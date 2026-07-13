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Universitatea Craiova, cerere specială către LPF înaintea startului de sezon din SuperLiga. Dorința campioanei României: „Cât mai repede!”

Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României și are planuri mari pentru noul sezon. Campioana României a făcut o cerere specială către LPF. Ce își doresc oltenii, de fapt.
Mihai Dragomir
13.07.2026 | 18:36
Universitatea Craiova cerere speciala catre LPF inaintea startului de sezon din SuperLiga Dorinta campioanei Romaniei Cat mai repede
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Cererea făcută de Universitatea Craiova la LPF înaintea debutului în noul sezon de SuperLiga. Foto: Sport Pictures.
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Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României duminică seară pe teren propriu la loviturile de departajare în fața lui U Cluj. Oltenii s-au bucurat din plin, dar au rămas cu picioarele pe pământ. În acest sens, ei au făcut o solicitare specială către LPF în privința noului sezon competițional. Ce au cerut, de fapt.

Universitatea Craiova, cerere către LPF înaintea noului sezon

Universitatea Craiova a cucerit și Supercupa României. Oltenii au moralul la maxim înaintea startului de sezon din SuperLiga, însă concentrarea cea mai mare este alocată parcursului din cupele europene, unde au învins deja ML Vitebsk cu 4-1 în manșa tur din primul tur preliminar Champions League. Oltenii vor să aibă un parcurs cât mai lung.

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Tocmai din acest motiv, clubul din Bănie a făcut o solicitare oficială către Liga Profesionistă de Fotbal în privința programului din Superliga. Mai exact, dorința campioanei României este ca meciurile din campionat programate de-a lungul perioadei în care sunt angrenați în preliminariile UCL să fie programate cât mai devreme în cadrul fiecărei etape.

Cum meciurile din Champions League se desfășoară în zilele de marți și miercuri ale săptămânii, oltenii vor astfel un interval mai mare de recuperare și pregătire înaintea duelurilor. „Cu siguranță, echipele care vor participa în cupele europene vor avea prioritate la programare. Deja Craiova ne-a făcut o solicitare de a juca cât mai repede în fiecare etapă, pentru a avea o pauză cât mai lungă să pregătească meciurile din cupele europene”, a declarat Justin Ștefan, secretarul general al LPF, pentru Digisport.ro.

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Program Universitatea Craiova sezon 2026/2027 SuperLiga

Pentru olteni urmează acum returul cu ML Vitebsk, pe 15 iulie, la Craiova. Primul meci din SuperLiga va fi al patrulea pentru echipa lui Filipe Coelho în această vară. Iată cum arată primele 10 etape pentru campioana României:

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  • Etapa 1: Universitatea Craiova – UTA Arad
  • Etapa 2: Dinamo – Universitatea Craiova
  • Etapa 3: Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești
  • Etapa 4: Universitatea Craiova – FC Argeș
  • Etapa 5: Oțelul Galați – Universitatea Craiova
  • Etapa 6: Universitatea Craiova – FC Voluntari
  • Etapa 7: Rapid – Universitatea Craiova
  • Etapa 8: Universitatea Craiova – Universitatea Cluj
  • Etapa 9: Corvinul – Universitatea Craiova
  • Etapa 10: Universitatea Craiova – FCSB
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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