Universitatea Craiova – CFR Cluj, live video în etapa a 3-a din play-off-ul SuperLigii. Echipele de start: surprizele lui Coelho și Pancu

Un nou episod al confruntărilor dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj. Cele două rivale se întâlnesc în etapa a 3-a din play-off pe terenul oltenilor, urmând să dispute cel de-al patrulea duel din acest sezon competițional. Pe Fanatik.ro ai la dispoziție toate detaliile legate de acest meci, de la scor, la marcatori, la reacții și clasament actualizat.

Universitatea Craiova (3-5-2): I. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Anzor, Fl. Ștefan – D. Matei, Al Hamlawi, Etim. Rezerve: S. Lung, Glodean, Stevanovic, Badelj, Teles, Houri, Al. Crețu, L. Băsceanu, Baiaram, Nsimba, D. Barbu, T. Băluță. Antrenor: Filipe Coelho

CFR Cluj (4-2-3-1): M. Popa – Braun, Sinyan, Huja, Abeid – Muhar (cpt.), T. Keita – Cordea, Korenica, Biliboc – Aliev. Rezerve: Vâlceanu, Gal, Camora, Kun, M. Ilie, Djokovic, Deac, Ad. Păun, A. Fica, Șfaiț, Kamara, Zahovic. Antrenor: Daniel Pancu

Se scrie un nou capitol din confruntările dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj. După cele două meciuri din sezonul regulat, dar și după cel din sferturile Cupei, este timpul acum pentru prima întâlnire din actuala ediție de play-off a SuperLigii. Punctele sunt mai importante ca niciodată, mai ales că ambele formații aspiră la titlu.

Pauza competițională s-a încheiat, iar echipele de club se întorc în prim plan. Ardelenii, , vor revanșa după ce . Rămâne de văzut cine se va impune și va lua astfel o variantă serioasă în cucerirea titlului de campioană în acest sezon.

Cine va arbitra meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj din etapa 3 din play-off

, arbitru criticat dur de către olteni în debutul sezonului actual. Acesta va fi ajutat de către asistenții Radu Ghinguleac și Mircea Mihail Grigoroiu. În camera VAR se va afla Rareș Vidican, iar al patrulea oficial este Cristi Moldoveanu. Este pentru a 5-a oară când Marcel Bîrsan se va afla la centru la un meci disputat de Universitatea Craiova în această stagiune.

Cine transmite la TV Universitatea Craiova – CFR Cluj din a treia etapă a play-off-ului

Meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Interesant este că duelul a suferit patru modificări în program.

Iată programul complet al rundei de play-off:

Sâmbătă, 4 aprilie

FC Argeș – Dinamo 1-1

Duminică, 5 aprilie

Rapid – U Cluj 1-2

Luni, 6 aprilie

Ora 20:30: Universitatea Craiova – CFR Cluj

Rezultate directe între cele două echipe

În ultimele 5 meciuri directe din campionat, rezultatele au fost destul de echilibrate. Iată ce scoruri au fost înregistrate la precedentele meciuri directe dintre cele două rivale:

U Craiova – CFR Cluj 1-1 (7 decembrie 2025)

CFR Cluj – U Craiova 2-3 (3 august 2025)

U Craiova – CFR Cluj 2-2 (10 mai 2025)

CFR Cluj – U Craiova 2-0 (7 aprilie 2025)

U Craiova – CFR Cluj 0-2 (1 decembrie 2024)

Cotele la pariuri pentru duelul Universitatea Craiova – CFR Cluj

Casele de pariuri o văd favorită în acest meci pe U Craiova, care are o cotă de 1.90 la victorie. Un succes al ardelenilor are o cotă de 4.20, în timp ce o eventuală remiză a primit cota de 3.60. Pentru pasionații de goluri, variantele „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri” au cote de 2.05, respectiv 1.39.

