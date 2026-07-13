Universitatea Craiova, cerere specială către LPF înaintea startului de sezon din SuperLiga. Dorința campioanei României: „Cât mai repede!”

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Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României duminică seară pe teren propriu la loviturile de departajare în fața lui U Cluj. Oltenii s-au bucurat din plin, dar au rămas cu picioarele pe pământ. În acest sens, ei au făcut o solicitare specială către LPF în privința noului sezon competițional. Ce au cerut, de fapt.

Universitatea Craiova, cerere către LPF înaintea noului sezon

Oltenii au moralul la maxim înaintea startului de sezon din SuperLiga, însă concentrarea cea mai mare este alocată parcursului din cupele europene, unde Oltenii vor să aibă un parcurs cât mai lung.

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Tocmai din acest motiv, clubul din Bănie a făcut o solicitare oficială către Liga Profesionistă de Fotbal în privința programului din Superliga. Mai exact, dorința campioanei României este ca meciurile din campionat programate de-a lungul perioadei în care sunt angrenați în preliminariile UCL să fie programate cât mai devreme în cadrul fiecărei etape.

Cum meciurile din Champions League se desfășoară în zilele de marți și miercuri ale săptămânii, oltenii vor astfel un interval mai mare de recuperare și pregătire înaintea duelurilor. „Cu siguranță, echipele care vor participa în cupele europene vor avea prioritate la programare. Deja Craiova ne-a făcut o solicitare de a juca cât mai repede în fiecare etapă, pentru a avea o pauză cât mai lungă să pregătească meciurile din cupele europene”, a declarat Justin Ștefan, secretarul general al LPF, pentru

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Program Universitatea Craiova sezon 2026/2027 SuperLiga

Pentru olteni urmează acum returul cu ML Vitebsk, pe 15 iulie, la Craiova. Primul meci din SuperLiga va fi al patrulea pentru echipa lui Filipe Coelho în această vară. Iată cum arată primele 10 etape pentru campioana României:

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