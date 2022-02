Universitatea Craiova – CFR Cluj Live video ora 21:00. Echipele de start din derby

Meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj are loc sâmbătă, 5 februarie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 24-a din Liga 1. Oaspeţii conduc destul de lejer campionatul, în timp ce oltenii trebuie să facă puncte în continuare pentru a fi siguri de accesul în play-off.

Unde se joacă meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj

Întâlnirea Universitatea Craiova – CFR Cluj se dispută sâmbătă, 5 februarie, de la ora 21:00, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Băniei. Este o partidă care suscită destul interes în rândul fanilor olteni, pentru că din partea oaspeţilor ar putea fi prezenţi cel mult 50 de suporteri.

Regulile au rămas aceleaşi pe tema accesului la stadion în timpul pandemiei de coronavirus, care se manifestă acum la nivel maxim cu tulpina Omicron. Adică pot intra spectatorii cu certificat care să ateste vaccinarea completă sau trecerea prin boală dar şi cei care prezintă un test PCR sau antigen negativ, valabil 72 de ore, respectiv 24 de ore.

Cine transmite la TV partida Universitatea Craiova – CFR Cluj

Partida Universitatea Craiova – CFR Cluj se joacă sâmbătă, 5 februarie, de la ora 21:00, pe stadionul Ion Oblemenco din capitala judeţului Dolj, în etapa a 24-a din Liga 1 şi este transmisă în direct pe posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus, dar o mai puteţi viziona şi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Craiova este o vreme foarte caldă pentru această poerioadă, maxima zilei ajungând la 14 grade iar la ora partidei se estimează că vor fi în jur de 10 grade. Nu există nici un risc de precipitaţii. Acest meci vedetă al etapei a 24-a din Liga 1 a fost încredinţat arbitrului

Ce jucători lipsesc din confruntarea Universitatea Craiova – CFR Cluj

Laurenţiu Reghecampf chiar are probleme serioase de lot înaintea unui meci atât de important dar şi de dificil. Sunt accidentaţi Găman, Nistor, Constantin, Conte şi francezul Houri, dar nu este sigură nici prezenţa croatului Roguljic. Sunt probleme evidente în compartimentul defensiv, unde central vor juca Papp şi Screciu iar unica rezervă pentru ei este Mitran, un puşti de 19 ani.

La CFR Cluj problemele de lot pentru Dan Petrescu ţin sau au ţinut, pentru că a reuşit să recupereze din jucători, de infectările cu coronavirus. Camora, Susic, Bordeianu şi Păun erau cei patru jucători testaţi pozitiv, dar pe foaia de joc Camora, Bordeianu şi Susic figurează, lipseşte doar Păun.

Reghe ar putea fi demis în cazul unui eşec

Faptul că echipa abia se află în lupta pentru intrarea în play-off şi nu contează în cea pentru titlu este firesc să nască multe nemulţumiri la Craiova şi în special patronului Mihai Rotaru. Astfel că şi un eşec în acest meci i-ar putea fi fatal. Deja se vorbeşte despre posibila venire a lui Mirel Rădoi pe banca Universităţii.

CFR Cluj continuă să aibă probleme financiare destul de serioase. Sunt destui jucători care nu şi-au primit drepturile de trei luni încoace şi din acest motiv starea de spirit în vestiar nu e deloc bună. În plus, doi jucători aflaţi la final de contract, Omrani şi Susic au refuzat până acum semnarea unor noi contracte.

Cote la pariuri la meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj

Pentru casele de pariuri echipa care pleacă la începutul acestui meci având prima şansă este cea clujeană, care a primit cota de 2,20 la victorie. Oltenii au 3,30 pentru a lua cele trei puncte iar un gol marcat de ei pe parcursul jocului are cotă 1,50. De asemeni, total goluri over 1,5 are valoarea 1,45.

CFR Cluj nu a mai pierdut în Bănie într-un meci de campionat din 2018, când a fost 2-0 pentru Universitatea, goluri Andrei Cristea şi Koljic. Doasr ultimul va fi pe teren şi acum. Oltenii i-au învins însă pe oamenii lui Dan Petrescu în Bănie, cu 1-0, în 2021, în Cupa României, scoţăndu-i prematur din competiţie.