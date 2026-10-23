Universitatea Craiova, cadou-surpriză înaintea meciului cu Egnatia! Cum pot primi fanii bilete gratis

Universitatea Craiova a pregătit o surpriză pentru suporteri înaintea următorului meci din Conference League! După patru puncte obținute în primele două partide europene, oltenii se pregătesc să primească vizita albanezilor de la KF Egnatia, joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00. Campioana României a anunțat punerea în vânzare a biletelor și a lansat o promoție specială: fanii care cumpără un tichet pentru confruntarea europeană pot beneficia de intrare gratuită la partida cu FC Botoșani.
Universitatea Craiova încearcă să aducă un număr cât mai mare de suporteri în tribune pentru confruntarea cu KF Egnatia, din Conference League. Oltenii au început cu patru puncte în competiție, după remiza cu Getafe, scor 1-1 și victoria obținută în deplasarea cu Inter d’Escaldes, scor 3-1.
Înaintea următoarei partide europene, oficialii Științei au venit cu o veste excelentă pentru fani. Fiecare suporter care cumpără un bilet la întâlnirea cu formația albaneză va avea posibilitatea să obțină gratuit un tichet pentru meciul cu FC Botoșani. Pentru a beneficia de ofertă, spectatorii trebuie să introducă pe platforma online de ticketing a clubului codul numeric aflat pe biletul pentru partida cu Egnatia, lângă codul QR.
Mai mult, promoția este valabilă și pentru toți deținătorii de abonamente UEFA Conference League, care vor putea revendica, la rândul lor, un bilet gratuit la confruntarea cu FC Botoșani. Biletele pentru duelul cu KF Egnatia sunt disponibile atât online, cât și la punctele tradiționale de vânzare ale clubului.
„Două bătălii europene, 4 puncte câștigate și o Românie întreagă care visează la mai mult! Supercampioana României va lupta joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00, în Vulcan, împotriva albanezilor de la KF Egnatia. Fiecare suporter care achiziționează un bilet la partida cu KF Egnatia își va putea revendica un tichet gratuit la meciul cu FC Botoșani, prin introducerea codului numeric aflat pe bilet, lângă codul QR, în platforma online de ticketing. Beneficiul se aplică și tuturor deținătorilor de abonamente UEFA Conference League”, a transmis Universitatea Craiova, prin intermediul canalelor oficiale de comunicare.
Universitatea Craiova a stabilit prețuri diferențiate în funcție de sectorul ales de suporteri. Cele mai accesibile bilete sunt cele de la Peluza Nord, unde un tichet costă 55 de lei, în timp ce la Peluza Sud prețul este de 75 de lei. La Tribuna 0, un bilet costă 150 de lei, iar la Tribuna I, 120 de lei. Pentru sectoarele VIP cu tarife comunicate, prețurile ajung până la 250 de lei, în timp ce la Tribuna II variază între 80 și 100 de lei.
VIP
Sector B – 225 lei
Sector C – 250 lei
Sector D – 250 lei
Sector E – 225 lei
Sector F – 200 lei
Peluze
Peluza Nord – 55 lei
Peluza Sud – 75 lei
Tribuna 0 – 150 lei
Tribuna I – 120 lei
Tribuna II
Sector 8, inel I – 90 lei
Sector 8, inel II – 80 lei
Sector 9, inel I – 95 lei
Sector 9, inel II – 90 lei
Sector 10, inel I – 100 lei
Sector 10, inel II – 95 lei
Sector 11, inel I – 95 lei
Sector 11, inel II – 90 lei
Sector 12, inel I – 90 lei
Sector 12, inel II – 80 lei
Sector 13, inel I – 80 lei
Sector 13, inel II – 80 lei
Partida cu KF Egnatia reprezintă o nouă oportunitate pentru Universitatea Craiova de a aduna puncte importante în clasamentul Conference League. Oltenii au început parcursul european cu o remiză împotriva celor de la Getafe, după care au obținut prima victorie, 3-1 cu Inter d’Escaldes, într-un meci în care au condus cu 2-0 încă din minutul 5, grație reușitelor semnate de Assad Al-Hamlawi și Ștefan Baiaram.
Cu patru puncte după primele două etape, echipa pregătită de Filipe Coelho speră să profite de următoarea confruntare pentru a-și consolida șansele de calificare în fazele eliminatorii. Prin oferta lansată înaintea duelului cu KF Egnatia, Universitatea Craiova își propune, practic, să răsplătească fidelitatea fanilor și să îi încurajeze să fie alături de echipă atât în competițiile europene, cât și în campionat.