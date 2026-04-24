Universitatea Craiova, bună de plată! Adrian Mititelu savurează victoria: „Este important că s-a admis”

Joi, 23 aprilie, instanța a admis cererea de completare formulată de intervenienții din tabăra lui Adrian Mititelu și a stabilit că Universitatea Craiova trebuie să achite cheltuieli de judecată consistente în procesul pentru palmares, în urma deciziei luate în 2023 de Curtea de Apel Timișoara.

Universitatea Craiova trebuie să plătească 30.000 de lei către FCU Craiova 1948

Astfel, Universitatea Craiova trebuie să plătească mai exact suma de 29.613,75 de lei către FCU 1948 Craiova, reprezentând onorariu de avocat, dar și 200 de lei taxă judiciară de timbru, atât către FCU Craiova, cât și către ceilalți intervenienți: Asociația Peluza Sud, Asociația Comunitatea Suporterilor FC Universitatea Craiova și Asociația Fan Club Universitatea Craiova – Legiunea XIII Gemina.

, instanța respingând în rest toate cererile formulate: „Respinge cererea de completare a deciziei nr. 75/05.02.2026, pronunţată în dosarul nr. 333/59/2023*, de Curtea de Apel Timişoara, formulată de pârâtul Fotbal Club U Craiova SA. Admite cererea de completare a deciziei nr. 75/05.02.2026, pronunţată în dosarul nr. 333/59/2023*, de Curtea de Apel Timişoara, formulată de petenţii intervenienţi FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA, FC U Craiova SA, Asociaţia Peluza Sud, Asociaţia Comunitatea Suporterilor FC Universitatea Craiova şi Asociaţia Fan Club Universitatea Craiova – Legiunea XIII Gemina, în contradictoriu apelantul reclamant Club Sportiv Universitatea Craiova.

Completează dispozitivul deciziei nr. 75/05.02.2026, pronunţată în dosarul nr. 333/59/2023*, de Curtea de Apel Timişoara, în sensul că: Obligă apelantul reclamant Club Sportiv Universitatea Craiova să achite intervenientei FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA, cu titlu de cheltuieli de judecată, suma de 29613,75 lei, reprezentând onorariu avocat, şi suma de 200 lei, taxă judiciară de timbru.

Obligă apelantul reclamant Club Sportiv Universitatea Craiova să achite intervenienţilor FC U Craiova SA, Asociaţia Peluza Sud, Asociaţia Comunitatea Suporterilor FC Universitatea Craiova şi Asociaţia Fan Club Universitatea Craiova – Legiunea XIII Gemina, cheltuieli de judecată din recurs, constând în taxă judiciară de timbru, câte 200 lei fiecare. Respinge în rest cererea petenţilor intervenienţi. Cu drept de a formula recurs în termen de 30 de zile de comunicare. Recursul se va depune la Curtea de Apel Timişoara. Pronunţată astăzi, 23.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în soluția Curții de Apel Timișoara.

Reacția lui Adrian Mititelu după decizia Curții de Apel Timișoara

Adrian Mititelu a vorbit cu FANATIK imediat după această decizie, iar patronul lui FCU Craiova s-a arătat mulțumit de decizie, însă „Este foarte important pentru noi că s-a admis această completare și ei trebuie să plătească acele cheltuieli de judecată. Acțiunile pe care noi le-am făcut până acum au fost ca să finalizăm niște proceduri dar acum începe fondul. Apoi FRF ar fi spus că nu am făcut toate demersurile.

Ei într-un proces spus și apoi altceva. Sper ca până în vară să am o decizie de la CEDO. Îmi este teamă să nu spună instanța că nu e competentă și să ne trimită iar la TAS. La Lausanne spun clar că trebuie să se îndepărteze orice prevedere care îngrădește accesul la justiție. În România este haos în justiție și judecătorii se sperie când văd ce prejudiciu cerem și vor să scape de dosar. Au creat această jurisprudență că nu e de competența instanțelor naționale să judece această speță, însă a venit acum CJUE cu ultima decizie. Din păcate, FRF are influențe mari și la TAS pentru că Burleanu este foarte bine înfipt la FIFA și UEFA”, a declarat Adrian Mititelu pentru FANATIK.