Universitatea Craiova, cadou-surpriză înaintea meciului cu Egnatia! Cum pot primi fanii bilete gratis

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Universitatea Craiova a pregătit o surpriză pentru suporteri înaintea următorului meci din Conference League! După patru puncte obținute în primele două partide europene, oltenii se pregătesc să primească vizita albanezilor de la KF Egnatia, joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00. Campioana României a anunțat punerea în vânzare a biletelor și a lansat o promoție specială: fanii care cumpără un tichet pentru confruntarea europeană pot beneficia de intrare gratuită la partida cu FC Botoșani.

Universitatea Craiova, surpriză pentru suporteri! Bilet gratuit la meciul cu FC Botoșani

Universitatea Craiova încearcă să aducă un număr cât mai mare de suporteri în tribune pentru , din Conference League. Oltenii au început cu patru puncte în competiție, după remiza cu Getafe, scor 1-1 și victoria obținută în deplasarea cu Inter d’Escaldes, scor 3-1.

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Înaintea următoarei partide europene, oficialii Științei au venit cu o veste excelentă pentru fani. Fiecare suporter care cumpără un bilet la întâlnirea cu formația albaneză va avea posibilitatea să obțină gratuit un tichet pentru meciul cu FC Botoșani. Pentru a beneficia de ofertă, spectatorii trebuie să introducă pe platforma online de ticketing a clubului codul numeric aflat pe biletul pentru partida cu Egnatia, lângă codul QR.

Mai mult, promoția este valabilă și pentru toți deținătorii de abonamente UEFA Conference League, care vor putea revendica, la rândul lor, un bilet gratuit la confruntarea cu FC Botoșani. Biletele pentru duelul cu KF Egnatia sunt disponibile atât online, cât și la punctele tradiționale de vânzare ale clubului.

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„Două bătălii europene, 4 puncte câștigate și o Românie întreagă care visează la mai mult! Supercampioana României va lupta joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00, în Vulcan, împotriva albanezilor de la KF Egnatia. Fiecare suporter care achiziționează un bilet la partida cu KF Egnatia își va putea revendica un tichet gratuit la meciul cu FC Botoșani, prin introducerea codului numeric aflat pe bilet, lângă codul QR, în platforma online de ticketing. Beneficiul se aplică și tuturor deținătorilor de abonamente UEFA Conference League”, a transmis Universitatea Craiova, prin intermediul canalelor oficiale de comunicare.

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Cât costă biletele la Universitatea Craiova – KF Egnatia. Lista prețurilor pentru toate tribunele și peluzele

Universitatea Craiova a stabilit prețuri diferențiate în funcție de sectorul ales de suporteri. Cele mai accesibile bilete sunt cele de la Peluza Nord, unde un tichet costă 55 de lei, în timp ce la Peluza Sud prețul este de 75 de lei. La Tribuna 0, un bilet costă 150 de lei, iar la Tribuna I, 120 de lei. Pentru sectoarele VIP cu tarife comunicate, prețurile ajung până la 250 de lei, în timp ce la Tribuna II variază între 80 și 100 de lei.

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Prețurile biletelor pentru Universitatea Craiova – KF Egnatia:

VIP

Sector B – 225 lei

Sector C – 250 lei

Sector D – 250 lei

Sector E – 225 lei

Sector F – 200 lei

Peluze

Peluza Nord – 55 lei

Peluza Sud – 75 lei

Tribuna 0 – 150 lei

Tribuna I – 120 lei

Tribuna II

Sector 8, inel I – 90 lei

Sector 8, inel II – 80 lei

Sector 9, inel I – 95 lei

Sector 9, inel II – 90 lei

Sector 10, inel I – 100 lei

Sector 10, inel II – 95 lei

Sector 11, inel I – 95 lei

Sector 11, inel II – 90 lei

Sector 12, inel I – 90 lei

Sector 12, inel II – 80 lei

Sector 13, inel I – 80 lei

Sector 13, inel II – 80 lei

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Universitatea Craiova vrea să continue seria rezultatelor bune din Conference League

Partida cu KF Egnatia reprezintă o nouă oportunitate pentru Universitatea Craiova de a aduna puncte importante în clasamentul Conference League. Oltenii au început parcursul european cu o remiză împotriva celor de la Getafe, după care au obținut prima victorie, 3-1 cu Inter d’Escaldes, într-un meci în care au condus cu 2-0 încă din minutul 5, grație .

Cu patru puncte după primele două etape, echipa pregătită de Filipe Coelho speră să profite de următoarea confruntare pentru a-și consolida șansele de calificare în fazele eliminatorii. Prin oferta lansată înaintea duelului cu KF Egnatia, Universitatea Craiova își propune, practic, să răsplătească fidelitatea fanilor și să îi încurajeze să fie alături de echipă atât în competițiile europene, cât și în campionat.