Universitatea Craiova, campioana transferurilor în SuperLiga!? Verdictul lui Adi Mutu: „Investiții bune și de viitor!”. Ce jucător le recomandă oltenilor

, iar echipele sunt în căutare mare de jucători. , aducând mai mulți fotbaliști. Adrian Mutu a dat verdictul după ce a văzut că oltenii au semnat cu Samuel Teles, Mihnea Rădulescu, David Matei și Luca Băsceanu.

Cum vede Adrian Mutu primele mutări făcute de Universitatea Craiova în mercato de vară

După un nou sezon în care a ratat și Cupa, dar și campionatul, Universitatea Craiova se pregătește intens pentru următoarea stagiune, în care speră să se răzbune. Mihai Rotaru a început să bage mâna în buzunar pentru transferuri.

În direct la emisiunea „DON Mutu”, moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat punctual pe Adrian Mutu cum vede campania de achiziții a oltenilor. „Briliantul” a avut de asemenea și o recomandare de transfer.

„Se alimentează cu U21!”

„Craiova rupe la mercato, repet, este deja campioana mercato, iată jucătorii pe care i-a luat Craiova, Mihnea Rădulescu, aripa dreaptă, extrema dreaptă de la Petrolul Ploiești, David Matei, mijlocașul de 18 ani al lui CSA Steaua, Teles, mijlocașul portughez al lui Oțelul Galați și Luca Băsceanu, de 19 ani, de la Farul Constanța despre care Adi spunea că dacă, bineînțeles, e serios, poate să ajungă chiar la nivelul lui în viitor. Cum ți se par transferurile Craiovei până acum?”, a fost întrebarea pusă de moderatorul Horia Ivanovici.

„Craiova, e clar, se alimentează cu U21, din forță, adică trei din patru, până acum… Vor juca acolo în atac. Și Luca Bășceanu și Rădulescu Mihnea sunt doi atacați laterali.

Bineînțeles, eu cred că un transfer bun este transferul lui Teles , care mi-a plăcut și mie la Oțelul. Îmi place, îmi place. Cred că a fost unul dintre, să spunem, punctele forte al Oțelului sezonul acesta, un jucător metodist, cum spun eu. Foarte interesant. Eu cred că e un transfer bun. Bineînțeles și ceilalți!”, a răspuns Adrian Mutu.

„Universitatea Craiova, în momentul ăsta, are un mijloc foarte bun!”

„Deci chiar ți se pare un transfer bun? Adică e un jucător care, la fel să zicem, ca și Cisotti, poate să facă pasul?”, a mai întrebat ulterior moderatorul.

„Este diferit de Cisotti, dar este un jucător care sezonul trecut a fost unul bun. Normal că în România, după părerea mea, e puțin așa o criză de mijlocași într-adevăr buni, zic eu. Lăsând la o parte FCSB-ul care are un mijloc puternic în momentul ăsta și aici mă refer la Şut, la Cisotti, la Olaru, la Chiricheș care poate să joace acolo la Lixandru și așa mai departe.

Și CFR-ul și Universitatea Craiva, care mie chiar îmi plăceau ce e de la mijloc de acolo, după FCSB, aș spune că Universitatea Craiova ,acum, în momentul ăsta, are un mijloc foarte bun. Cu transferul lui Teles și în ceea ce privește copiii, cum spuneam, această regulă U21 te face ca primul lucru.

„Abia au scos capul sezonul acesta. Universitatea Craiova nu e Farul de sezonul trecut, e Farul de sezoanele trecute când se lupta la campionat!”

Toate echipele, normal că se alimentează cu U21, pentru că e nevoie de ei și trebuie să ai mâini în patru-cinci viabili care pot face față. Nu poți să spui că sunt de titlu. Sunt niște transferuri interesante.

Teles este un jucător matur, ceilalți doi sunt jucători care… Abia au scos capul, campionatul trecut au scos capul și caută pe undeva consacrare. Acum vom vedea și dacă va fi posibilă, pentru că Universitatea Craiova nu e nici Farul de sezonul trecut, e Farul de sezoanele trecute când se lupta la campionat”, și-a dezvoltat Adrian Mutu ideea.

„El e un jucător de mare talent!”

„Cum e Adi Mihnea Rădulescu? Că l-ai avut în echipă, chiar de curând. Cum e Mihnea Rădulescu?”, a fost curios Horia Ivanovici să afle despre „perla” transferată de Craiova de la Petrolul. „E un jucător de mare talent!”, a replicat instant „Briliantul”.

„Chiar de mare talent? Pentru că vezi, tu când spui, tu ești Adi Mutu, tu când pui o din asta, un jucător de mare talent, apăi i-a pus Adi Mutu, adică chiar îl ridici sus!”, a insistat moderatorul.

„El e un jucător de mare talent, doar că nu e copt încă pentru a vrea să-și exprime talentul la nivelul celălalt. E inconstant și bineînțeles că are nevoie de sprijin. Dar așa, are un tupeu fotbalistic, adică îl are pentru că te uiți la el și a avut câteva faze și campionatul trecut și aici îmi aduc aminte una cu mine cu Hermannstadt când a insistat și am egalat în ultimul minut și chiar la ultima etapă acum cu Topal și la Iași, în la fel pe insistențele lui a ieșit și golul doi, deci are pe undeva, se vede că are ceva.

„E un băiat cuminte, un băiat serios!”

Acuma nu e șlefuit, bineînțeles, e inconstant, dar asta va fi treaba Universității Craiova să facă. El trebuie doar să realizeze că a fost la o echipă ca Petrolul unde presiunea era una mare, dar nu de genul ce va găsi el în Oltenia, Universitatea Craiova, unde, sincer, mulți jucători mari au clacat…”, a mai spus Adrian Mutu.

„Deci are tupeu pentru Olteni, pentru Craiova?” Cu tine cum s-a comportat? Adică are, mai are din astea așa, mai șmecherisme, mai nu știu ce sau…”, a întrebat pe final moderatorul.

„Eu zic că are, are, acum… E copil ce să spun. E un băiat cuminte, un băiat serios!”, a fost concluzia lui Adrian Mutu la „DON Mutu”.

„Dacă vrei să faci echipă, să ai șanse reale la titlu, nu ai cum să-i lași să plece!”

„Deci tu n-ai da drumul la nimeni, nu? Adică, de exemplu, Baiaram, Mitriță nu le-ai da drumul, nu?”, a întrebat moderatorul Horia Ivanovici.

„Dacă vrei să faci echipă, să ai șanse reale la titlu, nu ai cum să-i lași să plece acum imediat. În primul rând, cum spuneam, le trebuie o bancă lungă, cam două echipe.

Să aibă cel puțin 15-16 jucători pe care se poate baza calitativ la același nivel pentru a putea ține un ritm și o forță a echipei constantă între toată perioada campionatului pe mai multe fronturi. Și aici mă refer campionat, Cupă și Cupele Europene.

Dacă nu se concretizează parcursul în cupele europene, atunci mai rămân două fronturi pe care Craiova le consideră foarte importante și aici, uite, nu neapărat campionatul, dar mă refer și la Cupa României!”, a fost sfatul lui Adrian Mutu pentru olteni.