Universitatea Craiova, avantaj important în faţa rivalelor la titlu: “Dacă nu ne comportăm ca până acum, o să fie o capcană!”

Universitatea Craiova începe play-off-ul de prima poziție. Ce se întâmplă cu programul oltenilor și ce spunea conducerea despre meciul care urmează cu FC Argeș. Are trupa din Bănie un avantaj real?

Mario Felgueiras a vorbit despre programul Universității Craiova în play-off

, dar a rămas tot pe primul loc și la începerea play-off-ului. LPF a transmis programul pentru meciurile care urmează acum în ambele părți ale SuperLigii.

. Mario Felgueiras a comentat pe seama programului oltenilor.

„(n.r. – Cum vi se pare programul? Mulți au spus că aveți un avantaj) Eu eu cred că, având acest format în care echipa care termină pe primul loc, după aia sunt punctele sunt la jumate, ar trebui să avem cel puțin un avantaj. Dar e un avantaj care, dacă noi nu facem lucrurile cum trebuie, dacă nu vom fi concentrați, dacă nu vom fi umili și serioși, poate deveni un un dezavantaj. Va fi un avantaj în momentul în care vom lua trei puncte la sfârșitul meciului. Dacă nu ne comportăm ca până acum, atunci va fi o capcană!”, a spus Mario Felgueiras.

Cum se pregătesc oltenii de meciul cu FC Argeș

Ulterior, directorul sportiv al echipei din Bănie a vorbit despre duelul cu FC Argeș. Portughezul nu îi subestimează pe piteșteni, lăudând calificarea acestora în play-off în fața altor formații cu pretenții. Felgueiras speră ca stadionul să fie plin la ora meciului.

„Vorbim acum de primul adversar, de FC Argeș. E o echipă care are meritul lor. Au reușit o calificare foarte importantă pentru ei în play-off. Au câștigat și în deplasare cu anumite echipe care tot stau în play-off. Am avut și noi un meci complicat când am jucat la Craiova cu ei, chiar dacă era la începutul sezonului. Deci trebuie să fim serioși și să continuăm în același drum pe care am am fost până acum.

Noi dorim să fie stadionul plin la fiecare meci din play-off. Suporterii noștri ne-au obișnuit deja că vin cu mare afluență la stadion. Acum nu știu, meciul din ce am înțeles e programat vineri. Cumva poate influența. Dacă era sâmbătă sau duminică ar fi venit mult mai lume la stadion, dar sunt sigur că că vom avea un stadion plin, cu o atmosferă foarte bună în care vom avea sprijinul lor pentru că ei știu foarte bine că pentru noi contează foarte mult să vină la stadion, să stea lângă echipă. Sper să fie sold-out!”, a mai spus Felgueiras la FANATIK SUPERLIGA.

