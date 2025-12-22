Universitatea Craiova, campioană de toamnă după 35 de ani! Oltenii au câștigat ultimul titlu după ce au încheiat anul 1990 pe locul 1

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova face spectacol în meciul cu Csikszereda și este sigură de faptul că va fi campioană de toamnă. Performanța reușită de ”alb-albaștri” vine după o pauză de 35 de ani și aprinde speranța în Bănie.

35 de ani de când Universitatea Craiova nu a mai fost campioană de toamnă

, ultima a anului 2025 din SuperLiga, a fost rezolvată de olteni încă din prima repriză. ”Dubla” lui David Matei și golul marcat de Carlos Mora au asigurat un avantaj consistent pentru trupa lui Filipe Coelho, care a arătat că a trecut peste .

În aceste condiții, Universitatea Craiova încheie prima parte a sezonului pe locul 1 și se încoronează campioană de toamnă. Este o performanță remarcabilă pentru ”alb-albaștri”, care nu au mai fost lideri la întreruperea campionatului de 35 de ani.

Mai exact din 8 decembrie 1990, data la care s-a pus punct primei părți a sezonului 1990-1991. Este și stagiunea în care Bănia a trăit ultima dată bucuria câștigării titlului pe prima scenă a fotbalului românesc.

Cum arăta lotul Universității Craiova în sezonul 1990-1991

În acel sezon de vis de acum 35 de ani, Universitatea Craiova îl avea pe banca tehnică pe Sorin Cârțu, omul care în acest moment este președintele de onoare al clubului. Însă, oltenii au alături, ca suporteri, și alți fotbaliști din acea generație.

Dacă în acest moment ”alb-albaștrii” au un lot cu numeroși jucători străini, în sezonul 1990-1991 singurul fotbalist care nu era român era atacantul albanez Roland Agalliu, autor a 3 goluri în 5 partide.

Lotul Universității Craiova în stagiunea în care a câștigat eventul arăta astfel:

Portari: Florin Prunea (32 / 0); Ștefan Crișan (1 / 0); Gabriel Boldici (2 / 0)

Fundaşi: Vasile Mănăilă (30 / 2); Emil Săndoi (33 / 13); Adrian Popescu (29 / 1); Nicolae Zamfir (27 / 3); Victor Cojocaru (16 / 0); Costel Carabaș (1 / 0)

Mijlocaşi: Ion Olaru (31 / 2); Dănuț Bică (26 / 0); Gheorghe Ciurea (31 / 13); Pavel Badea (31 / 10); Viorel Prună (9 / 1); Silvian Cristescu (10 / 3); Gheorghe Ceaușilă (6 / 0); Daniel Mogoșanu (27 / 2); Dumitru Mitriță (2 / 0); Cătălin Gârleşteanu (4 / 0)

Atacanţi: Eugen Neagoe (20 / 5); Adrian Pigulea (31 / 12); Ștefan Stoica (9 / 0); Gheorghe Craioveanu (13 / 3); Claudiu Constantin Stoica (4 / 0); Ovidiu Stîngă (1 / 0); Ion Dudan (4 / 0); Roland Agalliu (5 / 3)

Antrenor: Sorin Cârțu

Clasament SuperLiga

Victoria cu Csikszereda, din etapa a 21-a, ultima a anului din SuperLiga, a ajutat-o pe Universitatea Craiova să urce pe primul loc. Oltenii încheie 2025 cu 11 victorii, 7 rezultate de egalitate și 3 înfrângeri.

Oltenii au beneficiat din plin și de înfrângerile suferite de Rapid, FC Botoșani și Dinamo, formații aflate în fața lor înaintea acestei ultime runde.