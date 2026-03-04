Universitatea Craiova – CFR Cluj, live video în sferturile Cupei României Betano. Cu cine va juca în semifinale echipa învingătoare

ADVERTISEMENT

Derby de zile mari între Universitatea Craiova și CFR Cluj în sferturile Cupei României. Vezi pe site-ul Fanatik.ro toate detaliile despre meciul de pe „Oblemenco” dintre cele două rivale pentru un loc în semifinale, unde ar urma să dea piept cu învingătoarea din meciul Dinamo – Metalul Buzău.

Universitatea Craiova – CFR Cluj, live video în sferturile Cupei României Betano. Duel tare pentru un loc în semifinale

Meci mare miercuri seară cu ocazia sferturilor de finală din Cupa României. Universitatea Craiova primește vizita celor de la CFR Cluj, într-un meci ce s-a jucat și anul trecut în aceeași fază, dar în Gruia.

Oltenii vor răzbunarea după ce . De data aceasta, meciul se joacă în Bănie, iar

Rămâne de văzut dacă oltenii vor trage tare și în Cupă, după parcursul excelent din campionat, sau dacă CFR Cluj își va continua forma foarte bună care s-a concretizat în 10 victorii consecutive în SuperLiga și o calificare în play-off.

Cine transmite la TV Universitatea Craiova – CFR Cluj din sferturile Cupa României Betano

Meciurile din Cupa României se văd la TV grație posturilor Digi Sport și Prima Sport. Meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj va fi transmis de canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Partida se poate vedea și în mediul online, unde platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go vă vor veni în sprijin.

Site-ul Fanatik.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Va fi extrem de interesant de urmărit cine se va impune în acest derby, în care orgoliile depășesc limitele.

Programul sferturilor Cupei României Betano

Sferturile de finală din Cupa României Betano se vor disputa în perioada 3-5 martie. Iată cum arată tabloul complet al acestei faze din competiția a cărui trofeu duce în Europa League:

Universitatea Cluj – Hermannstadt 2-1

Miercuri, 4 martie, ora 17:30: FC Argeș – Gloria Bistriţa

Miercuri, 4 martie, ora 20:30: Universitatea Craiova – CFR Cluj

Joi, 5 martie, ora 20:00: Dinamo – Metalul Buzău

Cum arată împerecherile pentru semifinale. Când se va disputa penultimul act

Câștigătoarea duelului dintre FC Argeș și Gloria Bistrița va fi gazdă în semifinale, urmând să dea peste echipa victorioasă din meciul Universitatea Cluj – Hermannstadt. Aceeași situație este valabilă și pe cealaltă parte a tabloului: învingătoarea dintre Dinamo și Metalul Buzău va primi vizita echipei care se va impune dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.

Până în 2022, când s-a adoptat formatul cu grupe, semifinalele se disputau în dublă manșă. De atunci, toate meciurile din fazele eliminatorii se joacă într-o singură manșă.

Duelurile din semifinale sunt programate pe 21, 22 sau 23 aprilie. Ultimul act se va juca din nou la Sibiu, ca în 2024, partida fiind programată pentru data de 13 mai.

Cotele la pariuri pentru Universitatea Craiova – CFR Cluj din sferturile Cupei României Betano

Un meci de nivelul celui dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj este o bună ocazie de a da lovitura la pariuri. O eventuală victorie a gazdelor are o cotă de 2.05, în timp ce un succes al oaspeților este cotat cu 3.65.

Remiza, în timpul regulamentar, are o cotă de 3.55. Pentru cei care vor să mizeze pe goluri, variantele „ambele echipe marchează: Da” și „peste 1.5 goluri” au cote de 1.90, respectiv 1.35.

Vezi live video Universitatea Craiova – CFR Cluj, în sferturile de finală ale Cupei României Betano. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul dintre Universitatea Craiova – CFR Cluj sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc, le găsiți pe toate chiar aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Filipe Coelho, Daniel Pancu, dar și ai celor mai importanți actori ai meciuri pot fi citite pe site-ul nostru. Vei știi tot ceea ce se întâmplă printr-un singur click!