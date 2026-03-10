Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Universitatea Craiova, avantaj important în faţa rivalelor la titlu: “Dacă nu ne comportăm ca până acum, o să fie o capcană!”

Universitatea Craiova se gândește doar la titlu. Cum văd oltenii programul din play-off și de ce avantaj beneficiază echipa din Bănie, de fapt.
Mihai Dragomir
10.03.2026 | 13:46
Universitatea Craiova avantaj important in fata rivalelor la titlu Daca nu ne comportam ca pana acum o sa fie o capcana
EXCLUSIV FANATIK
Cum văd oltenii programul din play-off. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova începe play-off-ul de prima poziție. Ce se întâmplă cu programul oltenilor și ce spunea conducerea despre meciul care urmează cu FC Argeș. Are trupa din Bănie un avantaj real?

Mario Felgueiras a vorbit despre programul Universității Craiova în play-off

Universitatea Craiova a încheiat sezonul regular cu o remiză în Giulești, dar a rămas tot pe primul loc și la începerea play-off-ului. LPF a transmis programul pentru meciurile care urmează acum în ambele părți ale SuperLigii.

ADVERTISEMENT

Meciul Universitatea Craiova – FC Argeș, partidă de play-off, a fost mutat vineri, în timp ce sâmbătă seară se va juca FCSB – Metaloglobus. Mario Felgueiras a comentat pe seama programului oltenilor.

„(n.r. – Cum vi se pare programul? Mulți au spus că aveți un avantaj) Eu eu cred că, având acest format în care echipa care termină pe primul loc, după aia sunt punctele sunt la jumate, ar trebui să avem cel puțin un avantaj. Dar e un avantaj care, dacă noi nu facem lucrurile cum trebuie, dacă nu vom fi concentrați, dacă nu vom fi umili și serioși, poate deveni un un dezavantaj. Va fi un avantaj în momentul în care vom lua trei puncte la sfârșitul meciului. Dacă nu ne comportăm ca până acum, atunci va fi o capcană!”, a spus Mario Felgueiras.

ADVERTISEMENT
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în...
Digi24.ro
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată

Cum se pregătesc oltenii de meciul cu FC Argeș

Ulterior, directorul sportiv al echipei din Bănie a vorbit despre duelul cu FC Argeș. Portughezul nu îi subestimează pe piteșteni, lăudând calificarea acestora în play-off în fața altor formații cu pretenții. Felgueiras speră ca stadionul să fie plin la ora meciului.

Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce...
Digisport.ro
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
ADVERTISEMENT

„Vorbim acum de primul adversar, de FC Argeș. E o echipă care are meritul lor. Au reușit o calificare foarte importantă pentru ei în play-off. Au câștigat și în deplasare cu anumite echipe care tot stau în play-off. Am avut și noi un meci complicat când am jucat la Craiova cu ei, chiar dacă era la începutul sezonului. Deci trebuie să fim serioși și să continuăm în același drum pe care am am fost până acum.

Noi dorim să fie stadionul plin la fiecare meci din play-off. Suporterii noștri ne-au obișnuit deja că vin cu mare afluență la stadion. Acum nu știu, meciul din ce am înțeles e programat vineri. Cumva poate influența. Dacă era sâmbătă sau duminică ar fi venit mult mai lume la stadion, dar sunt sigur că că vom avea un stadion plin, cu o atmosferă foarte bună în care vom avea sprijinul lor pentru că ei știu foarte bine că pentru noi contează foarte mult să vină la stadion, să stea lângă echipă. Sper să fie sold-out!”, a mai spus Felgueiras la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
  • 13 martie, vineri, este data meciului Universitatea Craiova – FC Argeș (ora 20:30)
  • 30 este punctajul oltenilor după înjumătățire 
Mihai Stoica, prima reacţie după numirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu îmi...
Fanatik
Mihai Stoica, prima reacţie după numirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu îmi vine să cred! Am stat de vorbă şapte ore cu el! Vă garantez că patronul se ţine de promisiune”. Exclusiv
Mirel Rădoi a fost aşteptat la FCSB de fanul care a plâns în...
Fanatik
Mirel Rădoi a fost aşteptat la FCSB de fanul care a plâns în aeroport la plecarea în Arabia: “E o mare bucurie că s-a întors acasă! A fost idolul meu, avem 7-8 ani şi eram afectat”. Exclusiv
Louis Munteanu, „mărul stricat” din vestiarul lui CFR Cluj? Mesajul transmis lui Iuliu...
Fanatik
Louis Munteanu, „mărul stricat” din vestiarul lui CFR Cluj? Mesajul transmis lui Iuliu Mureşan: „Acum suntem din nou o echipă!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Bombă! Kopic ar fi anunțat că pleacă din vară de la Dinamo. Tărăboi...
iamsport.ro
Bombă! Kopic ar fi anunțat că pleacă din vară de la Dinamo. Tărăboi după meciul cu CFR: 'A fost scandal mare'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!