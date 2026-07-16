Universitatea Craiova, ce lovitură pentru coeficientul României! Oltenii o făcură pe treabă

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este fără doar și poate cea mai în formă echipă din fotbalul românesc. Oltenii au cucerit în sezonul precedent atât titlul în SuperLiga, cât și Cupa României. Ritmul s-a menținut sus, iar elevii lui Filipe Coelho au mai câștigat un trofeu: Supercupa, după un nou duel cu U Cluj.

Universitatea Craiova, ce lovitură pentru coeficientul României

Universitatea Craiova a întâlnit-o pe ML Vitebsk în primul tur preliminar al UEFA Champions League. Așa cum era de așteptat, formația din România s-a impus în ambele manșe, . Meciul tur a fost adjudecat cu 4-1, iar în retur, .

ADVERTISEMENT

Ca în fiecare an, formațiile care participă în cupele europene își doresc cât mai multe victorii, pentru a crește coeficientul țării și, implicit, pentru a avea un traseu mai accesibil în sezoanele viitoare. După primele trei meciuri, România are doar rezultate bune: Universitatea Craiova a învins-o în două rânduri pe ML Vitebsk, iar U Cluj a remizat cu Dinamo Kiev.

După un calcul simplu, Universitatea Craiova a obținut două puncte de coeficient, pe când U Cluj a acumulat 0,5. Astfel, coeficientul României s-a îmbunătățit cu 0,625 puncte. În același timp, FCSB și CFR Cluj nu și-au început încă drumul european, ambele urmând să intre în competiție din turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.

ADVERTISEMENT

Cele 0,625 puncte de coeficient au urcat România pe locul 20 în clasament, devansând astfel Austria și Ucraina. Este important ca țara noastră să trimită cât mai multe echipe în „Faza Ligii”, pentru ca în anii următori formațiile noastre să evite atât de multe tururi preliminare pentru a accede pe tabloul principal.

ADVERTISEMENT

[📈 UEFA 5y country ranking, as of 15 July] 🇷🇴 Romania enters Top 20! 🇦🇱 Albania and 🇲🇪 Montenegro join 🇸🇲 San Marino as the first nations to lose a team in season 2026/27. — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Când joacă Universitatea Craiova cu Levski Sofia

Partida tur dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia este programată , arena pe care formația bulgară își dispută meciurile de pe teren propriu. Returul este programat o săptămână mai târziu, marți, 28 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco”, acolo unde oltenii ar urma să dispute un nou meci european în fața propriilor suporteri.