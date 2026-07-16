Sport

Universitatea Craiova, ce lovitură pentru coeficientul României! Oltenii o făcură pe treabă

Universitatea Craiova a reușit o adevărată lovitură după calificarea în turul doi preliminar UEFA Champions League. Pe ce loc se află România în clasamentul coeficienților după victoria oltenilor.
Iulian Stoica
16.07.2026 | 08:08
Universitatea Craiova ce lovitura pentru coeficientul Romaniei Oltenii o facura pe treaba
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Universitatea Craiova, ce lovitură pentru coeficientul României! Foto: Colaj Fanatik
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Universitatea Craiova este fără doar și poate cea mai în formă echipă din fotbalul românesc. Oltenii au cucerit în sezonul precedent atât titlul în SuperLiga, cât și Cupa României. Ritmul s-a menținut sus, iar elevii lui Filipe Coelho au mai câștigat un trofeu: Supercupa, după un nou duel cu U Cluj.

Universitatea Craiova, ce lovitură pentru coeficientul României

Universitatea Craiova a întâlnit-o pe ML Vitebsk în primul tur preliminar al UEFA Champions League. Așa cum era de așteptat, formația din România s-a impus în ambele manșe, dovedind astfel că fotbalul din SuperLiga este superior celui din Belarus. Meciul tur a fost adjudecat cu 4-1, iar în retur, Bancu a marcat în prelungiri golul victoriei.

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Ca în fiecare an, formațiile care participă în cupele europene își doresc cât mai multe victorii, pentru a crește coeficientul țării și, implicit, pentru a avea un traseu mai accesibil în sezoanele viitoare. După primele trei meciuri, România are doar rezultate bune: Universitatea Craiova a învins-o în două rânduri pe ML Vitebsk, iar U Cluj a remizat cu Dinamo Kiev.

După un calcul simplu, Universitatea Craiova a obținut două puncte de coeficient, pe când U Cluj a acumulat 0,5. Astfel, coeficientul României s-a îmbunătățit cu 0,625 puncte. În același timp, FCSB și CFR Cluj nu și-au început încă drumul european, ambele urmând să intre în competiție din turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.

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Cele 0,625 puncte de coeficient au urcat România pe locul 20 în clasament, devansând astfel Austria și Ucraina. Este important ca țara noastră să trimită cât mai multe echipe în „Faza Ligii”, pentru ca în anii următori formațiile noastre să evite atât de multe tururi preliminare pentru a accede pe tabloul principal.

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Când joacă Universitatea Craiova cu Levski Sofia

Partida tur dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia este programată marți, 21 iulie, pe stadionul „Georgi Asparuhov” din Sofia, arena pe care formația bulgară își dispută meciurile de pe teren propriu. Returul este programat o săptămână mai târziu, marți, 28 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco”, acolo unde oltenii ar urma să dispute un nou meci european în fața propriilor suporteri.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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