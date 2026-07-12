Universitatea Craiova, ce lovitură pentru SuperCupă! Revine pe teren la meciul cu Universitatea Cluj

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După meciul contra lui Vitebsk din preliminariile UEFA Champions League, a venit timpul pentru Universitatea Craiova să înceapă și meciurile în competițiile interne. Prima partidă va fi în Supercupa României, contra vicecampioanei Universitatea Cluj. Deși pentru meciul de Liga Campionilor, informație oferită în exclusivitate de FANATIK, el va putea juca în meciul de duminică seară.

Vladimir Screciu, apt pentru Supercupa României

Unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova a suferit o accidentare minoră înaintea meciului tur cu Vitebsk, așa că oficialii oltenilor au decis că nu are rost ca el să se forțeze, având în vedere volumul mare de meciuri pe care campioana României îl are la orizont.

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Tocmai de aceea, el nu a făcut deplasarea în Ungaria, unde colegii săi s-au impus categoric cu scorul de 4-1, și a rămas la Craiova, unde s-a antrenat zi de zi. Imediat după ce echipa a revenit din Ungaria, el s-a alăturat lotului și a efectuat antrenamentele în ritm normal. Din informațiile FANATIK, Vladimir Screciu are șanse foarte mari să joace în meciul contra Universității Cluj, în Supercupa României.

Când debutează Universitatea Craiova în SuperLiga României

După meciul din Supercupa României și returul cu Vitebsk, de la Craiova, pentru olteni începe și campionatul intern. Elevii lui Coelho nu se tem de zecile de meciuri pe care le vor juca, întrucât lotul este numeros și de o valoare foarte bună. Tocmai de aceea, Universitatea Craiova nici nu concepe să aibă un alt obiectiv decât câștigarea unui nou titlu de campioană.

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Meciul de debut al formației din Bănie va fi același ca cel din sezonul precedent, contra celor de la UTA Arad, doar că de această dată meciul se va disputa pe „Ion Oblemenco”, nu pe Francisc Neuman. Atunci, cu Mirel Rădoi la cârma echipei, meciul a fost un adevărat thriller. Universitatea Craiova a condus cu 3-0, iar cele trei puncte păreau deja în buzunarul oltenilor, însă formația lui Adrian Mihalcea a revenit spectaculos, iar scorul final a fost 3-3.