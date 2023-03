Universitatea Craiova cheamă suporterii la stadion pentru derby-ul cu CFR Cluj: „Să dăm primul sold-out al sezonului și să arătăm că vulcanul poate erupe din nou”

Universitatea Craiova primește vizita celor de la CFR Cluj după pauza competițioanală provocată de preliminariile Euro 2024, iar meciul este programat duminică, doi aprilie, la ora 21:00. Oltenii îi cheamă pe suporteri la derby-ul cu campioana României și speră ca biletele să fie epuizate.

Oltenii vor să reușească primul sold-out al sezonului la derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj: „Să arătăm că vulcanul poate erupe din nou”

Suporterii alb-albaștrilor așteaptă cu nerăbdare partidele de foc din play-off-ul din SuperLiga pe stadionul „Ion Oblemenco”. este neînvinsă de patru etape în campionat, iar oltenii îi cheamă pe fani în tribunele arenei din Bănie pentru derby-ul cu CFR Cluj.

Universitatea Craiova a anunțat că a pus în vânzare biletele pentru confruntarea cu CFR Cluj și speră ca elevii lui Eugen Neagoe să fie încurajați de un public numeros pe stadionul „Ion Oblemenco”. Oltenii vor să reușească primul sold-out al sezonului împotriva campioanei României.

„Fotbal Club CFR 1907 Cluj vine pe „Ion Oblemenco“ duminică, 2 aprilie, ora 21:00, pentru cel mai important meci din play-off-ul Superligii. E momentul să dăm primul sold-out al sezonului și să arătam că vulcanul poate erupe din nou!

Biletele au fost puse în vânzare atât online, cât și la punctele tradiționale de comercializare. Dacă nu acum, atunci când? Primul sold-out al sezonului!”, se arată în comunicatul emis de Universitatea Craiova pe pagina oficială de Facebook.

Mihai Rotaru, despre programul Universității Craiova în play-off: „Am stabilit că avem trei cartușe”

În prima etapă din play-off, , scor 1-1, iar Mihai Rotaru speră ca oltenii să obțină maximul de puncte din următoarele derby-uri cu CFR Cluj și Farul. Finanțatorul alb-albaștrilor a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că regretă că oltenii au plecat cu cele trei puncte de pe Arena Națională.

„Am pierdut două puncte. Noi am venit pe Național Arena să batem. Ne bucurăm că în prima repriză am dominat total. Nu știu dacă am avut vreun corner. Suntem bucuroși că suntem pe trendul ăsta, dar suntem supărați că am pierdut două puncte. Pentru că am vorbit înainte cu staff-ul înainte de play-off și am stabilit că avem trei cartușe cu care să nu ne atingem ținta.

Aseară am trasul unul. Am pierdut două puncte. Sper să nu se întâmple la fel și cu celelalte două cartușe. Avem un început foarte greu cu FCSB în deplasare, cu CFR acasă, Farul în deplasare, sper să luăm cât mai multe puncte și să vedem apoi ce obiectiv ne propunem anul acesta.

Eu cred că ei se bucură totuși că au luat un punct, sunt mulțumiți, noi am rămas cu satisfacția că am făcut un meci bun spre foarte bun, dar cu marele regret că nu am luat trei puncte. Eram pe locul 3 și altfel priveam meciurile de azi”, a spus Mihai Rotaru.

