Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele

Universitatea Craiova a obţinut a doua victorie consecutivă în Conference League, 1-0 cu Mainz. Oltenii au marcat unicul gol al meciului din penalty, şi au tremurat în minutul 90, când golul lui Mainz a fost anulat de VAR.

Se vede primăvara europeană la Craiova!

Cu acest succes, oltenii acumulează 7 puncte şi urcă până pe locul 10 în ierarhia din Conference League, înaintea meciurilor de la 22:00. este ca şi calificată în faza următoare, cu două etape înainte de final.

În stagiunea precedentă, ultimele echipe care au prins play-off-ul au făcut-o cu 7 puncte. Evident, pentru a fi siguri de prezenţa în faza eliminatorie, oltenii ar mai avea nevoie de un punct cu Sparta Praga şi AEK Atena.

Oltenii visează la top 8 în Conference League

Dar, Universitatea Craiova poate visa la prezenţa în top 8 din Conference League. Pentru acest scenariu ar avea nevoie de cel puţin patru puncte din ultimele două meciuri din această fază. O prezenţă în top 8 trimite echipa direct în optimi.

Echipa lui Coelho a obţinut o victorie sinonimă cu primăvara europeană şi doar două înfrângeri coroborate cu un joc nefavorabil al rezultatelor mai poate lăsa Universitatea Craiova în afara locurilor calificante din Conference League.

Absenţă importantă pentru Universitatea Craiova cu Sparta Praga

Următorul meci va fi disputat tot acasă de Universitatea Craiova. Pe 11 decembrie pe „Ion Oblemenco” vine Sparta Praga, apoi, o săptămână mai târziu, faza Ligii se încheie cu deplasarea pe terenul lui AEK Atena.

Universitatea Craiova va avea o absenţă importantă pentru duelul cu Sparta Praga. Nicuşor Bancu a fost avertizat în meciul cu Mainz şi va lipsi din cauza cumulului de cartonaşe galbene în viitoarea partidă.

