terenul propriu. Atmosfera din Bănie poate transforma două meciuri extrem de dificile în două oportunități de puncte. Nu cerem victorii obligatorii împotriva unor adversari mai puternici. Dar două remize sunt un obiectiv rezonabil. Iar primul pas poate fi făcut chiar joi, împotriva spaniolilor.

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9 puncte. Calculele unei calificări în fazele eliminatorii

Adunăm cele 6 puncte obligatorii cu Inter Escaldes și Egnatia, două remize acasă cu Getafe și Copenhaga și măcar un egal împotriva lui Kairat Almatî, formație cu trecut recent în Champions League, dar cu un lot evaluat sub cel al Craiovei. Rezultatul este 9 puncte. În precedentele două ediții ale noului format, 7 puncte (și golaveraj decent) au fost suficiente pentru a prinde faza eliminatorie. 9 ar oferi, așadar, o marjă de siguranță mai confortabilă. Nu este o garanție matematică, pentru că depinzi și de rezultatele celorlalte echipe, dar este un obiectiv realist. Și, mai ales, unul construit fără să cerem Craiovei să învingă adversari net superiori.

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Felipe Coelho trebuie să câștige și împotriva propriului trecut

Aici apare cea mai importantă rezervă. Validat la nivel national de eventul din această vară, Felipe Coelho n-a convins la exemenul european. A demonstrat că poate produce o surpriză, învingând Mainz chiar la primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi. Dar acel succes a rămas izolat și pare prea legat de fostul tehnician. Au urmat înfrângerile cu Sparta Praga și AEK Atena, fără a obține măcar egalul care ar fi putut schimba soarta campaniei precedente.

În acest sezon, Craiova nu a reușit să treacă de Levski Sofia, adversară de valoare comparabilă, și a pierdut calificarea cu Ararat-Armenia, al cărei lot era evaluat la numai o fracțiune din cel al oltenilor. Nu discutăm doar despre incapacitatea de a produce surprize, ci și despre eșecul de a respecta calculele hârtiei. Pentru un antrenor, aceasta este o problemă mai serioasă decât o înfrângere în fața unui adversar superior.

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43 de ani de așteptare. O șansă care cere maturitate

Nu știm dacă Felipe Coelho a găsit toate răspunsurile după aceste experiențe. Vom începe să aflăm joi. Maturizarea unui antrenor nu se măsoară doar în numărul meciurilor conduse, ci și în capacitatea de a învăța din cele pierdute. Craiova are lotul, publicul și un program care îi permit să viseze realist la primăvara europeană, după 43 de ani de așteptare. Dar avantajul de pe hârtie trebuie transformat în superioritate pe teren, iar dezavantajul valoric trebuie compensat prin organizare, curaj și inteligență tactică.

9 puncte nu sunt o fantezie. Sunt un examen de competență. Iar pentru Felipe Coelho, adevărata provocare nu este să răstoarne toate calculele hârtiei, ci să demonstreze că a învățat, în sfârșit, să le respecte.