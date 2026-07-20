ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova și-a aflat luni posibilul adversar din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, iar vestea este una care poate da încredere suporterilor olteni. Dacă va trece de Levski Sofia, formația lui Filipe Coelho va întâlni câștigătoarea dintre Omonia Nicosia și Kairat Almatî, două echipe care, cel puțin pe hârtie, au loturi considerabil mai puțin valoroase decât adversara din Bulgaria. Cifrele de piață arată o diferență surprinzătoare între cele trei formații.

Levski valorează mai mult decât Omonia și Kairat la un loc

Tragerea la sorți de luni a stabilit că Universitatea Craiova va întâlni în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor câștigătoarea dublei dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almatî (Kazahstan), dacă va elimina Levski Sofia.

ADVERTISEMENT

O simplă privire asupra valorii loturilor scoate însă în evidență un detaliu spectaculos. Potrivit site-ului de specialitate , Levski Sofia are un lot evaluat la 37,03 milioane de euro, în timp ce Omonia Nicosia valorează 15,13 milioane de euro, iar Kairat Almatî este cotată la 12,60 milioane de euro. Cu alte cuvinte, cele două posibile adversare din turul al treilea însumează o valoare de doar 27,73 milioane de euro, cu aproape 10 milioane de euro mai puțin decât lotul lui Levski Sofia.

Statistic vorbind, dacă Universitatea Craiova va reuși să treacă de formația din Bulgaria, în turul următor va întâlni un adversar care, din punctul de vedere al valorii de piață, pornește cu un lot mai puțin valoros decât cel al lui Levski.

ADVERTISEMENT

37,03 milioane de euro valorează lotul celor de la Levski Sofia

milioane de euro valorează lotul celor de la Levski Sofia 15,13 milioane de euro valorează Omonia Nicosia

milioane de euro valorează Omonia Nicosia 12,60 milioane de euro valorează lotul celor de la Kairat Almatî

Și ML Vitebsk valorează mai mult decât una dintre posibilele adversare

Comparația devine și mai interesantă dacă este introdusă în ecuație și ML Vitebsk, echipa pe care Universitatea Craiova a eliminat-o fără emoții în primul tur preliminar. Formația din Belarus are un lot evaluat la 16,08 milioane de euro, ceea ce înseamnă că este cotată peste Omonia Nicosia (15,13 milioane de euro) și considerabil peste Kairat Almatî (12,60 milioane de euro).

ADVERTISEMENT

, iar acum sunt la două meciuri distanță de un duel cu una dintre cele două formații. Evident, valoarea loturilor nu garantează rezultatele din teren, însă cifrele arată că, dacă Universitatea Craiova va trece de Levski, cea mai bine cotată echipă dintre cele trei, traseul din preliminariile Ligii Campionilor ar putea deveni, cel puțin teoretic, mai accesibil din perspectiva valorii de piață a adversarilor.

ADVERTISEMENT

16,08 milioane de euro valorează lotul celor de la ML Vitebsk

Slovan Bratislava sau Lech Poznan, adversarii abordabili din turul 3 care ar fi dus Universitatea Craiova în urna capilor de serie din play-offul Ligii Campionilor

După cum menționam și anterior, în urma tragerii la sorți a turului 3 preliminar UEFA Champions League, Deși a evitat nume grele, precum Steaua Roșie sau Dinamo Zagreb, alb-albaștrii au primit și o veste mai puțin bună.

Campioana României are şanse mici să mai poată fi cap de serie la tragerea la sorți în cazul unei calificări în play-off-ul UEFA Champions League, ultimul pas până la visul tuturor oltenilor, calificarea în grupa XXL de la „masa bogaților”. În cazul în care ar fi întâlnit în turul 3 preliminar câștigătoarea din meciurile Slovan Bratislava (Slovacia) și Iberia 1999 (Georgia) sau cea dintre Lech Poznan (Polonia) și Aarhus (Danemarca), atunci oltenii ar fi preluat coeficientul european al adversarei și ar fi devenit cap de serie în play-off şi ar fi evitat adversari de genul Steaua Roşie Belgrad sau Dinamo Zagreb în play-off.

ADVERTISEMENT

Cum poate fi, totuşi, cap de serie U Craiova în play-off-ul Champions League

Nu s-a întâmplat astfel, iar şansele ca oltenii să fie cap de serie la tragerea la sorți din play-off sunt mici, bineînțeles, în cazul unei eventuale calificări din tururile 2 şi 3. Totuşi, matematic vorbind, şanse există. Pentru asta, ar trebui că 3 din cele 5 formaţii capi de serie din turul 2, Steaua Roşie, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava, Lech Poznan şi Celje să fie eliminate în turul 2, ca Ştiinţa să urce în urna capilor de serie, dacă trece de Lesvki şi Omonia sau Kairat. Ceea ce este destul de dificil. Dacă, totuşi, ar ajunge să fie cap de serie, Craiova ar putea reedita duelul cu AEK Atena, după coşmarul de la finalul anului trecut din ultima etapă de Conference League.

Ce adversari ar avea Craiova în play-off dacă nu va fi cap de serie: din nou, şansa Slovan Bratislava şi Lech Poznan. Sau chiar AEK Atena!

Așadar, cel puțin pe hârtie, Universitatea Craiova ar putea da piept cu adversari mult mai dificili în drumul către grupele Champions League. Totuşi, un duel cu Lech Poznan sau Slovan Bratislava în play-offul Ligii Campionilor nu ar fi unul de speriat! Totuşi, balaurii din play-off ar fi Steaua Roşie, Dinamo Zagreb su Celtic Glasgow, calificată direct în play-off. La care s-ar adăuga inclusiv AEK Atena, calificată direct în play-off, dacă una din primele 4 formaţii cap de serie ar fi eliminată în turul 2