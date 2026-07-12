Sport

Universitatea Craiova, ce lovitură pentru SuperCupă! Revine pe teren la meciul cu Universitatea Cluj

Vești senzaționale pentru Universitatea Craiova, chiar înaintea meciului cu Universitatea Cluj din Supercupa României! Revenire importantă pentru olteni
Ciprian Păvăleanu
12.07.2026 | 11:30
Universitatea Craiova ce lovitura pentru SuperCupa Revine pe teren la meciul cu Universitatea Cluj
EXCLUSIV FANATIK
Veste bună pentru olteni! Vladimir Screciu, apt pentru Supercupa României. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

După meciul contra lui Vitebsk din preliminariile UEFA Champions League, a venit timpul pentru Universitatea Craiova să înceapă și meciurile în competițiile interne. Prima partidă va fi în Supercupa României, contra vicecampioanei Universitatea Cluj. Deși Vladimir Screciu nu a făcut deplasarea în Ungaria pentru meciul de Liga Campionilor, informație oferită în exclusivitate de FANATIK, el va putea juca în meciul de duminică seară.

Vladimir Screciu, apt pentru Supercupa României

Unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova a suferit o accidentare minoră înaintea meciului tur cu Vitebsk, așa că oficialii oltenilor au decis că nu are rost ca el să se forțeze, având în vedere volumul mare de meciuri pe care campioana României îl are la orizont.

ADVERTISEMENT

Tocmai de aceea, el nu a făcut deplasarea în Ungaria, unde colegii săi s-au impus categoric cu scorul de 4-1, și a rămas la Craiova, unde s-a antrenat zi de zi. Imediat după ce echipa a revenit din Ungaria, el s-a alăturat lotului și a efectuat antrenamentele în ritm normal. Din informațiile FANATIK, Vladimir Screciu are șanse foarte mari să joace în meciul contra Universității Cluj, în Supercupa României.

Când debutează Universitatea Craiova în SuperLiga României

După meciul din Supercupa României și returul cu Vitebsk, de la Craiova, pentru olteni începe și campionatul intern. Elevii lui Coelho nu se tem de zecile de meciuri pe care le vor juca, întrucât lotul este numeros și de o valoare foarte bună. Tocmai de aceea, Universitatea Craiova nici nu concepe să aibă un alt obiectiv decât câștigarea unui nou titlu de campioană.

ADVERTISEMENT
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul,...
Digi24.ro
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul, Iordania, Qatarul, Omanul și Kuweitul

Meciul de debut al formației din Bănie va fi același ca cel din sezonul precedent, contra celor de la UTA Arad, doar că de această dată meciul se va disputa pe „Ion Oblemenco”, nu pe Francisc Neuman. Atunci, cu Mirel Rădoi la cârma echipei, meciul a fost un adevărat thriller. Universitatea Craiova a condus cu 3-0, iar cele trei puncte păreau deja în buzunarul oltenilor, însă formația lui Adrian Mihalcea a revenit spectaculos, iar scorul final a fost 3-3. Meciul dintre cele două are loc sâmbătă, 18 iulie, de la ora 21:15.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Vorbește frumos!". Leo Messi n-a mai putut și s-a dus direct la arbitrul din Portugalia: "Nu mă înjosi"
Cum a pierdut Drake 1.000.000 de dolari în doar 69 de secunde! Ce...
Fanatik
Cum a pierdut Drake 1.000.000 de dolari în doar 69 de secunde! Ce pariu nebun a pus pe lupta lui Conor McGregor
Ce a răspuns Murat Yakin la întrebarea: ”Argentina a fost favorizată?”. OUT de...
Fanatik
Ce a răspuns Murat Yakin la întrebarea: ”Argentina a fost favorizată?”. OUT de la Mondial, elvețianul nu a ezitat: a zis tot ce avea pe suflet
Aryna Sabalenka, destindere totală pe „insula milionarilor”. Tenismena nu s-a uitat deloc la...
Fanatik
Aryna Sabalenka, destindere totală pe „insula milionarilor”. Tenismena nu s-a uitat deloc la bani
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Gică Hagi ar putea rechema la națională un atacant de 35 de ani:...
iamsport.ro
Gică Hagi ar putea rechema la națională un atacant de 35 de ani: 'Mi-a zis că am arătat foarte bine în ultima perioadă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!