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Universitatea Craiova are ambiții mari în acest sezon și vrea să își apere trofeele câștigate în stagiunea precedentă. Oltenii au însă rivale puternice în SuperLiga. Sorin Cârțu urmărește atent începutul de campionat și a remarcat două echipe care îi pot pune probleme formației din Bănie: Rapid și Dinamo.

Sorin Cârțu pune Craiova în gardă! Cele două formații care l-au impresionat

consideră că este încă devreme pentru concluzii. Echipele s-au schimbat față de sezonul trecut, iar raportul de forțe poate suferi modificări. Rapid este însă formația care i-a atras în mod special atenția. Cârțu apreciază munca lui Daniel Pancu și modul în care antrenorul giuleștenilor își conduce echipa de pe margine.

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„E prea devreme să vorbim. Sunt echipe diferite față de anul trecut. Mă gândesc la Rapid. Mie îmi place. Pancu e un antrenor cu mesaj. Se vede cum participă la meciuri. Îmi place cum joacă. Reacționează bine în timpul meciurilor. Au trecut de niște examene grele. Au trecut cu nota 10. Au fost examene grele”, a declarat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Poate Dinamo să se bată la titlu în Superliga!? Verdictul lui Sorin Cârțu

Nici Dinamo nu este ignorată de „Câinii” au arătat că pot pune probleme adversarilor puternici, iar Cârțu crede că mesajul transmis de pe banca tehnică se vede în evoluția echipei. Totuși, fostul mare fotbalist vrea să mai aștepte înainte să ofere un verdict definitiv în privința formației bucureștene.

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„La Dinamo mai stau puțin să văd ce se întâmplă. Vedem ce se întâmplă. Dinamo arată ca o echipă bună, la fel și Rapidul. Au mesaj cele două echipe. Mesajul este transmis de pe bancă”, a completat Sorin Cârțu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.